Посольство Израиля считает инцидент с ханукией в центре Киева антисемитизмом, - посол Лион

Инцидент с вандализмом в отношении ханукии на Контрактовой площади в Киеве является актом антисемитизма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол Израиля в Украине Джоэль Лион написал на своей странице в Twitter. Дипломат призвал украинские правоохранительные органы привлечь вандала к ответственности.

I strongly condemn the act of #Antisemtism which happened on 10/12 in #Kyiv. I call upon #Ukraine officials to join my condemnation & quickly bring this individual to justice & adopt @TheIHRA definition to see that this wasn't Hooliganism but Antisemitism! https://t.co/nywTkhV0ox — Joel Lion (@ambassadorlion) December 12, 2020

Также израильский посол призвал украинских чиновников отреагировать на инцидент.

"Я решительно осуждаю акт антисемитизма, который произошел 10 декабря в Киеве. Призываю украинских чиновников присоединиться к моему осуждению и быстро привлечь лицо к ответственности", - подчеркнул он.

Антисемитизм в правонарушении, которое на этой неделе совершили на Контрактовой площади, увидели и в посольстве Великобритании в Украине.

"Это самый обычный антисемитизм. Это разжигание расовой ненависти, которой нет места в демократической Украине. Я призываю полицию Киева провести расследование", - написала британский посол Мелинда Симонс в Twitter.

This is #Antisemitism pure and simple. It’s incitement to racial hatred which has no place in a democratic #Ukraine. I urge #kyiv police to investigate. https://t.co/43W9dztTC5 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 13, 2020

На ситуацию уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, осудив нападение на ханукию в Киеве и приветствовал быструю реакцию правоохранительных органов.

"Сейчас ему (вандалу. - Ред.) грозит уголовная ответственность, и я уверен, что справедливость будет установлена. В Украине нет места для антисемитизма", - написал глава МИД в Twitter.

I condemn in strongest terms Thursday’s brutal attack on a Jewish Menorah in Kyiv. I welcome the swift reaction by law enforcement agencies identifying the perpetrator. He now faces criminal charges & I‘m convinced justice will be served. No place for Anti-Semitism in Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 13, 2020

Кроме того, в ответ на реакцию главы украинского МИД посол Израиля призвал Украину принять определение антисемитизма, которое разработал Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA).

Напомним, 10 декабря в Киеве на Контрактовой площади мужчина повалил ханукию, установленную к еврейскому празднику Хануки, который отмечается с 10 до 18 декабря. Он также опубликовал видеоролик, на котором слышно, как он выкрикивает антисемитские лозунги. Правоохранители установили правонарушителя, а также возбудили дело по факту хулиганства.

Позже полиция сообщила мужчине, который повалил ханукию, о подозрении по факту разжигания религиозной вражды и ненависти. Правонарушителю грозит до 3 лет за решеткой.