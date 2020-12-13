В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 10 человек, 1 125 новых случаев заболевания, - Кличко
За минувшие сутки в столице Украины выявили 1125 новых случаев заболевания на коронавирус.
Об этом сообщил в своем Telegram канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Кличко, за минувшие сутки 10 человек умерли. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1584 киевлян. Всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 138.
Отмечается, что за минувшие сутки заболели:
▫️602 женщины в возрасте от 18 до 90 лет
▫️437 мужчин в возрасте от 18 до 91 года
▫️42 девочки от 5 месяцев до 17 лет
▫️44 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.
Также Кличко подчеркивает, что за вчера заболели 54 медика. В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания на COVID-19 за 12 декабря выявили в Днепровском районе - 291, в Дарницком - 286 и в Деснянском районе - 136 случаев.
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