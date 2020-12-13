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Новости Конституционный кризис
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Венецианская комиссия (423) КС (2079) Стефанишина Ольга вице-премьер (219)

Венецианская комиссия подтвердила, что не может быть отдельного законодательства для судей, закон является одним для всех, - Стефанишина

Венецианская комиссия подтвердила, что не может быть отдельного законодательства для судей, закон является одним для всех, - Стефанишина

Украина частично уже учла выводы Венецианской комиссии относительно решения конституционного кризиса в Украине, который возник из-за скандального решения Конституционного Суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что выводы Венецианской комиссии лягут в основу законопроектов по реформированию КСУ, которые парламент, правительство и президент будут нарабатывать совместно.

"Прозвучало и продолжает звучать призыв к парламентариям учесть заключение Венецианской комиссии. Оно уже частично учтено, в частности в законопроекте, который касается восстановления системы электронного декларирования. Здесь Венецианская комиссия подтвердила, что не может быть отдельного законодательства для судей, закон является одним для всех. Его должны выполнять даже судьи", - подчеркнула вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В КС увидели в выводах Венецианской комиссии подтверждение легитимности своих решений

По ее словам, "это очевидная вещь, но важно, что Венецианская комиссия тоже подтвердила это".

"А что касается изменений в реформирование КСУ, то выводы Венецианской комиссии лягут в основу тех законопроектов, которые парламент, правительство и президент будут нарабатывать совместно", - добавила Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии. ФОТО

Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

Также на Цензор.НЕТ: Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

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Топ комментарии
+34
Судьи построили для себя рай в Украине . И олигархов это устраивает - карманные суды и карманные судьи
В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
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13.12.2020 12:43
+21
Молодцы,опустили нашу касту судей - небожителей на землю,а то похоже они совсем опуели,возвели себя в ранг всемогущих жрецов и святых угодников ,которым ни кто не указ , ни парламент,ни президент,ни папа римский.
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13.12.2020 12:43
+15
Просто зажрались и обнаглели от вседозволенности.
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13.12.2020 13:05
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Молодцы,опустили нашу касту судей - небожителей на землю,а то похоже они совсем опуели,возвели себя в ранг всемогущих жрецов и святых угодников ,которым ни кто не указ , ни парламент,ни президент,ни папа римский.
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13.12.2020 12:43 Ответить
Просто зажрались и обнаглели от вседозволенности.
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13.12.2020 13:05 Ответить
И не говори - с 1991 года зажрались
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13.12.2020 13:06 Ответить
А до 1991? САветські судді були самими чеснимІ в мірЕ?
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13.12.2020 13:26 Ответить
Толик пра калбасу.
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13.12.2020 14:31 Ответить
я про каву з круасанами
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13.12.2020 15:12 Ответить
а то что было до 1991 года меня как то мало интересует - тогда НЕЗАВИСИМОЙ Украины не было
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13.12.2020 15:13 Ответить
Судьи СССР остались в Украине и только сейчас стали вызодить на пенсию по возрасту.
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13.12.2020 15:20 Ответить
На жаль. А мали б зависнути на гілляці як колаборанти.
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14.12.2020 08:58 Ответить
Кто опустил? А решение прочитать слабО? Или очередной зеленой макаке верим на слово?
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13.12.2020 16:25 Ответить
Как кто? Венецианская комиссия естестно. Не врубился наверное, все макаками бредишь.
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13.12.2020 19:43 Ответить
Еще раз. Решение прочитать слабо? Или совсем дурак? Если коротко там говорится о том, что сожалеют о принятом решении КС, но... Призывают ВР соблюдать рекомендации КС и разработать новый закон, в котором конкретизирована ответственность в зависимости от степени тяжести преступления и ... предусмотрены механизмы защиты судей. Но для тебя это слишком тяжело понять наверное, потому что ты та же зеленая макака, но гораздо более тупая. Давай, до свидания.
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13.12.2020 22:37 Ответить
А если еще короче, то ВК сказали: выполняйте долбо*бы то, что вам сказали.
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13.12.2020 22:39 Ответить
А ты ни как не угомонишся ипанат. Смешно как какой то глист учит тут всех уму разуму.
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14.12.2020 18:16 Ответить
Я не пытаюсь никого учить. Дебилы, типа тебя, необучаемы. Вас проще усыпить, чем обучить. Читать-писать научился - уже хорошо. А думать и понимать - не твое.
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14.12.2020 18:23 Ответить
Не пытаешься ,а учишь , глист своего кашаладного хозяина. Не учил бы ,давно бы закрыл свое хлебало,которое ни кому не интересно.
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14.12.2020 18:29 Ответить
Я тебе, идиоту, сказал легко и просто: читай придурок решение ВК - там все просто и понятно без тупых суфлеров типа Стефанишиной. Ну, понимаешь ли, у людей, к которым ты не относишься, должно присутствовать критическое мышление - ну не верят они словам и проверяют информацию. А приматы хавают все дерьмо, которым их кормят с экрана телевизора. И да, хозяин нужен баранам, типа тебя, а у людей хозяев быть не может.
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14.12.2020 18:35 Ответить
Судьи построили для себя рай в Украине . И олигархов это устраивает - карманные суды и карманные судьи
В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
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13.12.2020 12:43 Ответить
наклепи, згідно соц.опитуванню, рішенням суду задоволений кожен другий, що так насолоджувався правосуддям...
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13.12.2020 14:05 Ответить
Возле каждого суда поставить по висилице и каждый день нового судью туда!... И так до тех пор пока эти суки не согласятся на минимальную ЗП (пенсию), определенную государством и отсутствие каких-либо льгот.
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13.12.2020 23:23 Ответить
Замечательная мысль, супер.
Только вот вопрос: где судей брать будете, чтобы "каждый день нового судью" вешать и сколько времени займет, например, процедура развода, потому как Вам наверняка известно, что в определенных случаях разводят именно через суд.
Оно, конечно, хорошо - браки будут "крепнуть", так сказать.
С другой стороны немного волнительно касательно загруженности следственных органов, потому что из-за ожидания нового кандидата в судьи (из-за дефицита желающих быть повешенными) "развод" будут производить граждане иными методами, например, придушив "любимую" супругу или траванув супруга "любимого"?
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14.12.2020 07:14 Ответить
София, тут в СМИ прошло сообщение, что в Словакии собираются присудить 10 лет человеку, украившему в магазине 2 конфеты во время локдауна.
"В Словакии мужчину могут осудить на десять лет тюрьмы из-за кражи двух шоколадных конфет в магазине. Об этом сообщает https://www.markiza.sk/uvod TV Markíza .

