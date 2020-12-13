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Азербайджан (768) Армения (822) Нагорный Карабах (470)

Обострение в Карабахе: Азербайджан заявил о контртеррористической операции, министры обороны Армении и РФ провели переговоры

Обострение в Карабахе: Азербайджан заявил о контртеррористической операции, министры обороны Армении и РФ провели переговоры

Силы Службы госбезопасности Азербайджана заявили о проведении "вынужденной антитеррористической операции" в окрестностях поселка Гадрут в Нагорном Карабахе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом гласит совместное заявление ведомства и Минобороны республики.

В нем отмечается, что после подписания соглашения о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды.

Армения обратилась к командованию миротворческого контингента России для помощи в выводе этих отрядов.

"Российские миротворцы обращались к спрятавшимся в лесах армянским вооруженным отрядам, заявляли о том, что приняты все необходимые меры для их эвакуации... Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции", - указано в сообщении.

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В СГБ подчеркивают, что эти отряды совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц.

"В результате погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию", - подчеркивается в заявлении.

Баку также призвал Ереван обеспечить исполнение пунктов совместного заявления о прекращении огня в Карабахе.

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При этом, как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу провели переговоры на фоне обострения в Нагорном Карабахе.

"Министерство обороны республики Армения решительно осуждает провокацию вооруженных сил Азербайджана. Нынешняя ситуация... ставит под угрозу хрупкий мир", - указано в сообщении.

Отмечается, что Арутюнян находится с рабочим визитом в России.

"Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации министр обороны РА Вагаршак Арутюнян также обсудил этот вопрос во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу", - проинформировали в армянском министерстве.

Также указано, что в настоящий момент в Гадрутском районе между военнослужащими Армении, России и Азербайджана идут переговоры по урегулированию ситуации и возвращению сторон на прежние позиции.

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Кроме этого, президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента. о чем сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"12 декабря Вооруженные силы Азербайджана, нарушив объявленный 9 ноября режим прекращения огня, захватили село Хин-Тагер в Гадрутском районе Арцаха и выдвинулись в сторону села Хцаберд того же района. Президент призывает срочно провести внеочередное заседание парламента", - указано в сообщении.

В ходе заседания парламента планируется рассмотреть причины данной ситуации в Гадрутском районе и пути выхода из нее.

Кроме того, Саркисян обратился к Министерству обороны и МИД. Он просит незамедлительно довести до сведения общественности ситуацию в Арцахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты населенных пунктов и эффективного соблюдения перемирия.

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Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.

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Топ комментарии
+47
Очередные "ихтамнеты" заблудились. И получили по зубам.
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13.12.2020 14:38
+44
Сейчас турки и азербайджанцы будут жарить кацапских свиней.
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13.12.2020 14:38
+34
Сразу было понятно, что продолжится изгнание кацапоармян.
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13.12.2020 14:38
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если началась АТО , считайте их там уже нету
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13.12.2020 15:18 Ответить
та вы шо не понимаете это все пендосы во главе со своим госдепом виноваты...... это они сорят армян с айзербайджанцами они там воюют! да кацапы? все жду когда рашистские пропагандоны начнут именно эту ересь нести!!! старые совкодрочерытведь именно так и считают. правильно айзербаджонцы освобождайте свои исконные территории за вас это никто не сделает! кстати это то что ждет украинцев когда мы войдём в лугандон - партизанские отряды сепаров, диверсанты, вредители, предатели, взрывы теракты и т.д. и т.п.
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13.12.2020 15:18 Ответить
Мы уже уничтожили армянских террористов которые отказались сдаваться . HADRUT. 12.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=blijVS3J0Z0&feature=youtu.be&bpctr=1607869778
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13.12.2020 16:39 Ответить
т.е. "когда начнут"?!? Да у них непрерывно, все 2.5 года пашиняна при власти, энтот пашинян - "ставленник госдепа", потому что сместил решившего поиграть в диктатуру саркисяна. Притом, что пашинян за 2.5 года ни 1 шага всупереч ************* интересем НЕ сделал. Ну а Алиев - это известный всей планете агент цру.

