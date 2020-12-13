С нетерпением жду, когда Зеленский продолжит воплощать антикоррупционные реформы, - американский сенатор Портман
Сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате Роб Портман приветствовал то, что в проекте оборонного бюджета США, принятом Сенатом в пятницу, предусмотрена помощь Украине. При этом он напомнил об обещаниях Киева бороться с коррупцией.
Слова Портмана цитирует "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
"Я призвал украинское правительство продолжать свои усилия по уменьшению коррупции. Я был среди авторов законов, которые привязывают американскую помощь к продолжению антикоррупционных реформ. Эти условия остаются в силе, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как правительство президента Зеленского продолжает воплощать антикоррупционную программу реформ", - заявил сенатор-республиканец из Огайо Роб Портман.
Как сообщалось, в пятницу, 11 декабря, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета (NDAA) на 2021.
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Вова ж не лох какой то
Одна надія на Байдена.... посадка папи Карло допоможе Буратіно "злетіти з катушок".
Царевич Єрмак не допоможе не дивлячись на те що він створив власну структуру управління Україною.Те що саме він призначає кадри це не правда...... А ДІЙСНІСТЬ!
І хто ж його посадить якщо правоохоронні органи працюють на здачу України під керівництвом о п за ж.
https://www.novynekran.pp.ua/2020/12/oy-pacop-ay-oo-c-pa-yy-aa-o-aea-io-caa.html?m=1