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Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины

Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины

В Германии со среды, 16 декабря, власти намерены ввести жесткий локдаун. Он продлится минимум до 10 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Такое заявление сегодня сделали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель ФРГ.

Указано, что по всей стране закроют магазины розничной торговли за исключением продовольственных. В школах прекратят очное обучение, закроют детские сады.

При этом открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если не ввести жесткий карантин в январе, то в феврале это придется делать на фоне высокой заболеваемости COVID-19, - Степанов

Предусмотрен также небольшой ряд других исключений. На рождественские праздники (24-26 декабря) разрешили встречи в узком семейном кругу с участием не более пяти человек без учета детей до 14 лет. На Новый год (31 декабря и 1 декабря) предусмотрен запрет на собрания, гражданам также настоятельно рекомендуют отказаться от запуска фейерверков.

Издание отмечает, что в период жесткого локдауна разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. А вот пение в храмах оказалось под запретом.

Кроме того, на крупные богослужения будут допускать лишь по предварительной записи. С 16 по 10 января немцам рекомендуют отказаться от поездок в другие регионы ФРГ или за границу за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После введения локдауна ожидаем сокращения количества заболевших на 40-50%, - Степанов. ВИДЕО

При этом предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства. Максимальная сумма помощи увеличивается с 200 до 500 тысяч евро, но лишь для тех компаний, которым напрямую или косвенно угрожает банкротство.

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Топ комментарии
+18
Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины - Цензор.НЕТ 1581
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13.12.2020 13:48
+17
Вот он локдаун здравого смысла!
Во время Рождественских праздников и каникул, люмпены попрутся по гостям, ярмаркам, развлекаловкам, заражая друг друга, но немецкие власти пошли на опережение.Молодцы. А что предлагают зеленые попугаи? Хорошенько отпраздновать, заработать бабло на концертах и корпоративах, только потом уйти на двухнедельный отходняк. Каких вам еще не хватает доказательств того, что Украиной сейчас правят дебилы?!
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13.12.2020 14:11
+13
Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины - Цензор.НЕТ 3850
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13.12.2020 14:10
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Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины - Цензор.НЕТ 1581
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13.12.2020 13:48 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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13.12.2020 13:48 Ответить
Опять Вы пишите дно и то же п методичке
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13.12.2020 14:16 Ответить
Знову антиковідщики та антивакцинатори незадоволені, що хтось намагається покращити ситуацію в Україі, яка, на жаль, у лідерах в Європі по поширенню хвороби. Дякуємо вам, тролі, боти, підпріємці, які втрачають прибутки від карантину, бидло, якого стає все більше і більше в моїй країні...
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13.12.2020 14:21 Ответить
Зверніть увагу, скільки зараз ботів та тролів, які дестабілізують життя в Україні в різних сферах: політика, пандемія, освіта. Працюють рашистські ботоферми, більшість яких знаходяться в Дирляндії, тому мають українські айпі.
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13.12.2020 14:24 Ответить
"Хтось" намагається покращити ситуацію в Україні. Дійсно, що "хтось. Ситуацію покращують вчасним і ефективним лікуванням захворілих, а не дурантінами, призначеними для дресирування людей і перетворення їх на безсловесне залякане бидло.
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13.12.2020 16:35 Ответить
По-перше, правильно для даного контексту буде "пишЕте".
По-друге, чия методичка більш правильна? Варіанти відповідей:

1. Методичка Степанова - ми найкраще боремся з ковідом, у нас найменше смертей від ковіда, нам не потрібен дорсткий локдаун в ті дні, коли вся Європа його вводить.
2. Методичка Меркель, Джонсона, (Госдепа, масонської ложі, пілота Піркса і т.д.) про необхідність боротьби з коронавірусом.
3. Методичка ***** - каранавіруса нєт, а спутнік 5 - лучшая в мірє вакцина ат ніво.