Короче, это драчка ставленников госдепа между собой, что тут непонятного?!?
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13.12.2020 19:49 Ответить
"...со дна я витащіл живого партізана... нє знал он бєдний, что закончілась война...."(с) ...а якщо без сатири, бо це ж людські долі... то "волшебний пєндєль" тепер кацапи називають переговорами?
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13.12.2020 15:23 Ответить
Дарма Алієв повірив фєдєрастам...
Не тре було їх пускати, на свою землю - доведено було Україною, Грузією, Молдовою...
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13.12.2020 15:27 Ответить
от тут ви праві. В цих 2х селах - вже ************* "міротворці". Фактично ще 2 села Азербайджана оккуповані...
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13.12.2020 19:51 Ответить
До того часу як у Карабасі будуть знаходитись "мьіротворческие сили" москалів до того часу не буде МИРУ на цій землі.
Це дуже наявно продемонстровано у Молдові, Грузії, Чечні, Сирії !!!!!!!!!!!!! Готується у Білорусії, Україні, країнах Балтії.
Тільки єдиний фронт допоможе цим країнам.
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13.12.2020 15:48 Ответить
Окупанти і кацапи це одвічно слова-синоніми!
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14.12.2020 04:38 Ответить
Уничтоженные армянские террористы .

https://www.youtube.com/watch?v=_tYDHp5Z4QE

HADRUT. 12.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=blijVS3J0Z0&feature=youtu.be&bpctr=1607869778

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13.12.2020 16:21 Ответить
https://www.dsnews.ua/politics/pozitiv-nedeli-blagodarya-novoy-kolchuge-rossiya-budet-kak-na-ladoni-12122020-409053 Благодаря новой "Кольчуге" пол-России будет как на ладони. "Кольчуга RDF-360" способна с высокой точностью определять местоположение наземных, надводных и воздушных целей. При использовании трех станций мы получаем точные географические координаты, а при использовании четырех - еще и высоту полета воздушного объекта. "Кольчуга RDF-360" может собирать данные о расположении командных пунктов, центров связи, отслеживать перемещения подразделений, то есть "слышать" все происходящее в армии России от Пскова до Волги и Кавказа, а также в акватории морей, не говоря уже о Донбассе и Крыме.
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13.12.2020 16:32 Ответить
Разработчик "Кольчуги RDF-360":
https://diana-mihailova.livejournal.com/4004034.html Предыдущая власть в Украине нас не только не поддерживала, она мешала, как только могла.
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13.12.2020 23:45 Ответить
"Російські миротворці " це назва - оксіморон чи кому це як оксіюморон.
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13.12.2020 16:39 Ответить
Азербайджану нада провести окончательную войсковую операцию.Не слушать никого и решать вопрос за неделю полностью ликвидировав понятия Карабаха.Эти все сопли и затягивание привели только к остановке вывода войск провокациям и ещё и русня приплелась.Тянут кота за яйца.Азербайджан пытаются втянуть в болото.Это болото нада засушить немедленно и выкинуть путинские войска .
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13.12.2020 16:51 Ответить
Мы уже уничтожили армянских террористов которые отказались сдаваться . HADRUT. 12.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=blijVS3J0Z0&feature=youtu.be&bpctr=1607869778
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13.12.2020 16:56 Ответить
Таку гарячку пороти не варто зі своєї ініціативи. Але коли вірмени спробують влаштувати партизанку, то, боюсь, так і буде.
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13.12.2020 20:19 Ответить
Кацапские "миротворцы" миротворят. Не будет там покоя, пока русские не уберутся оттуда.
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13.12.2020 16:53 Ответить
Если враг не сдается..его уничтожают .
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13.12.2020 16:55 Ответить
Так вот вам разведпризнак: если медведчук с 2014 года беспрепятственно ведет бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Кремлем.
Закон об иностранных агентах не принят(это о порошенко).
В США, такой закон был принят еще в 1938 году для борьбы с набирающей силу прогитлеровской пятой колонной.

Такой закон был необходим Украине с 2014 как воздух. Если российская агентура, сидящая на самом верху нынешней "элиты", не будет отстранена от власти, будущее страны ужасно.
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13.12.2020 17:07 Ответить
Щось, старонніками "камуністічєской ідєї смердить":
Кампрадорская буржуазія, закулісная тарговля с крємльом і прочая рашистська куйня. На куй , за парєбрік, касабчіку. Мацкальськім духом смердить.
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13.12.2020 20:32 Ответить
Петюньчик, не убедительно
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14.12.2020 05:14 Ответить
Цікаво... Воювали, нібито, азербайджанці з вірменськими "партизанами", а "жмури", кажуть, у кацапів з"явилися...
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13.12.2020 17:16 Ответить
Вот что значит не довести дело до победного конца и к тому же еще запустили в свой огород козлов-херотворцев. Эта катавасия будет продолжаться до тех пор, пока азеры с турками не поймут, что если территорию Карабаха полностью не зачистить от армянских оккупантов и путинских херотворцев, то мира в Азербайджане не будет.
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13.12.2020 18:27 Ответить
Да понимают они. Просто чем сильнее было давление на карабах, тем большая была вероятность, что ************* "миротворцы" превратятся в "защитников по договору ОДКБ".
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13.12.2020 19:54 Ответить
Так пустили ж кацапів. Ще й не таке буде. Будуть опочленці карабаху, будуть танки з середньовчних печер і ПТРК із гірських струмків. Пустили кацапів - це тільки почали війну.
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13.12.2020 18:34 Ответить
Армяне сами признают, что их партизаны остаются в лесах Карабаха, на подконтрольной азербайджанской территории.
новость от 7 декабря
Более 300 армянских добровольцев остаются в лесах Карабаха.

