В Украину идет циклон: ожидается ухудшение погодных условий, ледяной дождь и мокрый снег
В понедельник, 14 декабря, в Украину придет циклон. Ожидаются похолодание и осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Осадки - морось, дождь, ледяной дождь, мокрый снег, выбирайте! - наиболее вероятные на Севере, в центральных областях, местами на Западе, зацепят Одесчину", - написала синоптик.
Вместе с тем на большей части юга, в восточных областях и в Днепропетровской области, по ее словам, будет сухая погода, но, возможно, с туманами. При этом в южной части Украины и на востоке будет сильный ветер.
"Температура воздуха будет крутиться вблизи нуля - ночью до небольших 'минусов', днем до 'плюсов'. Эти микроколебания - зловредные, так как опять при такой ситуации и дальше подпитывают опасность гололед и гололедица", - отметила Диденко.
В Киеве завтра прогнозируется мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Более серьезные осадки будут ночью и утром, а со второй половины дня попустит. Однако, добавила синоптик, гололед и гололедица - остаются.
Пожалуйста, подождите...
При таком обмерзании она бы покалечила людей и завалила йолку!
Кличко, спасибо!
У нас у плані температури не настільки дубоподібно, обіцяють до -3°C. Але хріново, що буде крутитися біля нуля. Разом із дощем це буде сракопад як у Києві...
они с наса в контакте? или они в русском контакте?
"Повна фаза затемнення триватиме 130 секунд і пройде над Чилі та Аргентиною, де її можна буде побачити у всій красі. За Київським часом затемнення почнеться о 18:13"
В південній півкулі навпаки, сонячні в грудні, місячні в липні
сопли замерзли в носу
и яйки похоже тоже,
иду по морозу мудями звеня,
с красной озлобленной рожей.
одно только греет меня,
от стужи лютой зверея,
с улыбкой думаю я:
- а в раше ж... ещё холоднее!
Чи і тут потрібна гендерна рівність?!
Серед перлів були зокрема "гололід" та "снігопід" 😂🤣
Взагалі, розвиток понять такого роду залежить від частоти виникнення таких явищ і їх впливу на життя людини... У ескімосів, наприклад, поняття "сніг" нараховує більше трьох десятків слів, в залежності від умов його випадання - температури, швидкості вітру, вологості та часу випадання...