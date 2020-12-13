Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины
В Германии со среды, 16 декабря, власти намерены ввести жесткий локдаун. Он продлится минимум до 10 января.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
Такое заявление сегодня сделали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель ФРГ.
Указано, что по всей стране закроют магазины розничной торговли за исключением продовольственных. В школах прекратят очное обучение, закроют детские сады.
При этом открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.
Предусмотрен также небольшой ряд других исключений. На рождественские праздники (24-26 декабря) разрешили встречи в узком семейном кругу с участием не более пяти человек без учета детей до 14 лет. На Новый год (31 декабря и 1 декабря) предусмотрен запрет на собрания, гражданам также настоятельно рекомендуют отказаться от запуска фейерверков.
Издание отмечает, что в период жесткого локдауна разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. А вот пение в храмах оказалось под запретом.
Кроме того, на крупные богослужения будут допускать лишь по предварительной записи. С 16 по 10 января немцам рекомендуют отказаться от поездок в другие регионы ФРГ или за границу за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.
При этом предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства. Максимальная сумма помощи увеличивается с 200 до 500 тысяч евро, но лишь для тех компаний, которым напрямую или косвенно угрожает банкротство.
Пожалуйста, подождите...
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Зверніть увагу, скільки зараз ботів та тролів, які дестабілізують життя в Україні в різних сферах: політика, пандемія, освіта. Працюють рашистські ботоферми, більшість яких знаходяться в Дирляндії, тому мають українські айпі.
По-друге, чия методичка більш правильна? Варіанти відповідей:
1. Методичка Степанова - ми найкраще боремся з ковідом, у нас найменше смертей від ковіда, нам не потрібен дорсткий локдаун в ті дні, коли вся Європа його вводить.
2. Методичка Меркель, Джонсона, (Госдепа, масонської ложі, пілота Піркса і т.д.) про необхідність боротьби з коронавірусом.
3. Методичка ***** - каранавіруса нєт, а спутнік 5 - лучшая в мірє вакцина ат ніво.
Яка Вам ближче до душі?
А картинка, яркий пример "зрады" и откровенная провокация, т.к. Степанов не заявлял об уменьшении количества тестов.
Включайте мозг и логику, если вы не из секты жытыпоновому.
Блин, как вы надоели
https://korrespondent.net/ukraine/4304529-stepanov-poiasnyl-pochemu-v-ukrayne-staly-delat-menshe-COVID-testov
Второе, где в мире есть панацея от вируса?
Каждая страна идёт своим путём.
Германия своим, Швеция своим.
Так что сравнивать нечего.
Що саме гіперреакція імунної системи, призводить до частих летальних наслідків при коронавірусній нфекції?
Це як молотком вбити муху, яка сіла на лоба.
Текущая статистика по коронавирусу на 13.12.2020
(Германия)
Всего заражений - 1 320 592
Смертельные случаи - 22 171 или 1,7%
Выздоровевшие- 957 500 или 72,5%
Сейчас болеют - 340 921 или 25,8%
из них серьезные и критические случаи - 4 491
Сделано тестов - 30 494 036 (или тестов на 1 млн - 363 437)
Антинаукова бездоказова маячня.
2) А чому не після 40? Тому що тобі 41 рік?
3) Додатковий транспорт ніколи не завадить.
4) Маски жодним чином не впливають на поширення вірусів. Немає жодного наукового дослідження, яке б довело, що маска без фільтру fpp3 якимось чином здатна зменшувати вірусне навантаження.
"Чорна п'ятниця" в Швеції без масок не призвела до збільшення рівня захворювання.
5) Як це людство виживало без соц. дистанції до 2020 року? При тому що поряд з нами існують сотні респіраторних вірусів.
6) А в чому небезпека ковід? Летальність 0,23% (серед людей, молодших 70 років, 0,05%). Переважна більшість випадків безсимптомна.
Небезпека в тому, що нічого не робиться для того, аби мед. система змогла допомагати усім, кому це треба. Не вірус закриває лікарні, створює умови, при яких лікарі тікають закордон, "ховає" від хворих кисневі концентратори. Небезпека в тому, що насаджується думка: для збереження тисячі життів мільйон інших людей повинні перестати нормально жити, а подекуди навіть вмерти від голоду.
