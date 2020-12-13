Венецианская комиссия подтвердила, что не может быть отдельного законодательства для судей, закон является одним для всех, - Стефанишина
Украина частично уже учла выводы Венецианской комиссии относительно решения конституционного кризиса в Украине, который возник из-за скандального решения Конституционного Суда.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Она отметила, что выводы Венецианской комиссии лягут в основу законопроектов по реформированию КСУ, которые парламент, правительство и президент будут нарабатывать совместно.
"Прозвучало и продолжает звучать призыв к парламентариям учесть заключение Венецианской комиссии. Оно уже частично учтено, в частности в законопроекте, который касается восстановления системы электронного декларирования. Здесь Венецианская комиссия подтвердила, что не может быть отдельного законодательства для судей, закон является одним для всех. Его должны выполнять даже судьи", - подчеркнула вице-премьер.
По ее словам, "это очевидная вещь, но важно, что Венецианская комиссия тоже подтвердила это".
"А что касается изменений в реформирование КСУ, то выводы Венецианской комиссии лягут в основу тех законопроектов, которые парламент, правительство и президент будут нарабатывать совместно", - добавила Стефанишина.
Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.
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В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.
Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
Только вот вопрос: где судей брать будете, чтобы "каждый день нового судью" вешать и сколько времени займет, например, процедура развода, потому как Вам наверняка известно, что в определенных случаях разводят именно через суд.
Оно, конечно, хорошо - браки будут "крепнуть", так сказать.
С другой стороны немного волнительно касательно загруженности следственных органов, потому что из-за ожидания нового кандидата в судьи (из-за дефицита желающих быть повешенными) "развод" будут производить граждане иными методами, например, придушив "любимую" супругу или траванув супруга "любимого"?
"В Словакии мужчину могут осудить на десять лет тюрьмы из-за кражи двух шоколадных конфет в магазине. Об этом сообщает https://www.markiza.sk/uvod TV Markíza .
Прокуратура требует именно такого наказания из-за режима чрезвычайного положения, который был введен в стране из-за коронавируса. При этом родственники мужчины считают, что такое наказание несоразмерно преступлению. Они собираются обратиться за помощью к президенту Словакии Зузане Чапутовой."
(https://glavnoe.ua/news/n357046708-10-let-tjurmy-za-krazhu-dvuh-konfet-v-slovakii-neobychnyj-process)
Как Вам такое наказание, соответвествует преступлению?
Ця Стефанишина не прокоментувала,часом,чи збирається монобільшість виконувати рекомендації Венеційської комісії ?
И, кстати, ЗАКОНЫ, они и пишутся избранными для управления быдлом
мозги - ВКЛ
Так чому цім су&ам пенсію нараховують по окремому закону?
суд - дело Божье, безбожники в принципе не способны отличить где правда
читаем классику - Книга Судей http://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/su.php
веницианская комиссия
ЕС
МВФ
НАТО
ООН
что скажет народ
у любого народа свои традиции обычаи
что у одних норма у других смертный грех
все нужно принимать с пользой для народа
с учётом традиций и особенностей нации