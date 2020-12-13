РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9668 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 262 45
карантин (16728) Минздрав (4883) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Украина на 29 месте в Европе по смертности от коронавируса на 1 млн населения, - Минздрав

Украина на 29 месте в Европе по смертности от коронавируса на 1 млн населения, - Минздрав

Впереди Украины с намного большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

"Если посмотреть немного вперед, у нас в феврале ожидается традиционный рост заболеваемости гриппом, и мы должны подойти к этому периоду с минимальными цифрами. Потому что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус — пневмония. Это те же больницы, в которых на сегодняшний день лечат COVID-19 те же специалисты. Поэтому нам необходимо, чтобы наша медицинская система выдержала и чтобы мы уже к весне не шли ни на какие жесткие карантины, чтобы мы придерживались установленных правил", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если не ввести жесткий карантин в январе, то в феврале это придется делать на фоне высокой заболеваемости COVID-19, - Степанов

При этом он отметил, что на данный момент Украина находится на 29 месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. При чем этот показатель снизился с весны.

"Есть такой показатель смертности на миллион населения. И по нему в Европе Украина на 29 месте. Впереди нас с в два-три раза большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия. То есть страны, которые имеют более развитую медицинскую систему", - сказал Степанов.

По его словам, весной показатель смертности от COVID был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Украина на 29 месте в Европе по смертности от коронавируса на 1 млн населения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1467
показать весь комментарий
13.12.2020 17:30
+10
Получается в Украине самая лучшая медицина в Европе, а самый лучший министр здравохранения ЗЕстепашка
показать весь комментарий
13.12.2020 17:18
+9
Подмывайся чаще и перестанет вонять.
показать весь комментарий
13.12.2020 18:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Получается в Украине самая лучшая медицина в Европе, а самый лучший министр здравохранения ЗЕстепашка
показать весь комментарий
13.12.2020 17:18 Ответить
Нє, то всьо наработкі Сивочолого лаптя.
показать весь комментарий
13.12.2020 17:20 Ответить
Украина на 29 месте в Европе по смертности от коронавируса на 1 млн населения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1467
показать весь комментарий
13.12.2020 17:30 Ответить
Да,везде им воняет
показать весь комментарий
13.12.2020 17:52 Ответить
Подмывайся чаще и перестанет вонять.
показать весь комментарий
13.12.2020 18:10 Ответить
нехай, краще затягується... є шанс, родную говень відчути...

А десь у цей час, потерпілий амбал мріяв про свій слід в історії: https://lb.ua/society/2020/12/13/472898_zelenskiy_ukraina_2030_roku_maie.html під час Міжнародного саміту кліматичних амбіцій,
показать весь комментарий
13.12.2020 18:33 Ответить
То ти труси давно не міняв. Помий пісю-попу, поміняй білизну і воно попустить...
показать весь комментарий
13.12.2020 18:26 Ответить
Чмырь ,мыться надо чаще и зубы чистить 2 раза в день,у вас рашистов с зубами бЯда...
показать весь комментарий
13.12.2020 19:07 Ответить
маску носи,дурик...тогда хоть дух неподмытых подмышек не пробьется
показать весь комментарий
13.12.2020 19:20 Ответить
ну так а чо?если во всем виноват порох-почему ты делаешь исключение здесь?

