Представители ВОЗ Клюге и Вайлер прибыли в Украину: на повестке дня - реагирование на COVID-19, вакцинация и реформа здравоохранения
В Украину 13 декабря прибыли с официальным визитом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге и директор отдела CSE Гундо Вайлер.
Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Доктора Ганса Клюге и доктора Гундо Вайлера, директора отдела CSE, встречали в аэропорту доктор Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и глава представительства ВОЗ в Украине, и Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины", - сказано в сообщении.
Как сообщается, в течение следующих нескольких дней доктор Клюге встретится с представителями украинского правительства, ООН, партнерами по развитию и представителями гуманитарных организаций. Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ встретится с медработниками, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19 и посетит лабораторный центр, где проводят тестирование на COVID-19.
"На повестке дня - реагирование на пандемию COVID-19 в Украине, вакцинация и трансформация системы здравоохранения", - отметили в Бюро здравоохранения.
Пожалуйста, подождите...
https://lb.ua/society/2020/11/16/470733_amerikanska_farmkompaniya_moderna.html "Незалежна Рада з контролю за безпекою даних дослідження фази 3 мРНК-1273, кандидата на вакцину проти COVID-19, повідомило Moderna, що випробування відповідало статистичним критеріям, попередньо визначеним у протоколі дослідження щодо ефективності, з ефективністю вакцини 94,5%", - йдеться в повідомленні. У дослідженні взяли участь понад 30 000 учасників у США. Його проводили у співпраці з Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб (NIAID), частиною Національного інституту охорони здоров'я (NIH) та Біомедичним Органом перспективних досліджень та розробок (BARDA), який є частиною Кабінету помічника секретаря з питань готовності та реагування Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.
"Перший проміжний аналіз включав 95 учасників із підтвердженими випадками COVID-19."
Далі ефективність рахується за кількістю захворівших з групи плацебо і з групи вакцинованих.
The primary endpoint of the Phase 3 COVE study is based on the analysis of COVID-19 cases confirmed and adjudicated starting two weeks following the second dose of vaccine. This first interim analysis was based on 95 cases, of which 90 cases of COVID-19 were observed in the placebo group versus 5 cases observed in the mRNA-1273 group, resulting in a point estimate of vaccine efficacy of 94.5% (p <0.0001).
Може, нарешті вгамуєшся?
Може, нарешті вгамуєшся?
"Результат по 100 чи 200 добровольцях - це по-твоєму нормальне випробовування, достатнє для вакцинації мільйонів?"
Коли її брехню було явно викрито, вона почала намагатися видати проміжні результати випробувань за остаточні.
Що неясно?
Отже 95 випадків вирішують долю мільйонів.
И ни одна фармкомпания не выпустит новый препарат на рынок, не убедившись в его эффективности и не установив все возможные побочные действия, о которых вы читаете в любом вкладыше купленного вами лекарства, даже если эти побочные действия очень мало вероятны.
И делается это совсем не из человеколюбия, хотя оно тоже может присутствовать.
Вопрос в репутации и дальнейших прибылях компании.
Если препарат не будет соответствовать заявленному действию или у него проявятся не описанные побочные действия, фармкомпания просто потеряет репутацию и выплатит громадные штрафы потерпевшим, которые, естественно, пойдут в суды. В Украине это не работает, а в Европе и США очень даже работает.
Поэтому никто никаких сомнительных препаратов в ведущих фармкомпаниях никогда на рынок не выводит, себе дороже.
Я врач, и как и многие другие украинские врачи уже двадцать лет работаю в протоколах клинических исследований, проводимых ведущими фармкомпаниями.
Наш уровень знаний и медицинская квалификация устраивает фармкомпании, мы постоянно сдаём различные экзамены, проходим массу тренингов, чтобы получить разрешения на работу в клинических исследованиях.
Я знаю о клинических исследованиях, правилах их проведения и обработке результатов, наверное, всё и прекрасно понимаю, как устроен этот бизнес. И еще раз хочу подчеркнуть, что ни одна фармкомпания не выпустит на рынок препарат, в эффективности и безопасности которого она не уверена, это был бы колоссальный удар по их бизнесу и потеря прибыли.
Кстати, российские врачи тоже работают с мировыми фармкомпаниями и тоже прекрасно знают правила выведения на рынок новых препаратов.
Зеленский - у тебя жизни не хватит за все это отсидеть 😡