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf
Since 1988, over 22,685 petitions have been filed with the VICP. Over that 30-year time period, 19,403 petitions have been adjudicated, with 7,705 of those determined to be compensable, while 11,698 were dismissed. Total compensation paid over the life of the program is approximately $4.4 billion.
Тобто ли ше в США батькам скалічених вакцинами дітей виплачено 4,4 мільярди доларів компенсацій.
а у тебя?
У мене? В Україні взагалі немає практики визнання поствакцинальних наслідків. "Вакцина хороша, це дитина не така"
Хоча кілька випадків таки були доведені в судах.
"Давно ви бачили людину яка хворіла поліомєлітом наприклад?"
Це лише означає ріст якості життя людей, медицини, особливо в США. Вакцини тут ні до чого.
Загалом, вам ніщо не заважає поцікавитися вірусологією, мікробіологією та біохімією.
Це питання дуже слушне. Хоча б можна було б навести статистику, що було до початку вакцинації, і що стало через 1-2 роки після неї, наприклад. Який конкретно механізм роботи вакцини. Яле якщо нема чого відповісти, починається дурня про Санта-Клауса.
"Захворювання поліомєлітом навіть збільшилося накрикінці 19 ст. коли гігієна почала покращуватися."
І пов'язано це було з масовим використанням отруйних інсектицидів.
"Сам по собі вірус нікуди не зникне"
А він і так не зник, він прямо зараз знаходиться у твоєму тілі. Але для того, щоб він викликав якісь симптоми, потрібно дуже багато умов, одна з яких - отруєння органзіму.
"тому і була проведена кампанія з глобальної іммунізації."
Мабуть, саме тому через 1-2 роки в американських штатах, де була проведена вакцинація, кількість захворювань виросла в 2-3 рази.
"Якість життя та медцини там не особливо покращилася за останні 100 років"
Ага, особливо якість води, яку використовують для пиття, ніяк не змінилася.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3133007-koronaskeptikam-maski-zahisaut-ne-obmanujte-sebe-ta-insih.html
Щодо Швеції, то вони визнали свій провал зі стратегією https://ua.korrespondent.net/world/4297533-katastrofa-blyzko-shvetsiia-vyznala-proval-z-COVID
5) Чи вам відомі такі параметри як заразність та статистична смертність ?
Факт 25. Рівень смертності від Covid-19 поки що складно точно визначити, але більшість досліджень оцінюють його на рівні 1-3%.
Факт 26. Це приблизно у 20 разів вище, ніж у сезонного грипу, але навіть близько не дотягує до попередників коронавірусу SARS (10%) і MERS (25%).
Факт 27. Смертність від Covid-19 дуже залежить від загального навантаження на систему охорони здоров'я і швидкості надання допомоги: якщо у Німеччині вона становить лише 0,3%, то в Італії - майже 9%.
Факт 28. У віковій групі 70+ смертність перевищує 5%, після 80 від вірусу помирає кожен десятий.https://www.bbc.com/ukrainian/features-52123754
Вибачте, але ви нагадуєте представника з когорти "антивакцинаторів" , а простіше - рашкоботів, що дестабілізують ситуацію в Україні. Те що зараз робить Степанов, покращуючи статистіку, зменшуючи тестуваня - кримінальний злочин, що аукнеться тисячами смертей українців, які повірять у відступ пандемії в Україні, прочитавши "покращені" сводки за день, але йому амбіції важливіші за чиєсь життя...
В цьому "факті" смертність переплутано з летальністю. Достовірність інших даних та "фактів" під великим сумнівом.
Але тим не менш, як не дивно, в "чорну п'ятницю" в ТРЦ Швеції не було де яблуку впасти. Маски? Соц. дистанція? Не чули такого.
https://www.youtube.com/watch?v=BBNroPxU5hA
МОЗи скандинавських країн досі навіть не рекомендують носити маски поза межами лікарень, бо, цитую, "відсутні наукові факти про їх ефективність у боротьбі з вірусними інфекціями".
Во время Рождественских праздников и каникул, люмпены попрутся по гостям, ярмаркам, развлекаловкам, заражая друг друга, но немецкие власти пошли на опережение.Молодцы. А что предлагают зеленые попугаи? Хорошенько отпраздновать, заработать бабло на концертах и корпоративах, только потом уйти на двухнедельный отходняк. Каких вам еще не хватает доказательств того, что Украиной сейчас правят дебилы?!