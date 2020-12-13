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За сутки в ВСУ выявили 108 новых случаев коронавируса, всего болеет 3 263 человека, - Командование медсил

За сутки в ВСУ выявили 108 новых случаев коронавируса, всего болеет 3 263 человека, - Командование медсил

За минувшие сутки, 12 декабря, зарегистрировано 108 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Командования медсил.

Отмечается, что из 108 заболевших 17 военнослужащих госпитализированы.  Остальные - на самоизоляции под присмотром медиков.

"По состоянию на 10.00 13 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3263 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 8820 человек, летальных исходов - 32. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 492 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 58 человек", - подчеркивается в сообщении Командования медсил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в ВСУ выявили 203 новых случая коронавируса, всего болеют 3 055 человек, - Командование медсил

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прикольно,есть такое турнаправление в танзанию занзибар так вот прилетели знакомые неделю назад и говорят что ни на одном человеке на улице нет маски в том числе и на туристах все кафе открыты ,и нет при этом трупов на улице и в больницах ,хотя медицина там никакая
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13.12.2020 15:12 Ответить
Швидкого одужання нашим воїнам.
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13.12.2020 15:33 Ответить
 
 