Яка Вам ближче до душі?
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13.12.2020 15:12 Ответить
Зачем размещать такие тупые картинки?
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13.12.2020 14:18 Ответить
Картинка гарно ілюструє боротьбу Степанова з коронавірусом. Що не так?
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13.12.2020 15:06 Ответить
Наведи пример борьбы с короной, который является панацеей от этого вируса.
А картинка, яркий пример "зрады" и откровенная провокация, т.к. Степанов не заявлял об уменьшении количества тестов.
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13.12.2020 15:12 Ответить
Він заявляв після вихідних про позитивну динаміку, хоча вона базувалася лише на тому, що на вихідних робилося менше тестів. Включайте хоч іноді критичне мислення, якщо Ви не з секти 73%.
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13.12.2020 15:14 Ответить
Он озвучивал только сухие цифры статистики, которые ему предоставили статисты.
Включайте мозг и логику, если вы не из секты жытыпоновому.
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13.12.2020 15:27 Ответить
Статистика містить лише сухі цифри, вона не містить висновків про "позитивну динаміку". Ці висновки зробив сам Степанов.
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13.12.2020 15:42 Ответить
Если сухие цифры статистики говорят о позитивной динамике, то это нельзя озвучить?
Блин, как вы надоели
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13.12.2020 15:46 Ответить
Цифри говорять про те, що на вихідні робилося менше тестів. Степанов таке озвучував?
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13.12.2020 15:48 Ответить
Андрюшка, иди лучше кушай оливье. Немцы создают Ауди, Мерседес, БМВ, Порше, Фольцваген и т.п. Они умнее нарида в 100500 раз.
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13.12.2020 16:14 Ответить
Какой у тебя диагноз, тебе помощь нужна?
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13.12.2020 16:25 Ответить
Як це не заявляв ? Він сам казав про це. По-друге, в мене сестра лікар. Їм наказали не відправляти на тестування легкі та середні випадки.

https://korrespondent.net/ukraine/4304529-stepanov-poiasnyl-pochemu-v-ukrayne-staly-delat-menshe-COVID-testov
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13.12.2020 15:29 Ответить
Так ты статью осиль, хотя бы первые два абзаца.
Второе, где в мире есть панацея от вируса?
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13.12.2020 15:36 Ответить
При чому тут панацея, зебіле? Потрібно бути професіоналом, а не підміняти дії словами, як це робить Степанов.
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13.12.2020 15:43 Ответить
👉👉👉
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13.12.2020 15:48 Ответить
а это что жесткий карантин? вот у нас было жесткий когда наши профысианалы даже транспорт и лавочки в парках закрыли
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13.12.2020 13:49 Ответить
А статистику по Германии стесняемся приводить? В чем разница между ФРГ и Украиной, только без бла-бла-бла, а жестким языком цифр.
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13.12.2020 13:54 Ответить
Нет отработанной методики борьбы с этой заразой.
Каждая страна идёт своим путём.
Германия своим, Швеция своим.
Так что сравнивать нечего.
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13.12.2020 13:57 Ответить
Єдина методика боротьби з вірусом - пропаганда здорового життя населення заради природного імунітету. Для тих, у кого імунітет слабкий, - достатні потужності мед. системи.
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13.12.2020 13:59 Ответить
як жити здоровим життям з нашою їжею, водою та повітрям... так, щось робити можна в домашніх умовах, але не все залежить від людини, хоча бажання - так, лише від неї...
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13.12.2020 14:04 Ответить
Ну, наприклад, хоча б не труїти себе додатково алкоголем та цигарками. Їсти можна різне: шкідливе і не дуже.
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13.12.2020 14:08 Ответить
На жаль, прямого зв'язку імунітету з протидією коронавірусу немає. Сусід, ще кріпкенький дідусь, який вранці обливався холодною водою, ходив босим, - хворіє і до цього часу на стаціонарі, а його жінка, яка ледве пересуває ноги і в якої більший процент ураження легень, вже давно поборола хворобу. Хоча, повинно бути - навпаки.
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13.12.2020 14:54 Ответить
Та та Танюша - це кацапський бот, який зарегався лише для того, щоб сіяти тут кацапські фейки.
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13.12.2020 15:45 Ответить
Тебе забули спитати, чурка.
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13.12.2020 16:47 Ответить
Наукові дослідження імунологів не підтверджують Ваші гіпотези. Поодинока ситуація (не виключено, що вигадана) не є доказом відсутності певних тенденцій.
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13.12.2020 16:48 Ответить
Я разве об этом спрашивал? А вы, недоумки, развели тут бла-бла-бла. Больше, чем на рабов не годитесь
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13.12.2020 14:11 Ответить
а я, вообще-то, не с Вами и разговаривал... что до статистики, - полагаю, вирусам вообще насрать на уровень благополучия материального в стране конкретной, а вот на степень здоровья и особенно психического настроя они очень заглядываются...
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13.12.2020 14:29 Ответить
Согласен.
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13.12.2020 14:18 Ответить
А Вам не відомо про «цитокіновий шторм»?
Що саме гіперреакція імунної системи, призводить до частих летальних наслідків при коронавірусній нфекції?
Це як молотком вбити муху, яка сіла на лоба.
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13.12.2020 15:18 Ответить
І в скількох з тисячі інфікованих відбувається той цитокіновий шторм?
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13.12.2020 16:38 Ответить
///
Текущая статистика по коронавирусу на 13.12.2020
(Германия)
Всего зара­жений - 1 320 592
Смер­тельные случаи - 22 171 или 1,7%
Выздоро­вевшие- 957 500 или 72,5%
Сейчас болеют - 340 921 или 25,8%
из них серье­зные и крити­ческие случаи - 4 491
Сделано тестов - 30 494 036 (или тестов на 1 млн - 363 437)
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13.12.2020 14:13 Ответить
Не стесняйся, дорогой, какова динамика хотя бы за последнюю неделю. Хотя разрывамежду заболевшими и умершими и так видно, что нет (в отличие от Степанова).
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13.12.2020 14:19 Ответить
данные из интернета (он думаю не стесняется)
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13.12.2020 15:00 Ответить
Предсказания делаются по динамике, не буду вдаваться в подробности, и именно по ним предпринимаются какие-то действия. Ну да ладно, будем считать, что Меркель осознаёт, что делает
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13.12.2020 15:18 Ответить
одна,,несущественная"(между германией и украиной)разница не требующая никаких цифр вашей ,,статистике"как не верили так и не верят(думаю даже вы сами)а немецкой (как ни странно) верят.
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13.12.2020 14:15 Ответить
Статистика не религия, чтобы в нее верить.
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13.12.2020 14:20 Ответить
в вашем случае это именно так и есть!!на неё (статику)либо молятся, либо верят в неё(без каких либо статистических обоснований)просто тупо верят что она у вас есть.
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13.12.2020 14:25 Ответить
Существует такая вещь как матожидание или доверительная вероятность, немцы могут ее просчитать потому что у них есть достоверные данные. Мы не можем, потому, что у нас достовергных данных нет. Причем фальсификация проведена специально, чтобы можно было обосновать самые бредовые выводы.
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13.12.2020 14:39 Ответить
Так все же в открытом доступе есть. В среднем 25 тыс случаев позитивных тестов в день с тенденцией наверх. По смертности тоже прирост
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13.12.2020 19:38 Ответить
Вот и мотив для жесткого карантина.
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13.12.2020 19:56 Ответить
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.



