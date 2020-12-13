Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2" и помощью Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ветировать оборонный бюджет, утвержденный Конгрессом США.
"Больше всего от нашего нового оборонного закона выигрывает Китай! Наложу вето", - цитирует Цензор.НЕТ твит Трампа.
Напомним, 11 декабря Сенат США подавляющим большинством голосов (84-13) и 8 декабря Палата представителей Конгресса США (335-78) одобрили законопроект "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году" (NDAA 2021). Документ предусматривает выделение Украине на цели помощи по безопасности в 2021 году по программе "Инициатива помощи по безопасности Украине" $250 млн, в том числе $75 млн на приобретение для нужд ВСУ летальных видов вооружения, что на $25 млн больше, чем в 2020 году.
Кроме того, NDAA 2021 предусматривает ужесточение санкций против строительства "Северного потока-2", в частности расширение перечня услуг, подпадающих под действие санкций США в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" 2019 года. Для вступления в силу, NDAA 2021 должен быть подписан президентом США.
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https://interfax.com.ua/news/political/671532.html Зеленский посетил синагогу Хабад в Херсонской области.
Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России. Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.
она делает то что надо ей
а не Украине
и мы будем сидеть на трубе
и крычать да здравствует ЕС
Вот и весь его патриотизм - ветировать военный бюджет Америки !
*************** подтирачка, Меланья скоро бросит это лысое чмо.