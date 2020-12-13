Локдаун могут ввести раньше января, если в сутки будет 32-35 тысяч случаев COVID-19, - Немчинов
Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести коечный фонд до 90 тысяч.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал в эфире канала "Украина 24", при каком количестве больных за день жесткий локдаун введут раньше, чем запланировано, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакет, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции", — сказал он.
Он утвердительно ответил на реплику ведущей Алены Цинтилы о том, что при цифре 32-35 тысяч в сутки в Кабмине будут думать о том, чтобы закрывать страну на замок.
"Да, но надо полагать, что кроме выявленных, есть еще вопросы госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койко-фонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более 40 тысяч, а в перспективе - на 75 тысяч", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Наконец-то в общественных местах положено быть в масках. Но...как образно сказал один из докторов:"Эти маски нужны, чтобы муха в рот не залетела. Покупайте нормальные с фильтром 3М. Остальное - пустое". Купили) Но засада такая сейчас, когда больные в одном кабинете и каждый день кто-то добавляется. Жуть...А тем, кто болеет в легкой форе, тестов вообще не делают. Диагноз: ОРВИ при потере обоняния и др. симтомах. Так что со статистикой все в порядке)
в них там є хоч один не лох і не даун?
успішні активні люди концентруються лише на тих речах, на які вони можуть вплинути
невдахи у цей час просто ниють як все погано я як глибоко хтось інший винен у їхніх невдачах
тайна 73% розкрита!
ПС. О перегрузке больниц только не пишите, уже не прокатит, в Беларуси или Швеции коридоры не забиты больными, придумайте что-то поновее.