РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11279 посетителей онлайн
Новости
2 743 65
вакцина (3777) Канада (2001) коронавирус (17040)

Вакцинация от COVID-19: власти Канады готовы к выплате компенсаций при проявлении побочных эффектов

Вакцинация от COVID-19: власти Канады готовы к выплате компенсаций при проявлении побочных эффектов

В Канаде будут выплачивать компенсацию со стороны государства, если после вакцинации у кого-то будут серьезные побочные эффекты.

Об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья Канады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Правило будет распространяться на все вакцины, которые утверждены Департаментом здравоохранения страны.

Программа призвана "убедиться в наличии справедливого доступа всех канадцев к поддержке в случае редкого случая их бурной побочной реакции на вакцину".

"Как и любые лекарства, вакцины могут вызвать побочные последствия и реакцию. Иногда возможна также бурная побочная реакция на прививку. Вероятность этого очень низка - менее одного случая на миллион - и мы обязаны помочь, если это случится", - подчеркнули в Агентстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада лидирует по количеству заказанной вакцины от COVID-19: число доз вчетверо больше населения страны. СПИСОК

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
"ковид" - то была спецоперация по свержению Трампа. Операцию теперь сворачивают.
Скоро про "ковид" вообще никто не вспомнит.
показать весь комментарий
13.12.2020 14:54
+3
Так сколько же деток уже умерло после вакцинации? И отдельно интересно знать сколько деток уже умерло в результате вакцинации?
показать весь комментарий
13.12.2020 15:43
+3
Шо таке ? Не вірите опитуванням, що, типу, дві третини канадців готові вакцинуватися ?
Правда, от прям зараз - лише третина ?
Заманюєте ? Бо Трюдо ж назамовляв. А скільки вона може зберігатися і чи буде потрібна через кілька місяців ? Закупили більше всіх у світі на одну людину.

І як вам, чинушам, потім довести, що наслідки саме від вакцини ? Які вони можуть бути ? Скільки часу даєте на те, щоб вони проявилися ? Бо пізніше уже не рахуватиметься.
Що, по-вашому, - серйозні ?

А від інших виплачували ?
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-to-implement-its-first-national-vaccine-injury-compensation-program-1.5226609

Canada to implement its first national vaccine injury compensation program

...

Trudeau added in the press conference that the program was "based on the model that ****** has had for the last 30 years and follows the lead of all other G7 countries."
More than 20 countries already have vaccine injury support programs, according to the press release, with Canada being the last G7 country to follow suit.
показать весь комментарий
13.12.2020 21:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вакцинация от COVID-19: власти Канады готовы к выплате компенсаций при проявлении побочных эффектов - Цензор.НЕТ 8351
показать весь комментарий
13.12.2020 14:34 Ответить
прямо какая то параллельная реальность....
показать весь комментарий
13.12.2020 14:28 Ответить
Вакцинация от COVID-19: власти Канады готовы к выплате компенсаций при проявлении побочных эффектов - Цензор.НЕТ 7873
показать весь комментарий
13.12.2020 14:29 Ответить
тут не то что в лучшем случае в конце 2021, та еще за свои и в втридорога.... если что то не то - еще и пошлют
показать весь комментарий
13.12.2020 14:30 Ответить
Власти Канады готовы к выплате компенсаций при проявлении побочных эффектов.
Власти Украины - НЕТ!
Любая прививка дает побочные проявления,ЛЮБАЯ!
И что одному соответственно его здоровья проходит более-менее без особых побочек, то другой человек может заработать хронические болячки, инвалидность, а то и летальный исход.
Состояние здоровья каждого никто не проверяет.
И вакцина для всех одна - и для ребенка с соответсвующим весом, и для старика и для молодого и более-менее здорового человека.
Но в западных странах человек может получить нехилые компенсации за потерю здоровья.
А у нас - дырку от бублика. Лечиться будете за свой счет!
Думай-те!
показать весь комментарий
13.12.2020 14:40 Ответить
Да, например в США можно добиться больших денежных компенсаций. Поэтому производитель вакцин страхуется от таких случаев и стоимость страховки забивает в стоимость вакцин.
Кстати вот что сообщает о жалобах служба VAERS
The number of VAERS reports submitted varies each year. In 2019, VAERS received over 48,000 reports. About 85-90% of the reports describe mild side effects such as fever, arm soreness, and crying or mild irritability. The remaining reports are classified as serious, which means that the adverse event resulted in permanent disability, hospitalization, life-threatening illness, or death. While these problems happen after vaccination, they are rarely caused by the vaccine.

