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Диденко Игорь (100) непогода (816) погода (2724)

В Украину идет циклон: ожидается ухудшение погодных условий, ледяной дождь и мокрый снег

В понедельник, 14 декабря, в Украину придет циклон. Ожидаются похолодание и осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Осадки - морось, дождь, ледяной дождь, мокрый снег, выбирайте! - наиболее вероятные на Севере, в центральных областях, местами на Западе, зацепят Одесчину", - написала синоптик.

Вместе с тем на большей части юга, в восточных областях и в Днепропетровской области, по ее словам, будет сухая погода, но, возможно, с туманами. При этом в южной части Украины и на востоке будет сильный ветер.

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"Температура воздуха будет крутиться вблизи нуля - ночью до небольших 'минусов', днем до 'плюсов'. Эти микроколебания - зловредные, так как опять при такой ситуации и дальше подпитывают опасность гололед и гололедица", - отметила Диденко.

В Киеве завтра прогнозируется мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Более серьезные осадки будут ночью и утром, а со второй половины дня попустит. Однако, добавила синоптик, гололед и гололедица - остаются.

В Украину идет циклон: ожидается ухудшение погодных условий, ледяной дождь и мокрый снег 01
В Украину идет циклон: ожидается ухудшение погодных условий, ледяной дождь и мокрый снег 02
В Украину идет циклон: ожидается ухудшение погодных условий, ледяной дождь и мокрый снег 03

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Топ комментарии
+44
У нас таке як в Києві позавчора було. Кіт виходив з хати, так поплив кудись у садок.
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13.12.2020 18:29
+34
По вашому- ;кот;
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13.12.2020 18:34
+33
В Україну йде циклон: очікується погіршення погодних умов, крижаний дощ і мокрий сніг - Цензор.НЕТ 6845

...
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13.12.2020 18:58
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Страница 2 из 2
Хорошо, что шляпу сняли!
При таком обмерзании она бы покалечила людей и завалила йолку!
Кличко, спасибо!
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13.12.2020 18:34 Ответить
как всегда .. сначала дождь потом мороз.. и бесплатный каток .
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13.12.2020 18:35 Ответить
У нас ничего бесплатного не бывает, пока страной правят корупционеры !
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13.12.2020 18:39 Ответить
2020 вирішив на останок смачно попрощатись
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13.12.2020 18:42 Ответить
У нас на 23 число мінус двадцять!
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13.12.2020 20:53 Ответить
Ого В Україну йде циклон: очікується погіршення погодних умов, крижаний дощ і мокрий сніг - Цензор.НЕТ 4438
У нас у плані температури не настільки дубоподібно, обіцяють до -3°C. Але хріново, що буде крутитися біля нуля. Разом із дощем це буде сракопад як у Києві...
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14.12.2020 01:42 Ответить
а что синоптики про солнечное затмение с 16 по 22 декабря сообщают???
они с наса в контакте? или они в русском контакте?
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13.12.2020 19:04 Ответить
ну і де те затемнення в Україні дивитись ?
"Повна фаза затемнення триватиме 130 секунд і пройде над Чилі та Аргентиною, де її можна буде побачити у всій красі. За Київським часом затемнення почнеться о 18:13"
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13.12.2020 19:20 Ответить
Сонячне затемнення і Україні і північній півкулі можна побачити в липні, а ось місячні видно в грудні.
В південній півкулі навпаки, сонячні в грудні, місячні в липні
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13.12.2020 19:25 Ответить
Синоптики цього передбачити ніяк не можуть! Механізм небесних сфер рухає золоте колесо, в якому від створення світу бігає колосальний хом'як! (Він знаходиться нижче рівня земного диску і слонячих спин, тому із Землі його не видно). Але бог періодично годує хом'яка райським насінням. І ось коли хом'як гризе, колесо зупиняється - і тоді настає сонячне або місячне затемнення!
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14.12.2020 03:31 Ответить
нужны срочно ливни или снегопады ставки и реки катастрофически обмелели в этом году
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13.12.2020 19:19 Ответить
Отож бо, вже і москаля втопити ніде.
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13.12.2020 19:54 Ответить
***
сопли замерзли в носу
и яйки похоже тоже,
иду по морозу мудями звеня,
с красной озлобленной рожей.
одно только греет меня,
от стужи лютой зверея,
с улыбкой думаю я:
- а в раше ж... ещё холоднее!
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13.12.2020 19:53 Ответить
Глиба! Феєрія!
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13.12.2020 20:02 Ответить
Вася, строкову починав в Україні. Призвали восени. Цілу зиму санчастина була забита узбеками, таджиками і... сибіряками... У них же клімат різко континентальний, сухий... А у нас - вологість повітря вища... Наші -5 ними сприймаються гірше, ніж їхні сибірські -20... (Можеш радіть - твій вірш дуже гарно описує "нових кримчан", "панаєхов"... Вони вже виють, коли в Криму приходять мінусові температури. Вони ж до подібного не звикли...).
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14.12.2020 00:11 Ответить
А чим гололед від гололєдіци відрізняється?
Чи і тут потрібна гендерна рівність?!
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13.12.2020 19:53 Ответить
ожеледь і ожеледиця... голольёду нема)))
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13.12.2020 19:58 Ответить
І найближчим часом не буде,ніколи!!!)))
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13.12.2020 20:12 Ответить
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14.12.2020 10:29 Ответить
У нас була вчителька-москалька, яка в період українізації 90-х видавала перли азірівкою років за 20 до того, як це стало мейнстрімом.
Серед перлів були зокрема "гололід" та "снігопід" 😂🤣
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13.12.2020 20:28 Ответить
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14.12.2020 10:27 Ответить
Ожеледь на дротах, деревах тощо, а ожеледиця на дорогах, тротуарах. Якось так, Максімка...
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13.12.2020 20:09 Ответить
А у кацапів хай буде ось така погода - ТУЧА ФЗНАМЗНОН! Аж до Новосйойрска!

