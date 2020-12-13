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В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 10 человек, 1 125 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 10 человек, 1 125 новых случаев заболевания, - Кличко

За минувшие сутки в столице Украины выявили 1125 новых случаев заболевания на коронавирус.

Об этом сообщил в своем Telegram канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Кличко, за минувшие сутки 10 человек умерли. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1584 киевлян. Всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 138.

Отмечается, что за минувшие сутки заболели:

▫️602 женщины в возрасте от 18 до 90 лет

▫️437 мужчин в возрасте от 18 до 91 года

▫️42 девочки от 5 месяцев до 17 лет 

▫️44 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Также Кличко подчеркивает, что за вчера заболели 54 медика. В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания на COVID-19 за 12 декабря выявили в Днепровском районе - 291, в Дарницком - 286 и в Деснянском районе - 136 случаев.

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Опять фальсифицировали данные! Не может быть такого расхождения между числом заболевших и умерших Все подгоняется под введение жесткого керантина, денюжек пригрести на шару хочется.
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13.12.2020 13:47 Ответить
хм.. я живу в Киеве в одном доме где с торца дома принимают больных с Ковидом "семейный врач" - каждый день такой аншлаг шо пздц - пройти нельзя !!! .. это я о статистике больных от Зе..
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13.12.2020 15:13 Ответить
тот случай, когда лучше жевать, чем говорить
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13.12.2020 17:04 Ответить
 
 