Обострение в Карабахе: Азербайджан заявил о контртеррористической операции, министры обороны Армении и РФ провели переговоры
Силы Службы госбезопасности Азербайджана заявили о проведении "вынужденной антитеррористической операции" в окрестностях поселка Гадрут в Нагорном Карабахе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом гласит совместное заявление ведомства и Минобороны республики.
В нем отмечается, что после подписания соглашения о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды.
Армения обратилась к командованию миротворческого контингента России для помощи в выводе этих отрядов.
"Российские миротворцы обращались к спрятавшимся в лесах армянским вооруженным отрядам, заявляли о том, что приняты все необходимые меры для их эвакуации... Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции", - указано в сообщении.
В СГБ подчеркивают, что эти отряды совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц.
"В результате погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию", - подчеркивается в заявлении.
Баку также призвал Ереван обеспечить исполнение пунктов совместного заявления о прекращении огня в Карабахе.
При этом, как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу провели переговоры на фоне обострения в Нагорном Карабахе.
"Министерство обороны республики Армения решительно осуждает провокацию вооруженных сил Азербайджана. Нынешняя ситуация... ставит под угрозу хрупкий мир", - указано в сообщении.
Отмечается, что Арутюнян находится с рабочим визитом в России.
"Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации министр обороны РА Вагаршак Арутюнян также обсудил этот вопрос во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу", - проинформировали в армянском министерстве.
Также указано, что в настоящий момент в Гадрутском районе между военнослужащими Армении, России и Азербайджана идут переговоры по урегулированию ситуации и возвращению сторон на прежние позиции.
Кроме этого, президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента. о чем сообщает пресс-служба президентского аппарата.
"12 декабря Вооруженные силы Азербайджана, нарушив объявленный 9 ноября режим прекращения огня, захватили село Хин-Тагер в Гадрутском районе Арцаха и выдвинулись в сторону села Хцаберд того же района. Президент призывает срочно провести внеочередное заседание парламента", - указано в сообщении.
В ходе заседания парламента планируется рассмотреть причины данной ситуации в Гадрутском районе и пути выхода из нее.
Кроме того, Саркисян обратился к Министерству обороны и МИД. Он просит незамедлительно довести до сведения общественности ситуацию в Арцахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты населенных пунктов и эффективного соблюдения перемирия.
Также на Цензор.НЕТ: Алиев в 2016-м предлагал Армении 5 млрд за "семь районов" Карабаха, Саргсян в ответ был готов дать 6 млрд. АУДИО
Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.
Пожалуйста, подождите...
Короче, это драчка ставленников госдепа между собой, что тут непонятного?!?
Не тре було їх пускати, на свою землю - доведено було Україною, Грузією, Молдовою...
Це дуже наявно продемонстровано у Молдові, Грузії, Чечні, Сирії !!!!!!!!!!!!! Готується у Білорусії, Україні, країнах Балтії.
Тільки єдиний фронт допоможе цим країнам.
https://www.youtube.com/watch?v=_tYDHp5Z4QE
HADRUT. 12.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=blijVS3J0Z0&feature=youtu.be&bpctr=1607869778
https://diana-mihailova.livejournal.com/4004034.html Предыдущая власть в Украине нас не только не поддерживала, она мешала, как только могла.
Закон об иностранных агентах не принят(это о порошенко).
В США, такой закон был принят еще в 1938 году для борьбы с набирающей силу прогитлеровской пятой колонной.
Такой закон был необходим Украине с 2014 как воздух. Если российская агентура, сидящая на самом верху нынешней "элиты", не будет отстранена от власти, будущее страны ужасно.
Кампрадорская буржуазія, закулісная тарговля с крємльом і прочая рашистська куйня. На куй , за парєбрік, касабчіку. Мацкальськім духом смердить.
новость от 7 декабря
Более 300 армянских добровольцев остаются в лесах Карабаха.
На подконтрольных азербайджанской армии территориях в https://haqqin.az/nagornyj-karabakh/ Карабах е продолжают оставаться около 300 армянских солдат и добровольцев.
Как сообщают армянские СМИ, об этом на слушаниях, инициированных партией «Светлая Армения» в Национальном собрании, заявил 7 декабря глава Демократической партии Армении Арам Саркисян.
https://haqqin.az/news/195635
Точно як і в українців - і скіфські, і полянські, і половецькі, і литвини, і татари. А призвіща які інформативні: Литовченко, Бахмат, Боня, Коба, Козій, Татаренко, Татарський, Чемарда, Чекенда, Чечеринда ( я особисто знайомий з носіями цих призвіщ).
светлотемноволосый и т.д."
Мало того, при стані холодної війни між країнами, Вірменія не матиме доступу (крім як повітряного) на свою південно-східну територію - Кафін, Каджаран, Мегрі.
Пашинян це розуміє: https://haqqin.az/news/196110