В Україну йде циклон: очікується погіршення погодних умов, крижаний дощ і мокрий сніг - Цензор.НЕТ 5564
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13.12.2020 21:09 Ответить
Щось колись читав, що там різниця саме в тому, ЯК з"являється лід - від льодового дощу (ожеледь), чи від танення снігу з подальшим замерзанням льоду на поверхні землі (ожеледиця)... Але точно стверждувать не можу.
Взагалі, розвиток понять такого роду залежить від частоти виникнення таких явищ і їх впливу на життя людини... У ескімосів, наприклад, поняття "сніг" нараховує більше трьох десятків слів, в залежності від умов його випадання - температури, швидкості вітру, вологості та часу випадання...
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14.12.2020 00:03 Ответить
В Україну йде циклон: очікується погіршення погодних умов, крижаний дощ і мокрий сніг - Цензор.НЕТ 4166
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13.12.2020 20:45 Ответить
шо, опять? я ещё с предыдущего не оттаял
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13.12.2020 20:48 Ответить
Тільки но хфільм старий попався "Буря в Арктиці" і одразу в тему, аж моторошно
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13.12.2020 21:19 Ответить
І що ви в котах розумієте?!!! У мене коти - метеорологи, в першу чергу... Коли вони починають лазить по квартирі, "шукаючи п"ятого кутка", гасать, один за одним, по кімнатах - жди переміни погоди. Або гроза, або заметіль... Вчора, ще зранку, дуркувать почали. Сьогодні у 5 ранку, на вулиці -2, а в 7, +1, туман. І цілий день - дощ. А ще, до того ж, перед негодою у мене починає свербіть у вухах (вже років з двадцять), і нога протезована набрякать починає. До того ж, трохи тямлю в поведінці птахів, рослин. Так що мені телевізійний прогноз погоди зовсім не потрібен. Даю, буває, точніший прогноз, на добу-дві вперед, у радіусі до 100 км, ніж метеостанція... Вже друзі і рідні зі мною консультуються, при виїздах на природу... А про цей циклон знав ще дві доби тому...
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13.12.2020 23:25 Ответить
Яр - сам собі синоптик.
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14.12.2020 00:42 Ответить
Це точно!... Але, якби Ви знали, як "у мізках колупає", коли починають вуха свербіть!!!... У мене, мабуть, самі чисті вуха у всьому місті, бо тільки постійна, раз у дві-три години, чистка вух ватними паличками, рятує від свербежу...
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14.12.2020 00:51 Ответить
по ее словам, будет бухая погода
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14.12.2020 13:42 Ответить
..Зєля Заочниця знає, що то стопудово Порох в гЄомєтрічєскОй прогресії негоду наслав аби насолити найвеличнішій імператриці ********** та чемпіонці в усьому..)
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14.12.2020 14:40 Ответить
В Україну йде циклон: очікується погіршення погодних умов, крижаний дощ і мокрий сніг - Цензор.НЕТ 9058
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14.12.2020 17:51 Ответить
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