При том, что в США проводят десятки миллионов вакцинаций в год.
показать весь комментарий
13.12.2020 15:40 Ответить
При побочных эффектах в виде смерти ,вам будет выплачена компенсация))
показать весь комментарий
13.12.2020 14:47 Ответить
У нас? Выплачена компенсация? Вы шутите?

Сколько деток уже умерло после вакцинации. Но там не то что компенсаций кто-то добился.
Никто никогда не признал смерть от вакцинации.
И депутанам в Раде надо прежде ,чем добиваться обязательной вакцинации, добиться принятия Закона о КОМПЕНСАЦИИ за утраченное от вакцинации здровье.
Это должен быть очень серьезный тщательно выверенный ЗАКОН!
показать весь комментарий
13.12.2020 14:58 Ответить
Так сколько же деток уже умерло после вакцинации? И отдельно интересно знать сколько деток уже умерло в результате вакцинации?
показать весь комментарий
13.12.2020 15:43 Ответить
А хто веде таку статистику?

Хоча є статистика, що 4,4 мільярди доларів виплачено лише у США у вигляді компенсацій за негативні наслідки після вакцинації.
показать весь комментарий
13.12.2020 17:00 Ответить
Хочете сказати, що https://censor.net/ru/user/452148 спекулює на цьому питанні, навіть не подивившись статистику? Так, це дуже некрасиво...
показать весь комментарий
13.12.2020 18:27 Ответить
Хочу сказати, що навіть в США, куди не сплавляють індійський вакцинний непотріб, від вакцин страждають тисячі дітей щороку.
показать весь комментарий
13.12.2020 19:05 Ответить
Це зрозуміло, що Ви дуже хочете це сказати, питання в підставах для таких заяв.
показать весь комментарий
13.12.2020 19:28 Ответить
В тебе з логікою погано? Якби ніхто не страждав від вакцин, цих виплат не було б.
показать весь комментарий
13.12.2020 20:38 Ответить
Це результат збору даних про побічну дію вакцин протягом 30 років по програмі https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/index.html VAERS
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/index.html What We Can Learn From VAERS Data
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/index.html The number of VAERS reports submitted varies each year. In 2019, VAERS received over 48,000 reports. About 85-90% of the reports describe mild side effects such as fever, arm soreness, and crying or mild irritability. The remaining reports are classified as serious, which means that the adverse event resulted in permanent disability, hospitalization, life-threatening illness, or death. While these problems happen after vaccination, they are rarely caused by the vaccine.
показать весь комментарий
13.12.2020 20:50 Ответить
Так, саме тому зроблено виплат на мільярди доларів за рішеннями Вакцинного Суду.
показать весь комментарий
13.12.2020 21:35 Ответить
За який час сплачено ці 4,4 мільярди? І чи завжди там було доведено ушкодження саме від вакцини?
показать весь комментарий
13.12.2020 21:41 Ответить
За 32 роки. Якби не було за що платити, фарм. компанія чорта з два б платила.

Чи ким-небудь науково доведено, що вакцинація спроможна захистити від будь-якої хвороби? Ні.
За відкритою статистикою, наприклад, з Німеччини і вакциновані, і невакциновані однаково можуть захворіти.

Подальша розмова з тобою нецікава. Покажеш свою віру в вакцини через кілька місяців. Пухом земля.
показать весь комментарий
13.12.2020 21:55 Ответить
Since 1988, over 22,685 petitions have been filed with the VICP. Over that 30-year time period, 19,403 petitions have been adjudicated, with 7,705 of those determined to be compensable, while 11,698 were dismissed. Total compensation paid over the life of the program is approximately $4.4 billion.

Тобто відхилено більше, ніж задоволено. А з тих, що задоволено...
What does it mean to be awarded compensation? Being awarded compensation for a petition does not necessarily mean that the vaccine caused the alleged injury. In fact:
Approximately 70 percent of all compensation awarded by the VICP comes as result of a negotiated settlement between the parties in which HHS has not concluded, based upon review of the evidence, that the alleged vaccine(s) caused the alleged injury.
• Attorneys are eligible for reasonable attorneys' fees, whether or not the petitioner is awarded compensation by the Court, if certain minimal requirements are met. In those circumstances, attorneys are paid by the VICP directly. By statute, attorneys may not charge any other fee, including a contingency fee, for his or her services in representing a petitioner in the VICP.