Прокуратура требует именно такого наказания из-за режима чрезвычайного положения, который был введен в стране из-за коронавируса. При этом родственники мужчины считают, что такое наказание несоразмерно преступлению. Они собираются обратиться за помощью к президенту Словакии Зузане Чапутовой."
(https://glavnoe.ua/news/n357046708-10-let-tjurmy-za-krazhu-dvuh-konfet-v-slovakii-neobychnyj-process)

Как Вам такое наказание, соответвествует преступлению?
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14.12.2020 07:09 Ответить
А хтось ще чомусь дивується в цьому кримінальному бантустані, на який перетворилась Україна???
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13.12.2020 12:47 Ответить
Та шо вы говорите? У нас свободная и демократическая страна! Не то что Белорусия! Та мы эталон для всего мира!
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13.12.2020 14:04 Ответить
Венецианская комиссия - это хорошо, но вот вовчьи законы для наших "судей" имеют более высокий приоритет.
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13.12.2020 12:47 Ответить
Серед зелених довбнів є адеквати ? Що за пургу вона несе ?
Ця Стефанишина не прокоментувала,часом,чи збирається монобільшість виконувати рекомендації Венеційської комісії ?
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13.12.2020 12:55 Ответить
Среди тех точно нет. А лохторат схавает все. Самое интересное, что нормальные люди тоже это хавают. Блин, публиковали же решение. Зачем читать Стефанишину для того, чтобы узнать, что решила ВК. Это для меня загадка.
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13.12.2020 23:25 Ответить
эти твари хотели для себя отдельное законодательство? а ведь место судьи очень часто у нас наследуется. Дети судей становятся судьями. Целые династии существуют. И для них как бы отдельное законодательство. Как в Средние века, когда у аристократов и холопов были разные уголовные кодексы. Если холоп убивал пана, его казнили, а если пан холопа, максимум - штраф. Или вообще ничего.
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13.12.2020 12:59 Ответить
Очень советую прочитать решение Венецианской комиссии, а не слушать бред Стефанишиной. Если коротко, то там кроме рекомендаций ВР переделать и доработать ничего нет.
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13.12.2020 16:22 Ответить
Это как нет отдельного законодательства для определённой касты людей??? Да во всём мире существуют законы для быдлолохов и избранных, имеющих очень много денюх.
И, кстати, ЗАКОНЫ, они и пишутся избранными для управления быдлом
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13.12.2020 13:05 Ответить
Ну-ну
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13.12.2020 13:15 Ответить
Очень многозначительное Ваше Ну-ну, что бы оно могла означать - интересно )
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13.12.2020 15:15 Ответить
лапоть..репу виплюнь а тоді мичі
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13.12.2020 13:31 Ответить
О, да ты мил человек с лаптями уже разговариваешь? Может тебе санитаров вызвать, а мокша?
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13.12.2020 15:11 Ответить
Скільки цього хламу пройде через банальні Вибори Пожиттєві Злочинці! Цех злодюг
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13.12.2020 13:13 Ответить
булаб моя воля постріляв би цей суд і цю владу.. а заодно і тих кто прийде на іх похорони...це. антіукраінське правосуддя і антінародна влада...
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13.12.2020 13:30 Ответить
ага, и посадил бы таких же красавчиков
мозги - ВКЛ
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13.12.2020 19:18 Ответить
Аааа это что нужно обьяснять что ли, уже до этого дожили? У нас феодальный строй?
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13.12.2020 14:00 Ответить
Да! У нас феодальный строй в самом худшем его варианте! Только мы не хотим признавать мочу , твердим про росу...
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13.12.2020 14:06 Ответить
Йой, а хто ж ці прибульці які накінець наведуть у вас порядок?
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13.12.2020 14:33 Ответить
І все натякають...а за «про росу» в бан.