Антинаукова бездоказова маячня.


2) А чому не після 40? Тому що тобі 41 рік?
3) Додатковий транспорт ніколи не завадить.
4) Маски жодним чином не впливають на поширення вірусів. Немає жодного наукового дослідження, яке б довело, що маска без фільтру fpp3 якимось чином здатна зменшувати вірусне навантаження.


"Чорна п'ятниця" в Швеції без масок не призвела до збільшення рівня захворювання.


5) Як це людство виживало без соц. дистанції до 2020 року? При тому що поряд з нами існують сотні респіраторних вірусів.


6) А в чому небезпека ковід? Летальність 0,23% (серед людей, молодших 70 років, 0,05%). Переважна більшість випадків безсимптомна.
Небезпека в тому, що нічого не робиться для того, аби мед. система змогла допомагати усім, кому це треба. Не вірус закриває лікарні, створює умови, при яких лікарі тікають закордон, "ховає" від хворих кисневі концентратори. Небезпека в тому, що насаджується думка: для збереження тисячі життів мільйон інших людей повинні перестати нормально жити, а подекуди навіть вмерти від голоду.
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13.12.2020 13:57 Ответить
Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины - Цензор.НЕТ 3850
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13.12.2020 14:10 Ответить
Досліди це, дегенерат.
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf

Since 1988, over 22,685 petitions have been filed with the VICP. Over that 30-year time period, 19,403 petitions have been adjudicated, with 7,705 of those determined to be compensable, while 11,698 were dismissed. Total compensation paid over the life of the program is approximately $4.4 billion.

Тобто ли ше в США батькам скалічених вакцинами дітей виплачено 4,4 мільярди доларів компенсацій.
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13.12.2020 16:45 Ответить
ну да...у них хорошая страховка...и суды нормальные.
а у тебя?
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13.12.2020 18:49 Ответить
А вакцини гарні?
У мене? В Україні взагалі немає практики визнання поствакцинальних наслідків. "Вакцина хороша, це дитина не така"

Хоча кілька випадків таки були доведені в судах.
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13.12.2020 19:04 Ответить
Аж цілих 11,698 скарг починаючи з 1988 року. Що тут досліджувати? Може ви порахуєте скільки життів в цей же період вакцини врятували? Давно ви бачили людину яка хворіла поліомєлітом наприклад? 1916 році від поліо в США загинуло 6 тисяч людей, а в 2016 скільки? Нуль. Нуль померлих в 2016-му. І це беручи до уваги набагато більшу кількість населення.
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13.12.2020 21:53 Ответить
Наведи наукові докази того, що вакцина врятувала хоч одне життя.