https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf

Так що Ваші фантазії "Якби не було за що платити, фарм. компанія чорта з два б платила." на 70% - фігня.
показать весь комментарий
13.12.2020 22:14 Ответить
Саме тому було виплачено 4,4 мільярди доларів. Бо вакцини там ні при чому. Просто фармі нікуди гроші діти.
показать весь комментарий
13.12.2020 22:21 Ответить
Не фармі, а National Vaccine Injury Compensation Program (VICP).
показать весь комментарий
13.12.2020 22:26 Ответить
Уяви ситуацію. Тобі вкололи вакцину. Ти став інвалідом. Хтозна чому. Просто співпало, можливо. Ти подав в суд позов. Але тобі кажуть "Давайте заплатимо Вам 1 мільйон доларів, але без подальшого розголосу".

Увага, питання. Якщо б в фарм. компанії були впевнені, що їх вакцина не має ніякого стосунку до твоєї інвалідності, чи б пропонували вони тобі таке?
показать весь комментарий
13.12.2020 22:26 Ответить
Врегульовують такі питання менеджери з National Vaccine Injury Compensation Program (VICP).
Для вакцин, що покриваються цією програмою існує спеціальний податок. От з цих зборів і покривають. І в досудовому порядку це їм дешевше зробити, бо там на адвокатів піде більше, навіть при виграші.
показать весь комментарий
13.12.2020 22:31 Ответить
Так це клондайк. Подавай позов, отримуй гроші, доводити нічого не треба.
показать весь комментарий
13.12.2020 22:52 Ответить
У Вас вельми примітивне розуміння цієї проблеми. Але мене це не дивує.
показать весь комментарий
13.12.2020 23:22 Ответить
Десь таке саме, як у тебе розуміння недолугості плр-тестів?
показать весь комментарий
13.12.2020 23:36 Ответить
Ну, то може Ви розкажете, який зсув рамки зчитування праймера нє є критичним для результатів ПЛР тесту?
показать весь комментарий
13.12.2020 23:44 Ответить
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/

Тут уже все дослідили. До 97% хибнопозитивних результатів.
показать весь комментарий
13.12.2020 23:55 Ответить
А що ж Ви на просте запитання не відповіли? Та ще і від людини з "недолугим розумінням ПЛР тестів"?
показать весь комментарий
13.12.2020 23:59 Ответить
вы идеальный гражданин - верите источникам, которые финансируються-лобируються фарминдустрией, мечта любого правительства. это при том, что существует столько альтернативной информации, уперся в одну сторону...
делайте прививок по-больше и семье своей, а время покажет
показать весь комментарий
14.12.2020 07:40 Ответить
На парканах написано багато альтернативної інформації ... Ви їй всій вірите?
Я ціную Ваше бажання увести діалог від місця, де полум"яний конспіролог-антиваксер Танюша сіла в калюжу, але чи варто воно таких зусиль?
показать весь комментарий
14.12.2020 07:46 Ответить
парканы, Танюша... самоутверждение за счет количества комментов? ну хоть в чем то.
так сурово отстаивать прививки имея доступ к многогранной информации - это диагноз или не умность. еще раз, делайте по-больше прививок и мои "бесплатные" можете забрать (с радостью отдам), но не нужно других убеждать в этой "панацеи"
показать весь комментарий
14.12.2020 09:25 Ответить
Я висловлюю свою думку. Обгруновано висловлюю, посилаючись, коли необхідно, на наукові публікації або статистичні дані. І я маю на це повне право. І що мені робити я і без Вас добре знаю.
показать весь комментарий
14.12.2020 09:49 Ответить
https://cutt.ly/hhA9lZu

1970-х роках аутизм діагностували в однієї дитини з 10 000, 2014 - 1 з 63

Интересно родителям этих детей так же забавно о привиках переписываться, как и вам?
Можете не отвечать, хотя ответ - это еще один коммент в копилочку.
тчк.
показать весь комментарий
14.12.2020 10:07 Ответить
Посмотрите на этот график и сравните с ростом числа вакцинаций за тот же период. При том, что ВСЕ ртутьсодержащие реагенты из плановых вакцин в США убрали еще в начале 21 века...
Вакцинація проти COVID-19: влада Канади готова до виплати компенсацій за побічні ефекти - Цензор.НЕТ 4359
показать весь комментарий
14.12.2020 10:11 Ответить
я рад что вас устраивают оф.данные.
а меня НЕТ. что же так в жизни человечества изменилось 10000 и 63...
показать весь комментарий
14.12.2020 10:36 Ответить
В США в воде и продуктах питания появился глифосат и его метаболиты. И пока антиваксеры наводят тень на плетень, отвлекая огромные усилия и средства на ложные цели, с каждым глотком воды и с пищей дети получают немного этой отравы. Кстати, в ЕС глифосат под запретом, а в Украине - нет. Кушайте, не обляпайтесь, борцуны с аутизмом.
показать весь комментарий
14.12.2020 10:45 Ответить
химикаты, точно! вся природа резко загрязнилась.
потому детям с аутистическим поведением прививки не делают )))
а ну давай еще какой то бред с методички.
показать весь комментарий
14.12.2020 12:03 Ответить
в харьковском специализированном медико-генетическом центре когда с ребенком приезжаешь первый вопрос - "прививки делаете?". вот глупые, Антип ща все расскажет

