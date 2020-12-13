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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Разливы нефтепродуктов в оккупированном Крыму: Минэкологии и прокуратура АРК разрабатывают методики оценки ущерба

Разливы нефтепродуктов в оккупированном Крыму: Минэкологии и прокуратура АРК разрабатывают методики оценки ущерба

Украина будет обязательно привлекать Россию к ответственности за ущерб экологии в оккупированном Крыму.

Об этом Крым.Реалии сообщил заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Михаил Хорев, передает Цензор.НЕТ.

Так он прокомментировал в частности разлив нефтепродуктов в Севастопольской бухте в декабре. 

"Ответственность за разливы нефти в Севастополе во время оккупации возлагается на страну-оккупанта. Сейчас создана рабочая группа, которая совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым разрабатывает методики оценки этого ущерба. Мы хотим привязать их к военным преступлениям и, соответственно, предъявлять эти иски в международных судах", - отметил Хорев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черном море разлилась нефть, Администрация морских портов пыталась это скрыть, - Госэкоинспекция

На данный момент нет реакции соответствующих ведомств России на эту информацию.

Напомним, 4 декабря сообщалось о загрязнении Севастопольской бухты нефтепродуктами, площадь разлива составила 200 тыс. кв. м. Инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора обратились в Южную транспортную прокуратуру России и в полицию для возбуждения уголовного дела.

В феврале 2020 года российский "Центр гражданской защиты" обнаружил в Севастопольской бухте маслянистое пятно. Прокуратура и Нацполиция АРК после этого открыли уголовное производство. Украинские правоохранители отметили, что токсичные вещества попадают в Черное море, создавая угрозу для здоровья населения и среды.

В январе в Черном море у берегов Крыма также фиксировали разлив нефти, пятна были обнаружены в 146,4 км от Феодосии.

Также читайте: Создана рабочая группа по мониторингу экологической ситуации в оккупированном Крыму, - прокуратура АРК

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Топ комментарии
+5
Рашка во всей своей красе, пейте воду с нефтью крысчане.
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13.12.2020 21:01
+4
Разливы нефтепродуктов в оккупированном Крыму: Минэкологии и прокуратура АРК разрабатывают методики оценки ущерба - Цензор.НЕТ 2182
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13.12.2020 21:05
+1
Привлекать оккупантов это правильно, но хорошо бы привлечь более доступных ответчиков за стихийные свалки в подконтрольных частях Украины
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13.12.2020 21:09
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Рашка во всей своей красе, пейте воду с нефтью крысчане.
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13.12.2020 21:01 Ответить
Разливы нефтепродуктов в оккупированном Крыму: Минэкологии и прокуратура АРК разрабатывают методики оценки ущерба - Цензор.НЕТ 2182
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13.12.2020 21:05 Ответить
Там цьому мутанту й місце!😜
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13.12.2020 21:20 Ответить
Привлекать оккупантов это правильно, но хорошо бы привлечь более доступных ответчиков за стихийные свалки в подконтрольных частях Украины
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13.12.2020 21:09 Ответить
Если б нефть не разлили русские, - это сделали бы солдаты НАТО !!!👹😜
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13.12.2020 21:18 Ответить
а когда-то ж была здравница...
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13.12.2020 21:45 Ответить
Вот русня ее опреснит, поддаст газку и впарит крысчанам, как кока-колу.
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13.12.2020 21:55 Ответить
Основной источник -- Черноморский Флот РФ. Все семь бухт

Севастополя засраны за 233 года. Кроме этого Балаклава не отстаёт,
а также судоремонтный завод и курсирующие плав средства.
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13.12.2020 22:15 Ответить
Крисчанам прилетіло трохи не те: нафта в воді замість каміння з неба. Але, теж добре.
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13.12.2020 23:27 Ответить
 
 