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ВР (27371) Разумков Дмитрий (1520) Железняк Ярослав (407)

Разумков проведет совещание глав фракций в понедельник утром: готовность бюджета, локдаун, кадровые назначения

Разумков проведет совещание глав фракций в понедельник утром: готовность бюджета, локдаун, кадровые назначения

Утром в понедельник, 14 декабря, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков соберет совещание глав фракций парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Завтра на 10:00 глав фракций снова собирает спикер", - написал он.

"Предполагаемая повестка: готовность бюджета-2021. Все-таки во вторник голосование уже. Порядок рассмотрения закона про спецстатус Донбасса (он проходит, если только голосуют сразу в целом). Кадровые назначения тоже стоит обсудить. Ну, и, наверное, обсудим график работы Рады во время январского локдауна", - сообщил Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков

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Разумков проведет совещание глав фракций в понедельник утром: готовность бюджета, локдаун, кадровые назначения - Цензор.НЕТ 9116
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13.12.2020 12:05 Ответить
ключевой вопрос - кадровые назначения.
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13.12.2020 12:08 Ответить
http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-sessiya-oblsovet-prodolzhalas-pochti-2-chasov-nochi-no-vybrat-predsedatelya-depu
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13.12.2020 12:23 Ответить
Дмитрий, елка уже стоит в ВР?

Скоро православный Миколай прийдет ,
ПОТОМ ХРИСТИАНСКОЕ РОЖДЕСТВО (25 декабря) - НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ УКРАИНЦЕВ
А то ОПЗЖ живёт по правилам мацкрвского патриархата : хотя в раше остались одни мусульмане и буддисты 😀😀😀
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13.12.2020 12:25 Ответить
Учитывая ситуацию в стране, их зарплаты и "работоспособность", они вообще должны круглосуточно работать в Раде, а не трепаться на шоу и строчить в сетях..
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13.12.2020 12:29 Ответить
Разумков проведет совещание глав фракций в понедельник утром: готовность бюджета, локдаун, кадровые назначения - Цензор.НЕТ 529
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13.12.2020 12:30 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
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13.12.2020 16:44 Ответить
 
 