уймись - коли по-больше, других не трогай - грех не бери.
показать весь комментарий
14.12.2020 12:09 Ответить
Вы врете. Делают, но там врач решает в каждом отдельном случае (имунная система аутистов прилично слабее). Ну и еще родители могут быть против.
Results The study included 3729 children with ASD (676 [18.1%] female), 592 907 children without ASD, and their respective younger siblings. Among children without ASD, 250 193 (42.2%) were female. For vaccines recommended between ages 4 and 6 years, children with ASD were significantly less likely to be fully vaccinated compared with children without ASD (adjusted rate ratio, 0.87; 95% CI, 0.85-0.88). Within each age category, vaccination rates were significantly lower among younger siblings of children with ASD compared with younger siblings of children without ASD. The adjusted rate ratios varied from 0.86 for siblings younger than 1 year to 0.96 for those 11 to 12 years old. Parents who had a child with ASD were more likely to refuse at least 1 recommended vaccine for that child's younger sibling and to limit the number of vaccines administered during the younger sibling's first year of life.
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2676070
показать весь комментарий
14.12.2020 12:21 Ответить
это вам так хочется, что бы все яко бы врали. спрашивают - делали ли ранее прививки, что выявить причину. читайте внимательнее.
на счет выбора, у других близких (две семьи, оба мальчика). врачи КАТЕГОРИЧЕСКИ запретили делать прививки...
показать весь комментарий
14.12.2020 13:42 Ответить
Я написал "Делают, но там врач решает в каждом отдельном случае (имунная система аутистов прилично слабее). Ну и еще родители могут быть против." и дал ссылку. Если у Вас есть претензии к ее содержимому - судитесь с издателем, там все данные есть.
Где Вы нашли опровержение моим словам? То, что врачи дали противопоказание? Так я об этом и писал. Считаете выборку в два человека репрезентативной? Это глупо.
Еще вопросы есть?
показать весь комментарий
14.12.2020 13:58 Ответить
Трюдо - мусульманин. Скорее всего, гюленовец.
показать весь комментарий
13.12.2020 14:49 Ответить
Дивно. А чому відвідує костел?
показать весь комментарий
13.12.2020 15:15 Ответить
Індус, https://www.youtube.com/watch?v=R8ypraEielc ось доказ
показать весь комментарий
14.12.2020 04:36 Ответить
Не обманывайте. Трюдо - негр. И, скорее всего, вудуист.
показать весь комментарий
14.12.2020 14:21 Ответить
В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19
07.12.2020
Убеждать людей в полезности вакцинации против коронавируса COVID-19 было бы полезнее, нежели заставлять население делать прививку в обязательном порядке, заявила в понедельник директор отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Кэтрин О'Брайан.
"Я не думаю, что требовать - это то направление, в котором надо двигаться,
особенно с этими вакцинами", - сказала она на пресс-конференции
конференции
https://www.newsru.com/world/07dec2020/vaccination.html
показать весь комментарий
13.12.2020 14:50 Ответить
"ковид" - то была спецоперация по свержению Трампа. Операцию теперь сворачивают.
Скоро про "ковид" вообще никто не вспомнит.
показать весь комментарий
13.12.2020 14:54 Ответить
Вот. Тоже давно об этом думаю. Станет ли от этого лучше?
показать весь комментарий
13.12.2020 14:59 Ответить
Я на другом форуме разместил вот этот текст; думаю что и местным читателям будет интересно.

"В последнее время WaPo очень впечатляет.
Опуская чепуху про «ковид» и «вакцину», общий лейтмотив: крайняя обеспокоенность, вместо победных реляций и восторгов по поводу того в Б.Д. вскоре вселится вторая версия Обамы.

