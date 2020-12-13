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Госпогранслужба (6129) задержание (6650) Интерпол (538)

Находящийся в базе Интерпола поляк задержан в аэропорту Борисполя, - Госпогранслужба

Находящийся в базе Интерпола поляк задержан в аэропорту Борисполя, - Госпогранслужба

Вчера военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали в аэропорту Борисполя иностранца, который находился в международном розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Согласно данным пограничников, мужчина направлялся на самолет в ОАЭ и во время оформления пассажиров авиарейса, на документы поляка сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось - при выявлении арестовать.

Пограничники сразу задержали гражданина Польши и сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве, сотрудники которого подтвердили, что он действительно в розыске.

Оказалось, что на прошлой неделе, уже по прибытии иностранца в Украину, правоохранительные органы Польши объявили его в международный розыск за подделку документов, мошенничество и организованную преступность.

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а щастя было так возможно...
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13.12.2020 12:32 Ответить
 
 