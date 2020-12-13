Венецианская комиссия подтвердила, что не может быть отдельного законодательства для судей, закон является одним для всех, - Стефанишина

Украина частично уже учла выводы Венецианской комиссии относительно решения конституционного кризиса в Украине, который возник из-за скандального решения Конституционного Суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что выводы Венецианской комиссии лягут в основу законопроектов по реформированию КСУ, которые парламент, правительство и президент будут нарабатывать совместно.

"Прозвучало и продолжает звучать призыв к парламентариям учесть заключение Венецианской комиссии. Оно уже частично учтено, в частности в законопроекте, который касается восстановления системы электронного декларирования. Здесь Венецианская комиссия подтвердила, что не может быть отдельного законодательства для судей, закон является одним для всех. Его должны выполнять даже судьи", - подчеркнула вице-премьер.

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По ее словам, "это очевидная вещь, но важно, что Венецианская комиссия тоже подтвердила это".

"А что касается изменений в реформирование КСУ, то выводы Венецианской комиссии лягут в основу тех законопроектов, которые парламент, правительство и президент будут нарабатывать совместно", - добавила Стефанишина.

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Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.