А обеспокоенность сквозит всё сильнее:

«Moжет ли наша демократия выжить если большинство республиканцев считают что правительство нелигитимно

Ой. А вы, ребята-«демократы» на что надеялись, выдумав на ровном месте «пандемию»? Забыли ознакомиться с тем что говорил адмирал Ямамото, наверное: «вы проиграли войну в тот момент когда начали лгать».
показать весь комментарий
13.12.2020 21:11 Ответить
Половина населения очень зла:
- на то что миллионы нелегалов вдруг станут «гражданами»;
- что в страну опять хлынет поток всякого отребья через Мексику;
- что прекратится процесс восстановления национальной экономики;
- что демадминистрация, по уши завязанная на Китай, теперь встанет перед дилеммой: сдать Тайвань (и таким образом полностью потерять доверие среди союзников), или воевать за Тайвань (что означает прекращение дружбы с Китаем, и крах запланированного «нового мирового порядка»).

Свергли Трампа? А зачем? Ведь у Ротшильдов больше нет денег, после бейрутской селитры и сгоревших там же покрышек.

Демократам предстоят четыре года попыток уцепиться за уплывший корабль. Что останется от американского мирового лидерства к концу этой каденции?"
показать весь комментарий
13.12.2020 21:12 Ответить
Схоже на те. Якби не ця ковід-гістерія, Трамп залишився б на другий термін без особливих зусиль.
показать весь комментарий
13.12.2020 15:16 Ответить
Это как ракета - первая ступень отошла. Но дело своё сделала. Пандемия - на орбите.
показать весь комментарий
13.12.2020 14:57 Ответить
відповідально... дійсно відповідально. аж якось...респект.
показать весь комментарий
13.12.2020 15:03 Ответить
прикольно,есть такое турнаправление в танзанию занзибар так вот прилетели знакомые неделю назад и говорят что ни на одном человеке на улице нет маски в том числе и на туристах все кафе открыты ,и нет при этом трупов на улице и в больницах ,хотя медицина там никакая.
показать весь комментарий
13.12.2020 15:17 Ответить
А от сердечно-сосудистых заболеваний где-то есть трупы на улицах?
показать весь комментарий
13.12.2020 18:36 Ответить
есть !видели на остановке мужчина умер от инфаркта и дтп часто бывают от инсультов или инфарктов прямо за рулем
показать весь комментарий
13.12.2020 19:02 Ответить
Вы писали по поводу ковида "нет при этом трупов на улице" https://censor.net/ua/comments/locate/3236665/01921495-2a34-7207-a150-325f3d80088a
Когда спросили об этом же при сердечно-сосудистых заболеваниях, Вы сразу стали рассказывать о "на остановке мужчина умер от инфаркта".
Вы в Танзании с 509 случаями ковида за все время и 21 смертью за все время какие трупы собирались увидеть, если даже от ССЗ, которых многократно больше, их нигде нет?https://censor.net/ua/comments/locate/3236665/01921495-2a34-7207-a150-325f3d80088a
показать весь комментарий
13.12.2020 19:44 Ответить
Я вже в котре пишу,бетатестерами вакцини повинні бути депутати.чиновники і тд.По іншому бути не може.
показать весь комментарий
13.12.2020 16:55 Ответить
Шо таке ? Не вірите опитуванням, що, типу, дві третини канадців готові вакцинуватися ?
Правда, от прям зараз - лише третина ?
Заманюєте ? Бо Трюдо ж назамовляв. А скільки вона може зберігатися і чи буде потрібна через кілька місяців ? Закупили більше всіх у світі на одну людину.

І як вам, чинушам, потім довести, що наслідки саме від вакцини ? Які вони можуть бути ? Скільки часу даєте на те, щоб вони проявилися ? Бо пізніше уже не рахуватиметься.
Що, по-вашому, - серйозні ?

А від інших виплачували ?
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-to-implement-its-first-national-vaccine-injury-compensation-program-1.5226609

Canada to implement its first national vaccine injury compensation program

...

Trudeau added in the press conference that the program was "based on the model that ****** has had for the last 30 years and follows the lead of all other G7 countries."
More than 20 countries already have vaccine injury support programs, according to the press release, with Canada being the last G7 country to follow suit.
показать весь комментарий
13.12.2020 21:05 Ответить
Не дивлячись на ризик, я б сама хотіла вакцинуватисъ і щоб вакцинували членів моєї родини.
показать весь комментарий
13.12.2020 22:41 Ответить
Серед моїх знайомих, навіть "жертви телевізора" не спішать вакцинуватися.
показать весь комментарий
14.12.2020 04:39 Ответить
 
 