"Давно ви бачили людину яка хворіла поліомєлітом наприклад?"

Це лише означає ріст якості життя людей, медицини, особливо в США. Вакцини тут ні до чого.
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13.12.2020 21:57 Ответить
Це як просити "наведи приклад, що Санта Клауса не існує". Питання настільки абсурдне, що не зрозуміло звідкіля починати. Почну з того, що "якість життя людей, якість медицини" це якісь незрозумілі категорії. Захворювання поліомєлітом навіть збільшилося накрикінці 19 ст. коли гігієна почала покращуватися. Вірусне походження поліо відкрили ще на початку 20 ст. і зараз ви можете побачити електронні фото вірусу, якщо бажаєте. Сам по собі вірус нікуди не зникне, тому і була проведена кампанія з глобальної іммунізації. Саме через це, навіть у Африканських бананових республіках, захворювання дуже рідкісне, бо їм надають вакцину безкоштовно. Якість життя та медцини там не особливо покращилася за останні 100 років, а от кількість захворювань зменшилася майже до нуля.
Загалом, вам ніщо не заважає поцікавитися вірусологією, мікробіологією та біохімією.
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13.12.2020 22:11 Ответить
"Це як просити "наведи приклад, що Санта Клауса не існує"

Це питання дуже слушне. Хоча б можна було б навести статистику, що було до початку вакцинації, і що стало через 1-2 роки після неї, наприклад. Який конкретно механізм роботи вакцини. Яле якщо нема чого відповісти, починається дурня про Санта-Клауса.

"Захворювання поліомєлітом навіть збільшилося накрикінці 19 ст. коли гігієна почала покращуватися."

І пов'язано це було з масовим використанням отруйних інсектицидів.

"Сам по собі вірус нікуди не зникне"

А він і так не зник, він прямо зараз знаходиться у твоєму тілі. Але для того, щоб він викликав якісь симптоми, потрібно дуже багато умов, одна з яких - отруєння органзіму.

"тому і була проведена кампанія з глобальної іммунізації."

Мабуть, саме тому через 1-2 роки в американських штатах, де була проведена вакцинація, кількість захворювань виросла в 2-3 рази.

"Якість життя та медцини там не особливо покращилася за останні 100 років"

Ага, особливо якість води, яку використовують для пиття, ніяк не змінилася.
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13.12.2020 22:18 Ответить
А ще розкажи, чим почали масово труїти шкідливих комах в США в кінці 19го сторіччя, і чому після цього різко збільшилась кількість дитячих паралічів?
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13.12.2020 22:03 Ответить
1) В школах к класах на площі 40-50 метрів знаходяться 30-40 учнів. Діти легко (безсимптимно) хворіють та дуже тісно спілкуються. В деяких учбових закладах були спалахи, де при тестуванні виявили до половини класу хворих на ковід. Потім вони заразять своїх батьків, а ще гірше - бабусів та дідусів. 2) Тому що після 65 ризик померти від ускладнень ковіду на порядок вищий ніж у 40 років 3) https://www.dw.com/uk/coronavirus-iak-vchenyi-z-ukrainy-dopomih-dovesty-vazhlyvist-masok/a-53607458
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3133007-koronaskeptikam-maski-zahisaut-ne-obmanujte-sebe-ta-insih.html
Щодо Швеції, то вони визнали свій провал зі стратегією https://ua.korrespondent.net/world/4297533-katastrofa-blyzko-shvetsiia-vyznala-proval-z-COVID
5) Чи вам відомі такі параметри як заразність та статистична смертність ?