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13.12.2020 14:34 Ответить
Отключи ку-ку в голове, а то оно мешает тебе думать Если феодалы хитростью и наглостью захватили однажды власть на какой-то территории, то просто так они ее уже никогда не отдадут и никакие восстания типа Жакерии, Уота Тайлера, или Великая крестьянская война в Германии делу освобождения не помогут. Так что нароТ, т.е. рядовых граждан, можно спокойно вычеркнуть из списка единиц активных политических сил.
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13.12.2020 16:23 Ответить
Венецианская комиссия права. Но это уже не при зэльцмане. Надеюсь, шо скоро...
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13.12.2020 14:14 Ответить
Я Вас удивлю, но решение Венецианской комиссии никак не стыкуется со словами Стефанишиной. Либо она просто дура, либо манипулирует.
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13.12.2020 23:29 Ответить
Венецианская комиссия подтвердила, что не может быть отдельного законодательства для судей, закон является одним для всех. Источник: https://censor.net/ru/n3236657
Так чому цім су&ам пенсію нараховують по окремому закону?
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13.12.2020 15:34 Ответить
Потому что это отдельный закон для судей. КС когда-то выкатил своё решение. Нельзя судейским ухудшить их условия жизни, тем более урезать пенсии. Всем остальным можно, судьям- net. Каста и мафия. Беднота какая, эти судьи. Таже их похороны, за наш с вами счет.
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13.12.2020 16:51 Ответить
Чего радуетесь, простофили? Да таких специальных законов для специальных категорий граждан в Украине полно - большой ж/д вагон и маленькая вагонетка. Мусорня сочиняла "закон о полиции", пожарные "противопожарный закон" и т.д. и т.п.. По каждому такому закону мусор, пожарный инспектор и им подобные контролеры жизни рядовых граждан имеют массу преимуществ. Не видеть это могут разве что те самые уроды, которые на полную катушку используют такие специальные законы в своих целях.
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13.12.2020 16:14 Ответить
У суддів КС вже настав повний комунізм від кожного вимагають владарі вчасно вилизати їх сідниці, що судді стрижаки і їм подібні, радо роблять, а за це їм владарі з кишені податків всіх громадян платять 700 000 грн заплати в місяць , тобто приблизно 26 000 баксів, і пенсію в 250 000, а не 5000, яку їм і потрібно платити. Така собі країна де рулить феодальне право. Чому Швеція не платить топчиновникам більше як в три рази від середньої заплати (середня у них у вчителів 3 130, а у директора компанії 7 415, фінансового менеджера - 12 560)? Таке вже було при Сталіні коли заплата інженера і робітника були 100-250 рублів, а генеральний конструктор літаків отримував 7000 в місяць, і це призвело не до поліпшення якості конструкторів, а до підкилимної війни захапати грошові посади, писали доноси і анонімки. Майже всі конструктори пройшли шаражки, наприклад Туполєв, а Корольову слідчі зламали щелепу, Калініна взагалі вбили в тюрмі . Теж саме і з КС судом, який перетворено елітою в супердорогу проститутку, від якої тхне хабарами і виконання всіх забаганок товстих гаманців. А коли немає правосуддя - то тут немає нічого! Тобто збудували олігархи глибинну країну розвиненого феодалізму
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13.12.2020 17:03 Ответить
тупая эта комиссия
суд - дело Божье, безбожники в принципе не способны отличить где правда
читаем классику - Книга Судей http://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/su.php
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13.12.2020 19:16 Ответить
Судьи с ОРДЛО и местного разлива- это небожители нашего времени. Без рамок и обязанностей.Только с неограниченными возможностями. В стране с 73% люмпенов это нормально.
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13.12.2020 22:20 Ответить
как вы надоели что скажет :
веницианская комиссия
ЕС
МВФ
НАТО
ООН
что скажет народ
у любого народа свои традиции обычаи
что у одних норма у других смертный грех
все нужно принимать с пользой для народа
с учётом традиций и особенностей нации
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14.12.2020 08:55 Ответить
 
 