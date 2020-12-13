Вакцинация от COVID-19: власти Канады готовы к выплате компенсаций при проявлении побочных эффектов
В Канаде будут выплачивать компенсацию со стороны государства, если после вакцинации у кого-то будут серьезные побочные эффекты.
Об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья Канады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Правило будет распространяться на все вакцины, которые утверждены Департаментом здравоохранения страны.
Программа призвана "убедиться в наличии справедливого доступа всех канадцев к поддержке в случае редкого случая их бурной побочной реакции на вакцину".
"Как и любые лекарства, вакцины могут вызвать побочные последствия и реакцию. Иногда возможна также бурная побочная реакция на прививку. Вероятность этого очень низка - менее одного случая на миллион - и мы обязаны помочь, если это случится", - подчеркнули в Агентстве.
Пожалуйста, подождите...
Власти Украины - НЕТ!
Любая прививка дает побочные проявления,ЛЮБАЯ!
И что одному соответственно его здоровья проходит более-менее без особых побочек, то другой человек может заработать хронические болячки, инвалидность, а то и летальный исход.
Состояние здоровья каждого никто не проверяет.
И вакцина для всех одна - и для ребенка с соответсвующим весом, и для старика и для молодого и более-менее здорового человека.
Но в западных странах человек может получить нехилые компенсации за потерю здоровья.
А у нас - дырку от бублика. Лечиться будете за свой счет!
Думай-те!
Кстати вот что сообщает о жалобах служба VAERS
The number of VAERS reports submitted varies each year. In 2019, VAERS received over 48,000 reports. About 85-90% of the reports describe mild side effects such as fever, arm soreness, and crying or mild irritability. The remaining reports are classified as serious, which means that the adverse event resulted in permanent disability, hospitalization, life-threatening illness, or death. While these problems happen after vaccination, they are rarely caused by the vaccine.
При том, что в США проводят десятки миллионов вакцинаций в год.
Сколько деток уже умерло после вакцинации. Но там не то что компенсаций кто-то добился.
Никто никогда не признал смерть от вакцинации.
И депутанам в Раде надо прежде ,чем добиваться обязательной вакцинации, добиться принятия Закона о КОМПЕНСАЦИИ за утраченное от вакцинации здровье.
Это должен быть очень серьезный тщательно выверенный ЗАКОН!
Хоча є статистика, що 4,4 мільярди доларів виплачено лише у США у вигляді компенсацій за негативні наслідки після вакцинації.
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/index.html What We Can Learn From VAERS Data
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/index.html The number of VAERS reports submitted varies each year. In 2019, VAERS received over 48,000 reports. About 85-90% of the reports describe mild side effects such as fever, arm soreness, and crying or mild irritability. The remaining reports are classified as serious, which means that the adverse event resulted in permanent disability, hospitalization, life-threatening illness, or death. While these problems happen after vaccination, they are rarely caused by the vaccine.
Чи ким-небудь науково доведено, що вакцинація спроможна захистити від будь-якої хвороби? Ні.
За відкритою статистикою, наприклад, з Німеччини і вакциновані, і невакциновані однаково можуть захворіти.
Подальша розмова з тобою нецікава. Покажеш свою віру в вакцини через кілька місяців. Пухом земля.
Тобто відхилено більше, ніж задоволено. А з тих, що задоволено...
What does it mean to be awarded compensation? Being awarded compensation for a petition does not necessarily mean that the vaccine caused the alleged injury. In fact:
• Approximately 70 percent of all compensation awarded by the VICP comes as result of a negotiated settlement between the parties in which HHS has not concluded, based upon review of the evidence, that the alleged vaccine(s) caused the alleged injury.
• Attorneys are eligible for reasonable attorneys' fees, whether or not the petitioner is awarded compensation by the Court, if certain minimal requirements are met. In those circumstances, attorneys are paid by the VICP directly. By statute, attorneys may not charge any other fee, including a contingency fee, for his or her services in representing a petitioner in the VICP.
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf
Так що Ваші фантазії "Якби не було за що платити, фарм. компанія чорта з два б платила." на 70% - фігня.
Увага, питання. Якщо б в фарм. компанії були впевнені, що їх вакцина не має ніякого стосунку до твоєї інвалідності, чи б пропонували вони тобі таке?
Для вакцин, що покриваються цією програмою існує спеціальний податок. От з цих зборів і покривають. І в досудовому порядку це їм дешевше зробити, бо там на адвокатів піде більше, навіть при виграші.
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Тут уже все дослідили. До 97% хибнопозитивних результатів.
делайте прививок по-больше и семье своей, а время покажет
Я ціную Ваше бажання увести діалог від місця, де полум"яний конспіролог-антиваксер Танюша сіла в калюжу, але чи варто воно таких зусиль?