и потом ,надо хотя бы пропорцию составить по количеству купленных масок,аппаратов ивл,концентраторов
в числителе купленные зелей/ в знаменателе порохом....сможешь?или слаб в рихметике?
показать весь комментарий
13.12.2020 19:19 Ответить
свидетели графа дякулы разбушевались)
показать весь комментарий
13.12.2020 17:22 Ответить
Просто у нас нет такого количества живых людей после 75 лет, если бы дали статистику по годам, тогда было бы корректное сравнение! А так сколько европейцев умерло от вируса после 100 лет, у нас таких вообще нет !
показать весь комментарий
13.12.2020 17:24 Ответить
А говорили что лучшая медицина в Испании. Да куда им до наших "светил медицины"..))
показать весь комментарий
13.12.2020 17:46 Ответить
Около 60 стран в общей сложности.
показать весь комментарий
13.12.2020 17:58 Ответить
Це мабуть з того, що в тих демократичних країнах на один мільон населення припадає більше різних вилупків та ідійотів, що не вірять у коронавірусну загрозу
показать весь комментарий
13.12.2020 17:21 Ответить
Прикольная картинка.
В тему.
Собака говорящая даже...
показать весь комментарий
13.12.2020 17:39 Ответить
скажу більше, в Україні й досі виживає 48 млн. людей. Перепису з 2001 року не було. Ну так же книжка пише. P.S Степанов унікальний довб....
показать весь комментарий
13.12.2020 17:24 Ответить
Украина на первом месте в мире по количеству бездарей в правительстве!
показать весь комментарий
13.12.2020 17:27 Ответить
це все наш Рейган і його зцілюючий голос. А ви кажете "вкрадливе пердіння"
показать весь комментарий
13.12.2020 17:27 Ответить
якщо ще частіше записувати причиною смерті "пневмонію", то будемо взагалі світочами медицини
показать весь комментарий
13.12.2020 17:29 Ответить
Хочешь кого нибудь обмануть, лучший инструмент - статистика!
Украина, в Европе занимает 28 (не 29) место по количеству смертей на миллион граждан.
Но "впереди" Украины, находятся такие страны как Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн, Люксембург, Черногория, Мальта, где численность население от 33 000 человек до 600 000 человек, а суммарное количество смертей, где то около 1 000.
Разве это можно назвать объективным анализом ситуации?
Зато по количеству смертей и по количеству случаев короны, мы занимаем в Европе "почетное" 9 место.
показать весь комментарий
13.12.2020 17:34 Ответить
"Божья роса"
На каком месте были бы, если бы не занижали показатели?
показать весь комментарий
13.12.2020 17:35 Ответить
Если даже умершим от ковида не ставить диагноз "ковид", то смертность будет самая низкая в мире...
показать весь комментарий
13.12.2020 17:37 Ответить
Україна на 29-му місці у Європі за смертністю від коронавірусу на 1 млн населення, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7752
показать весь комментарий
13.12.2020 17:54 Ответить
Брехуни нещасні! А як з тими, у кого "запалення легень" тощо?
показать весь комментарий
13.12.2020 17:55 Ответить
Казалось бы, новость позитивная, но нет , некоторые хотят нас видеть в первой десятке. Специально ходят везде без масок, игнорируют здравий смысл и рекомендации врачей, рассказывают , что ковид 'простой грипп'- но Украина все равно держится.
показать весь комментарий
13.12.2020 18:03 Ответить
Слава Дебільному міністру
показать весь комментарий
13.12.2020 18:09 Ответить
Якщо міністр- міністр 'разговорного жанра -
показать весь комментарий
13.12.2020 18:12 Ответить
хтось вірить зеленій статистиці?
показать весь комментарий
13.12.2020 18:14 Ответить
Реальные цифры по ковиду (которые приходят с опозданием)

Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации пока за 11 декабря 2020 года ; -

Количество заболевших - 16900 + ... Умерших - 316...

С 28.11.2020 г. по 13.12 официальные данные о количестве заболевших и умерших сильно занижаются, но скрыть их практически невозможно !!! .. с опозданием но Мы узнаем !!! (с)
показать весь комментарий
13.12.2020 18:16 Ответить
Украина на 29 месте в Европе по смертности от коронавируса

Так это не ваша заслуга как правительства. Просто иммунитет после совка еще не выветрился
показать весь комментарий
13.12.2020 18:21 Ответить
иммунитет от чего?как раз у них то и нет иммунитета от ватности.73% болеют.а на расейке около 90
показать весь комментарий
13.12.2020 19:24 Ответить
Наглая циничная ложь зеленой банды недоумков
показать весь комментарий
13.12.2020 19:11 Ответить
ну,многие заробитчане портят статистику полякам и другим странам пребывания
показать весь комментарий
13.12.2020 19:23 Ответить
в Украине 15,154 смертей из 456,950 в европе целиком.девятое место на континенте по общему количеству от ковид.
показать весь комментарий
13.12.2020 20:11 Ответить
Предлагаем график вакцинации граждан Украины.
1. Все кто голосовал за ЕС - вакцинируются европейской\американской.
2. Все кто голосовал за ОПЗЖ - - вакцинируются российской.
3. Все кто голосовал за "Слуг народа" - любую вакцину на выбор, но только по телевизору.
показать весь комментарий
13.12.2020 20:32 Ответить
Ще не відомо, які наслідки будуть від вакцинації любою з вакцин.
показать весь комментарий
13.12.2020 21:50 Ответить
+5400 в сентябре от 2019, степа вы статистику смерти ведете от фонаря, как и статистику заболевших. сколько всего умерло людей в ноябре? фуфлыжники. По факту ноябрь будет примерно плюс 20 тысяч, лопушара. Писти дальше
показать весь комментарий
13.12.2020 21:35 Ответить
Є брехня, є відверта брехня, а є просто статистика.
Цей дЄюіл хоче сказати, що завдяки нашій медицині у нас такий результат.
показать весь комментарий
13.12.2020 21:47 Ответить
Просто во Франции, Великобритании, Испании и Италии статистика не занижается.
показать весь комментарий
13.12.2020 21:56 Ответить
А по количеству тестов на миллион на предпоследнем месте.
показать весь комментарий
13.12.2020 23:28 Ответить
А это хорошо или плохо?
показать весь комментарий
14.12.2020 05:44 Ответить
 
 