Украина на 29 месте в Европе по смертности от коронавируса на 1 млн населения, - Минздрав
Впереди Украины с намного большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.
"Если посмотреть немного вперед, у нас в феврале ожидается традиционный рост заболеваемости гриппом, и мы должны подойти к этому периоду с минимальными цифрами. Потому что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус — пневмония. Это те же больницы, в которых на сегодняшний день лечат COVID-19 те же специалисты. Поэтому нам необходимо, чтобы наша медицинская система выдержала и чтобы мы уже к весне не шли ни на какие жесткие карантины, чтобы мы придерживались установленных правил", - сказал министр.
При этом он отметил, что на данный момент Украина находится на 29 месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. При чем этот показатель снизился с весны.
"Есть такой показатель смертности на миллион населения. И по нему в Европе Украина на 29 месте. Впереди нас с в два-три раза большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия. То есть страны, которые имеют более развитую медицинскую систему", - сказал Степанов.
По его словам, весной показатель смертности от COVID был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%.
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А десь у цей час, потерпілий амбал мріяв про свій слід в історії: https://lb.ua/society/2020/12/13/472898_zelenskiy_ukraina_2030_roku_maie.html під час Міжнародного саміту кліматичних амбіцій,
и потом ,надо хотя бы пропорцию составить по количеству купленных масок,аппаратов ивл,концентраторов
в числителе купленные зелей/ в знаменателе порохом....сможешь?или слаб в рихметике?
В тему.
Собака говорящая даже...
Украина, в Европе занимает 28 (не 29) место по количеству смертей на миллион граждан.
Но "впереди" Украины, находятся такие страны как Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн, Люксембург, Черногория, Мальта, где численность население от 33 000 человек до 600 000 человек, а суммарное количество смертей, где то около 1 000.
Разве это можно назвать объективным анализом ситуации?
Зато по количеству смертей и по количеству случаев короны, мы занимаем в Европе "почетное" 9 место.
На каком месте были бы, если бы не занижали показатели?
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации пока за 11 декабря 2020 года ; -
Количество заболевших - 16900 + ... Умерших - 316...
С 28.11.2020 г. по 13.12 официальные данные о количестве заболевших и умерших сильно занижаются, но скрыть их практически невозможно !!! .. с опозданием но Мы узнаем !!! (с)
Так это не ваша заслуга как правительства. Просто иммунитет после совка еще не выветрился
1. Все кто голосовал за ЕС - вакцинируются европейской\американской.
2. Все кто голосовал за ОПЗЖ - - вакцинируются российской.
3. Все кто голосовал за "Слуг народа" - любую вакцину на выбор, но только по телевизору.
Цей дЄюіл хоче сказати, що завдяки нашій медицині у нас такий результат.