На подконтрольных азербайджанской армии территориях в https://haqqin.az/nagornyj-karabakh/ Карабах е продолжают оставаться около 300 армянских солдат и добровольцев.
Как сообщают армянские СМИ, об этом на слушаниях, инициированных партией «Светлая Армения» в Национальном собрании, заявил 7 декабря глава Демократической партии Армении Арам Саркисян.
https://haqqin.az/news/195635
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13.12.2020 18:36 Ответить
*светлая армения*,- альбиносы что ли?
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13.12.2020 19:03 Ответить
Світловолосі ( за словами одного вірменина - руді) вірмени були до арабського та вторгнень інших чорноволосих племен. Серед жінок світлий колір волосся зустрічається і в наш час.
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13.12.2020 19:18 Ответить
Всё логично. Во все времена во время войн мужское население местное уничтожалось, а женское - неоднократно "покрывалось". Потому светловолосые армяне давно перевелись - все они там давно потомки исключительно арабов и турков.
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13.12.2020 19:57 Ответить
У кожної людини є тато і мама. І якщо тато чимсь арабоподібний, то мама свої гени теж передає. Турки теж абсолютно різні з виду. Бо мають серед себе потомків і татар, і жителів пів-острова (попередньо Візантії), і в Болгарії вони якийсь час товклись.
Точно як і в українців - і скіфські, і полянські, і половецькі, і литвини, і татари. А призвіща які інформативні: Литовченко, Бахмат, Боня, Коба, Козій, Татаренко, Татарський, Чемарда, Чекенда, Чечеринда ( я особисто знайомий з носіями цих призвіщ).
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14.12.2020 22:30 Ответить
Белые волосы - рецессивный ген. Т.е. отсеивающийся. Если все мамы и памы светловолосые - то и дети светловолосые, а если один из родителей черноволосый, то с большей вероятностью родится светловолосый и т.д. Я к тому, что всех светловолосых папаш-армян перебили давно, а всех светловолосых мамаш-армян давно и неоднократно покрыли темноволосые новые папаши - арабы и турки
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16.12.2020 22:11 Ответить
чутка напутал. Читать " то с большей вероятностью родится светлотемноволосый и т.д."
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16.12.2020 22:12 Ответить
Дякую, я це знаю.
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19.12.2020 19:10 Ответить
В УКРАИНЕ И ТАК АРМЯН ДОФИГА !!! А ТУТ ЕЩЁ ПРИВАЛИТ !!! НАФИГ НАДО !!! НАДО ЧТОБ И В УКРАИНЕ АЗЕРА С АРМЯШКАМИ ПЕРЕПЗДЯЧИЛИСЬ )))
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13.12.2020 19:26 Ответить
Азербайджан проводит АТО, а наш клоун повзае на коленях
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13.12.2020 19:27 Ответить
Це загострення аж ніяк не вигідне Пашиняну й іншим, адекватним вірменам. Коли війна відновиться, то вірмен геть видавлять із Карабаху і там буде суцільний Азербайджан. Це вірменська реваншистська дурість...
Мало того, при стані холодної війни між країнами, Вірменія не матиме доступу (крім як повітряного) на свою південно-східну територію - Кафін, Каджаран, Мегрі.
Пашинян це розуміє: https://haqqin.az/news/196110
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13.12.2020 20:15 Ответить
____________ГУМ конвои пошли !
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13.12.2020 20:26 Ответить
Загострення у Карабасі: Азербайджан заявив про контртерористичну операцію, міністри оборони Вірменії та РФ провели переговори - Цензор.НЕТ 7624
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13.12.2020 20:49 Ответить
Какие миротворцы таков и мир. Москали всегда разжигают конфликты с призывами к миру.
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13.12.2020 20:52 Ответить
ВСЕГДА! Горе тем, кто пустил их в свой дом...
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14.12.2020 04:41 Ответить
Сейчас потихонечку азербайджанцы займут Карабах. Жаль погибших азербайджанцев, но если при этом будут дохнуть лаптеногие из миропритворцев, то это хорошо.
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14.12.2020 04:41 Ответить
У азеров с ихтамнетами разговор короткий
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14.12.2020 08:48 Ответить
Загострення у Карабасі: Азербайджан заявив про контртерористичну операцію, міністри оборони Вірменії та РФ провели переговори - Цензор.НЕТ 6322
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14.12.2020 09:45 Ответить
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