Факт 25. Рівень смертності від Covid-19 поки що складно точно визначити, але більшість досліджень оцінюють його на рівні 1-3%.
Факт 26. Це приблизно у 20 разів вище, ніж у сезонного грипу, але навіть близько не дотягує до попередників коронавірусу SARS (10%) і MERS (25%).
Факт 27. Смертність від Covid-19 дуже залежить від загального навантаження на систему охорони здоров'я і швидкості надання допомоги: якщо у Німеччині вона становить лише 0,3%, то в Італії - майже 9%.
Факт 28. У віковій групі 70+ смертність перевищує 5%, після 80 від вірусу помирає кожен десятий.https://www.bbc.com/ukrainian/features-52123754
Вибачте, але ви нагадуєте представника з когорти "антивакцинаторів" , а простіше - рашкоботів, що дестабілізують ситуацію в Україні. Те що зараз робить Степанов, покращуючи статистіку, зменшуючи тестуваня - кримінальний злочин, що аукнеться тисячами смертей українців, які повірять у відступ пандемії в Україні, прочитавши "покращені" сводки за день, але йому амбіції важливіші за чиєсь життя...
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13.12.2020 14:16 Ответить
Факт 25. Рівень смертності від Covid-19 поки що складно точно визначити, але більшість досліджень оцінюють його на рівні 1-3%.

В цьому "факті" смертність переплутано з летальністю. Достовірність інших даних та "фактів" під великим сумнівом.
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13.12.2020 16:39 Ответить
Щодо Швеції, то вони "визнали свій провал зі стратегією" (за словами продажних журнашльондр). Хоча в оригіналі Тегнель в тому радіоінтерв'ю нічого такого не казав.

Але тим не менш, як не дивно, в "чорну п'ятницю" в ТРЦ Швеції не було де яблуку впасти. Маски? Соц. дистанція? Не чули такого.

https://www.youtube.com/watch?v=BBNroPxU5hA

МОЗи скандинавських країн досі навіть не рекомендують носити маски поза межами лікарень, бо, цитую, "відсутні наукові факти про їх ефективність у боротьбі з вірусними інфекціями".
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13.12.2020 16:57 Ответить
Ніколи в нас, нам. Дороги ще не усі поВЕЛИКОбудівництвовали.
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13.12.2020 14:01 Ответить
ну логично у них за вчера заболевших +21,816
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13.12.2020 14:09 Ответить
Вот он локдаун здравого смысла!
Во время Рождественских праздников и каникул, люмпены попрутся по гостям, ярмаркам, развлекаловкам, заражая друг друга, но немецкие власти пошли на опережение.Молодцы. А что предлагают зеленые попугаи? Хорошенько отпраздновать, заработать бабло на концертах и корпоративах, только потом уйти на двухнедельный отходняк. Каких вам еще не хватает доказательств того, что Украиной сейчас правят дебилы?!
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13.12.2020 14:11 Ответить
Почему в Китае не вводят жесткий карантин, умники?
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13.12.2020 14:12 Ответить
А ты что, не в курсе? В Китае нет этой проблемы, они задавили вирус еще весной. Теперь там обычная жизнь.
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13.12.2020 14:16 Ответить
Ага, там таки другая ситуация и другие меры. Почему же в ФРГ и Украине одно и то же должно быть?
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13.12.2020 14:25 Ответить
так вони ж жорстким карантином ще в Ухані повністтю заблокували розповсюдження віруса, але це не наш шлях ? Наший це середній між Китаєм і шведами?
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13.12.2020 14:25 Ответить
Нам путь указуют Президент, правительство, Верховна рада под процессуальным руководством Конституционного суда и Окружного суда города Киева.
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13.12.2020 14:29 Ответить
Шведи вже визнали свою помилку.Так що на них в цьому питанні рівнятись точно не треба.
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13.12.2020 14:35 Ответить
Особенно запрет фейерверков спасает от вируса. Тот же бред, только в профиль
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14.12.2020 08:53 Ответить
Всё по уму ,логично и последовательно !
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13.12.2020 14:11 Ответить
Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины - Цензор.НЕТ 8481
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13.12.2020 14:13 Ответить
Интересно, там бастовать будут?
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13.12.2020 14:15 Ответить
Немцам хорошо, у них нет корпоративов 95 квартала.
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13.12.2020 14:27 Ответить
А может им хорошо по тому что головой выбирают а не желудком и задницей ?
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13.12.2020 15:33 Ответить
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13.12.2020 15:43 Ответить
молодцы немецкое правительство ,все ради экономики китая ,которая кстати показывает рост за последний квартал аж 6% и заболевших 50 человек на полтора миллиарда
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13.12.2020 15:00 Ответить
Німеччина вводить карантин вже зараз, а в них медицина надпотужна. Україна чекатиме 8 січня, поки Зеленський свої корпоративи відгуляє... Імпічмент вбивцям!! Зеленському у відставку!
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13.12.2020 15:36 Ответить
Побыстрее бы, потирают ручки негодяи.
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13.12.2020 15:37 Ответить
 
 