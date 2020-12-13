РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11279 посетителей онлайн
Новости
1 889 2
авиасообщение (792) Стефанишина Ольга вице-премьер (219)

Украина готова подписать Соглашение об "открытом небе" на Совете ассоциации с ЕС 11 февраля, - Стефанишина

Украина готова подписать Соглашение об

11 февраля на заседании Совета ассоциации Украины и ЕС определят модальности обновления Соглашения об ассоциации, а также завершат процедуры для подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время прямого включения на телеканале "Прямой".

"На момент заседания Совета ассоциации со стороны Украины все процедуры для подписания Соглашения об "открытом небе" будут завершены. Само подписание также зависит от Европейской комиссии. Если успеем процедурно, то Соглашение об "открытом небе" подпишем на Совете ассоциации", - заявила она.

"Соглашение об Общем авиапространстве с ЕС - это свободная конкуренция, создание нового рынка, увеличение доступа на пятисотмиллионный рынок авиаперевозок ЕС, более дешевые билеты и больше рейсов. Авиаперевозки станут доступным видом транспорта. А, учитывая, что у нас есть безвиз, это позволит увеличить контакты между людьми и перелеты между ЕС и Украиной", - добавила она.

По словам Стефанишиной, Соглашение об Общем авиапространстве подобно Соглашению об ассоциации и содержит большое количество обязательств. В частности, Украина должна серьезно пересмотреть свое законодательство, правила безопасности полетов и защиты прав потребителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае введения в Украине локдауна международное авиасообщение прекращать не будут, - "слуга народа" Камельчук

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кстати, подписание "свободного неба с ЕС" - хорошая новость могла бы быть год-два назад как раз под безвиз и приход лоукостов. Сейчас, по факту, когда зеленые идиоты, коррупционным беспределом уничтожают безвиз с Евросоюзом, то дешевые перелеты во францию, бельгию, нидерланды и прочие страны, могут стать просто неактульными. Поскольку, те кто мог себе позволить Шенгенскую визу, особо не летают лоукостами, а нищесбродам тяжело будет получить визу через посольство.
показать весь комментарий
13.12.2020 14:24 Ответить
Самое время проявлять активность в открытии границ, последние показатели за 14 дней на 100 т. населения по Ковид-19 в некоторых европейских странах зашкаливают.
Но - им можно, нам - нет; нас запирают сидеть дома. МИД не должен оставаться в стороне. А то от них одно "утешение": "украинцам можно поехать отдыхать в 43 страны": Гватемала, Зимбабве, Барбадос, острова Фиджи и еще какие-то точки на карте, которые и не сыщешь сразу, тем более, долететь. Это у них такой зеленый юмор, шмаркля же обещал: "будет весело".
показать весь комментарий
13.12.2020 14:34 Ответить
 
 