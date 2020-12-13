РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4103 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 927 33
визит (2986) ВОЗ (776) карантин (16728) Киев (24763) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Представители ВОЗ Клюге и Вайлер прибыли в Украину: на повестке дня - реагирование на COVID-19, вакцинация и реформа здравоохранения

Представители ВОЗ Клюге и Вайлер прибыли в Украину: на повестке дня - реагирование на COVID-19, вакцинация и реформа здравоохранения

В Украину 13 декабря прибыли с официальным визитом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге и директор отдела CSE Гундо Вайлер.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Доктора Ганса Клюге и доктора Гундо Вайлера, директора отдела CSE, встречали в аэропорту доктор Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и глава представительства ВОЗ в Украине, и Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщается, в течение следующих нескольких дней доктор Клюге встретится с представителями украинского правительства, ООН, партнерами по развитию и представителями гуманитарных организаций. Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ встретится с медработниками, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19 и посетит лабораторный центр, где проводят тестирование на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаун могут ввести раньше января, если в сутки будет 32-35 тысяч случаев COVID-19, - Немчинов

"На повестке дня - реагирование на пандемию COVID-19 в Украине, вакцинация и трансформация системы здравоохранения", - отметили в Бюро здравоохранения.

Представители ВОЗ Клюге и Вайлер прибыли в Украину: на повестке дня - реагирование на COVID-19, вакцинация и реформа здравоохранения 01

Также читайте: В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
О махинациях со статистикой им встречающие рассказали или скромно умолчали?
показать весь комментарий
13.12.2020 22:30
+6
Добрих дядечок немає ніде.Напевне хочуть тестувати на українцях.Хто готовий бути бетатестером? Я знову напишу,що вакцина має бути випробувана,виключно на керманичах.
показать весь комментарий
13.12.2020 22:30
+5
гоните их в шею ,правильно трамп сделал что вышел с воз
показать весь комментарий
13.12.2020 22:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О махинациях со статистикой им встречающие рассказали или скромно умолчали?
показать весь комментарий
13.12.2020 22:30 Ответить
Добрих дядечок немає ніде.Напевне хочуть тестувати на українцях.Хто готовий бути бетатестером? Я знову напишу,що вакцина має бути випробувана,виключно на керманичах.
показать весь комментарий
13.12.2020 22:30 Ответить
На карантин! Цих скотин! В Нові Санжари, щоб полікували.
показать весь комментарий
13.12.2020 22:43 Ответить
Яким в біса бетатестером? То Ви з софтом переплутали. До завершення третьої фази випробувань ніхто з нормальних виробників вакцину не продасть і не подарує.
показать весь комментарий
13.12.2020 22:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/95229 Ну я в кавички не взяв.Масово ж вакцини не тестували.Ну скільки там добровольців знайшли? А бетатестери масово тестують софт.От і українці будуть такими тестерами.
показать весь комментарий
13.12.2020 22:53 Ответить
Результат по 100 чи 200 добровольцях - це по-твоєму нормальне випробовування, достатнє для вакцинації мільйонів?
показать весь комментарий
13.12.2020 22:55 Ответить
Танюша, Ви погано рахуєте, і недолуго брешете.
https://lb.ua/society/2020/11/16/470733_amerikanska_farmkompaniya_moderna.html "Незалежна Рада з контролю за безпекою даних дослідження фази 3 мРНК-1273, кандидата на вакцину проти COVID-19, повідомило Moderna, що випробування відповідало статистичним критеріям, попередньо визначеним у протоколі дослідження щодо ефективності, з ефективністю вакцини 94,5%", - йдеться в повідомленні. У дослідженні взяли участь понад 30 000 учасників у США. Його проводили у співпраці з Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб (NIAID), частиною Національного інституту охорони здоров'я (NIH) та Біомедичним Органом перспективних досліджень та розробок (BARDA), який є частиною Кабінету помічника секретаря з питань готовності та реагування Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.
показать весь комментарий
13.12.2020 23:05 Ответить
За наведеним тобою посиланням

"Перший проміжний аналіз включав 95 учасників із підтвердженими випадками COVID-19."

Далі ефективність рахується за кількістю захворівших з групи плацебо і з групи вакцинованих.
показать весь комментарий
13.12.2020 23:10 Ответить
Ви зовсім дурочка? 15 тис одержують вакцину і 15 тис плацебо. Проівнюють побічні ефекти та ефективність. Ефективність - по порівнянню кількості захворівших з обох груп. Результат по 95 проміжний, бо ніхто не буде чекати, поки захворіє вся контрольна група.
показать весь комментарий
13.12.2020 23:16 Ответить
Але саме по цьому проміжному результату вакцину сертифікують. Для використання на мільйонах людей.
показать весь комментарий
13.12.2020 23:30 Ответить
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/modernas-covid-19-vaccine-candidate-meets-its-primary-efficacy

The primary endpoint of the Phase 3 COVE study is based on the analysis of COVID-19 cases confirmed and adjudicated starting two weeks following the second dose of vaccine. This first interim analysis was based on 95 cases, of which 90 cases of COVID-19 were observed in the placebo group versus 5 cases observed in the mRNA-1273 group, resulting in a point estimate of vaccine efficacy of 94.5% (p <0.0001).