так сурово отстаивать прививки имея доступ к многогранной информации - это диагноз или не умность. еще раз, делайте по-больше прививок и мои "бесплатные" можете забрать (с радостью отдам), но не нужно других убеждать в этой "панацеи"
1970-х роках аутизм діагностували в однієї дитини з 10 000, 2014 - 1 з 63
Интересно родителям этих детей так же забавно о привиках переписываться, как и вам?
Можете не отвечать, хотя ответ - это еще один коммент в копилочку.
тчк.
а меня НЕТ. что же так в жизни человечества изменилось 10000 и 63...
потому детям с аутистическим поведением прививки не делают )))
а ну давай еще какой то бред с методички.
уймись - коли по-больше, других не трогай - грех не бери.
Results The study included 3729 children with ASD (676 [18.1%] female), 592 907 children without ASD, and their respective younger siblings. Among children without ASD, 250 193 (42.2%) were female. For vaccines recommended between ages 4 and 6 years, children with ASD were significantly less likely to be fully vaccinated compared with children without ASD (adjusted rate ratio, 0.87; 95% CI, 0.85-0.88). Within each age category, vaccination rates were significantly lower among younger siblings of children with ASD compared with younger siblings of children without ASD. The adjusted rate ratios varied from 0.86 for siblings younger than 1 year to 0.96 for those 11 to 12 years old. Parents who had a child with ASD were more likely to refuse at least 1 recommended vaccine for that child's younger sibling and to limit the number of vaccines administered during the younger sibling's first year of life.
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2676070
на счет выбора, у других близких (две семьи, оба мальчика). врачи КАТЕГОРИЧЕСКИ запретили делать прививки...
Где Вы нашли опровержение моим словам? То, что врачи дали противопоказание? Так я об этом и писал. Считаете выборку в два человека репрезентативной? Это глупо.
Еще вопросы есть?
07.12.2020
Убеждать людей в полезности вакцинации против коронавируса COVID-19 было бы полезнее, нежели заставлять население делать прививку в обязательном порядке, заявила в понедельник директор отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Кэтрин О'Брайан.
"Я не думаю, что требовать - это то направление, в котором надо двигаться,
особенно с этими вакцинами", - сказала она на пресс-конференции
конференции
https://www.newsru.com/world/07dec2020/vaccination.html
Скоро про "ковид" вообще никто не вспомнит.
"В последнее время WaPo очень впечатляет.
Опуская чепуху про «ковид» и «вакцину», общий лейтмотив: крайняя обеспокоенность, вместо победных реляций и восторгов по поводу того в Б.Д. вскоре вселится вторая версия Обамы.
А обеспокоенность сквозит всё сильнее:
«Moжет ли наша демократия выжить если большинство республиканцев считают что правительство нелигитимно ?»
Ой. А вы, ребята-«демократы» на что надеялись, выдумав на ровном месте «пандемию»? Забыли ознакомиться с тем что говорил адмирал Ямамото, наверное: «вы проиграли войну в тот момент когда начали лгать».
- на то что миллионы нелегалов вдруг станут «гражданами»;
- что в страну опять хлынет поток всякого отребья через Мексику;
- что прекратится процесс восстановления национальной экономики;
- что демадминистрация, по уши завязанная на Китай, теперь встанет перед дилеммой: сдать Тайвань (и таким образом полностью потерять доверие среди союзников), или воевать за Тайвань (что означает прекращение дружбы с Китаем, и крах запланированного «нового мирового порядка»).
Свергли Трампа? А зачем? Ведь у Ротшильдов больше нет денег, после бейрутской селитры и сгоревших там же покрышек.
Демократам предстоят четыре года попыток уцепиться за уплывший корабль. Что останется от американского мирового лидерства к концу этой каденции?"
Когда спросили об этом же при сердечно-сосудистых заболеваниях, Вы сразу стали рассказывать о "на остановке мужчина умер от инфаркта".
Вы в Танзании с 509 случаями ковида за все время и 21 смертью за все время какие трупы собирались увидеть, если даже от ССЗ, которых многократно больше, их нигде нет?https://censor.net/ua/comments/locate/3236665/01921495-2a34-7207-a150-325f3d80088a
Правда, от прям зараз - лише третина ?
Заманюєте ? Бо Трюдо ж назамовляв. А скільки вона може зберігатися і чи буде потрібна через кілька місяців ? Закупили більше всіх у світі на одну людину.
І як вам, чинушам, потім довести, що наслідки саме від вакцини ? Які вони можуть бути ? Скільки часу даєте на те, щоб вони проявилися ? Бо пізніше уже не рахуватиметься.
Що, по-вашому, - серйозні ?
А від інших виплачували ?
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-to-implement-its-first-national-vaccine-injury-compensation-program-1.5226609
Canada to implement its first national vaccine injury compensation program
...
Trudeau added in the press conference that the program was "based on the model that ****** has had for the last 30 years and follows the lead of all other G7 countries."
More than 20 countries already have vaccine injury support programs, according to the press release, with Canada being the last G7 country to follow suit.