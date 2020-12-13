Обострение в Карабахе: Азербайджан заявил о контртеррористической операции, министры обороны Армении и РФ провели переговоры

Силы Службы госбезопасности Азербайджана заявили о проведении "вынужденной антитеррористической операции" в окрестностях поселка Гадрут в Нагорном Карабахе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом гласит совместное заявление ведомства и Минобороны республики.

В нем отмечается, что после подписания соглашения о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды.

Армения обратилась к командованию миротворческого контингента России для помощи в выводе этих отрядов.

"Российские миротворцы обращались к спрятавшимся в лесах армянским вооруженным отрядам, заявляли о том, что приняты все необходимые меры для их эвакуации... Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции", - указано в сообщении.

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В СГБ подчеркивают, что эти отряды совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц.

"В результате погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию", - подчеркивается в заявлении.

Баку также призвал Ереван обеспечить исполнение пунктов совместного заявления о прекращении огня в Карабахе.

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При этом, как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу провели переговоры на фоне обострения в Нагорном Карабахе.

"Министерство обороны республики Армения решительно осуждает провокацию вооруженных сил Азербайджана. Нынешняя ситуация... ставит под угрозу хрупкий мир", - указано в сообщении.

Отмечается, что Арутюнян находится с рабочим визитом в России.

"Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации министр обороны РА Вагаршак Арутюнян также обсудил этот вопрос во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу", - проинформировали в армянском министерстве.

Также указано, что в настоящий момент в Гадрутском районе между военнослужащими Армении, России и Азербайджана идут переговоры по урегулированию ситуации и возвращению сторон на прежние позиции.

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Кроме этого, президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента. о чем сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"12 декабря Вооруженные силы Азербайджана, нарушив объявленный 9 ноября режим прекращения огня, захватили село Хин-Тагер в Гадрутском районе Арцаха и выдвинулись в сторону села Хцаберд того же района. Президент призывает срочно провести внеочередное заседание парламента", - указано в сообщении.

В ходе заседания парламента планируется рассмотреть причины данной ситуации в Гадрутском районе и пути выхода из нее.

Кроме того, Саркисян обратился к Министерству обороны и МИД. Он просит незамедлительно довести до сведения общественности ситуацию в Арцахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты населенных пунктов и эффективного соблюдения перемирия.

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Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.