Може, нарешті вгамуєшся?
показать весь комментарий
13.12.2020 23:12 Ответить
Дура, це ефективність порівнювали по 95 захворівших, а не побічні ефекти. Та і то, це ПРОМІЖНИИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Може, нарешті вгамуєшся?
показать весь комментарий
13.12.2020 23:18 Ответить
А мова хіба йшла про побічні ефекти?
показать весь комментарий
13.12.2020 23:24 Ответить
Мова про те, що дехто https://censor.net/ru/user/440741 поставила брехливе запитання

"Результат по 100 чи 200 добровольцях - це по-твоєму нормальне випробовування, достатнє для вакцинації мільйонів?"
Коли її брехню було явно викрито, вона почала намагатися видати проміжні результати випробувань за остаточні.
Що неясно?
показать весь комментарий
13.12.2020 23:29 Ответить
За яким критерієм FDA сертифікує вакцину, даючи їй зелене світло для масового використання?
показать весь комментарий
13.12.2020 23:31 Ответить
Подайте запит у FDA.
показать весь комментарий
13.12.2020 23:36 Ответить
Критерій один. Ефективність. 50% або більше.

Отже 95 випадків вирішують долю мільйонів.
показать весь комментарий
13.12.2020 23:53 Ответить
І знову Ви брешете... Не втомилися?
показать весь комментарий
13.12.2020 23:55 Ответить
Вы просто не знаете правил проведения клинических исследований, а пытаетесь тут умничать. Третья фаза всегда является массовой, в ней изучается эффективность и безопасность исследуемого препарата.
И ни одна фармкомпания не выпустит новый препарат на рынок, не убедившись в его эффективности и не установив все возможные побочные действия, о которых вы читаете в любом вкладыше купленного вами лекарства, даже если эти побочные действия очень мало вероятны.
И делается это совсем не из человеколюбия, хотя оно тоже может присутствовать.
Вопрос в репутации и дальнейших прибылях компании.
Если препарат не будет соответствовать заявленному действию или у него проявятся не описанные побочные действия, фармкомпания просто потеряет репутацию и выплатит громадные штрафы потерпевшим, которые, естественно, пойдут в суды. В Украине это не работает, а в Европе и США очень даже работает.
Поэтому никто никаких сомнительных препаратов в ведущих фармкомпаниях никогда на рынок не выводит, себе дороже.
показать весь комментарий
14.12.2020 01:13 Ответить
Інфантильна наївність 1000 рівня.
показать весь комментарий
14.12.2020 12:11 Ответить
Танюша, вы просто дурочка, во всяком случае в вопросах выведения на рынок новых препаратов.
Я врач, и как и многие другие украинские врачи уже двадцать лет работаю в протоколах клинических исследований, проводимых ведущими фармкомпаниями.
Наш уровень знаний и медицинская квалификация устраивает фармкомпании, мы постоянно сдаём различные экзамены, проходим массу тренингов, чтобы получить разрешения на работу в клинических исследованиях.
Я знаю о клинических исследованиях, правилах их проведения и обработке результатов, наверное, всё и прекрасно понимаю, как устроен этот бизнес. И еще раз хочу подчеркнуть, что ни одна фармкомпания не выпустит на рынок препарат, в эффективности и безопасности которого она не уверена, это был бы колоссальный удар по их бизнесу и потеря прибыли.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:46 Ответить
Какой у Вас рейтинг по пропаганде вакцинации? Думаю, довольно высокий.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:00 Ответить
Я вакцинами никогда не занималась и не занимаюсь, это не моя специализация. Просто правила выведения на рынок любых препаратов одинаковы и за их соблюдением строго следят всякие уполномоченные органы во всех странах Европы и в США. Про фармкомпании азиатских стран не знаю, мы с ними не работаем.
Кстати, российские врачи тоже работают с мировыми фармкомпаниями и тоже прекрасно знают правила выведения на рынок новых препаратов.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:24 Ответить
гоните их в шею ,правильно трамп сделал что вышел с воз
показать весь комментарий
13.12.2020 22:50 Ответить
Сейчас объяснят, что лучшее решение для нас Спутник-V, а об Pfizer чтоб не мечтали.
показать весь комментарий
13.12.2020 23:01 Ответить
Плісняву потрібно контролювати.
показать весь комментарий
13.12.2020 23:01 Ответить
Статистика упала, приехали нагнать. Как Ляшко в Николаевской области.
показать весь комментарий
13.12.2020 23:42 Ответить
Германия накрывает локдауном рождественские и новогодние праздники, а наши дауны в угоду корпоративным интересам идут на прямое преступление.
Зеленский - у тебя жизни не хватит за все это отсидеть 😡
показать весь комментарий
14.12.2020 00:04 Ответить
В Аргентині жорсткий лохдаун вже більше 8 місяців. Ефективність 0,0%. З якого дідька те, що явно не працює в Аргентині,може спрацювати в Україні?
показать весь комментарий
14.12.2020 12:12 Ответить
Представители ВОЗ Клюге и Вайлер прибыли в Украину: на повестке дня - реагирование на COVID-19, вакцинация и реформа здравоохранения - http://narodna.pravda.com.ua/sport/4a7f30810cced/ Вакцинация ВОЗ принадлежит Рокфеллеру.
показать весь комментарий
14.12.2020 00:19 Ответить
К этим двум фамилиям явно напрашивается третья - Менгеле
показать весь комментарий
14.12.2020 07:56 Ответить
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. (...) эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и Ко по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.(с)
показать весь комментарий
14.12.2020 01:01 Ответить
 
 