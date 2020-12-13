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бюджет (4456) США (24813) Трамп (3972)

Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2" и помощью Украине

Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет с новыми санкциями против

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ветировать оборонный бюджет, утвержденный Конгрессом США.

"Больше всего от нашего нового оборонного закона выигрывает Китай! Наложу вето", - цитирует Цензор.НЕТ твит Трампа.

Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет с новыми санкциями против Северного потока-2 и помощью Украине 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": С нетерпением жду, когда Зеленский продолжит воплощать антикоррупционные реформы, - американский сенатор Портман

Напомним, 11 декабря Сенат США подавляющим большинством голосов (84-13) и 8 декабря Палата представителей Конгресса США (335-78) одобрили законопроект "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году" (NDAA 2021). Документ предусматривает выделение Украине на цели помощи по безопасности в 2021 году по программе "Инициатива помощи по безопасности Украине" $250 млн, в том числе $75 млн на приобретение для нужд ВСУ летальных видов вооружения, что на $25 млн больше, чем в 2020 году.

Кроме того, NDAA 2021 предусматривает ужесточение санкций против строительства "Северного потока-2", в частности расширение перечня услуг, подпадающих под действие санкций США в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" 2019 года. Для вступления в силу, NDAA 2021 должен быть подписан президентом США.

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Топ комментарии
+47
Когда уже этот фрик угомонится?
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13.12.2020 23:03
+39
100% он за зеленского голосовал
бы
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13.12.2020 23:03
+30
В нас зараз до речі багато сюжеті по тв,про Китай.Мовляв.які вони молодці.в космос ракети запускають.Але чомусь немає про китайські гулаги сюжетів.В порівняні з китайськими керівниками,білоруський диктатор,дитина.
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13.12.2020 23:16
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Это он должен банкам миллиард долларов и не платил ни доллара налогов всю свою жызнь?
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14.12.2020 01:00 Ответить
Как говорил еще Сталин ,ни сын зо отца, ни отец за сына не отвечают.
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14.12.2020 17:20 Ответить
Когда уже 20 января? Задолбала эта мразь.
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14.12.2020 00:06 Ответить
"Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2" и помощью Украине" - http://redefininggod.com/trump-and-putin-agents-of-chabad-lubavitch/#_blank Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
https://interfax.com.ua/news/political/671532.html Зеленский посетил синагогу Хабад в Херсонской области.
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14.12.2020 00:09 Ответить
Сегодня состоится заседание Коллегии выборщиков США,на котором скажуть : паБЕДА Трампа 80%,ну типа Лукашеску в Белоруси...
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14.12.2020 00:19 Ответить
Посмотрим - скорее всего, будет не так, но у Путина мнение о США сформировано еще курсом марксизма-ленинизма в ВШ КГБ - "в капиталистическом мире наживы и чистогана все можно купить и продать за деньги - нужно только заплатить нужную цену".Может, выборщиков уже давно искушают засланцы Путина с мешками долларов и все уже продано.
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14.12.2020 17:26 Ответить
Якщо проголосувало 2/3 Конгресу, то трамп у цьому випадку може вєтіровать тільки свою дупУ 🤣🤣
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14.12.2020 00:20 Ответить
Эпоха популистов и лжецов Путлеров и К* закончится 31 декабря...
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14.12.2020 00:22 Ответить
ну ветирует и что? в январе Байден присягу примет и подпишет. в чем проблема?
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14.12.2020 00:23 Ответить
Я тут на досуге просмотрел кто поздравил Байдена с победой,Х+мыря Мавзолейного среди них нет... Зато когда то трижды Хмыря ДАУНетского поздравлял...
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14.12.2020 00:25 Ответить
В среднем близко к норме.
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14.12.2020 09:27 Ответить
К норме признаков психических отклонений.
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14.12.2020 10:08 Ответить
Вояки грохнут путлерскую сучку.
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14.12.2020 00:45 Ответить
Трампушка спалился: видать его крепко держит на крючке *****
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14.12.2020 01:03 Ответить
Он каждую неделю угрожает наложить вето, до этого из-за соцсетей, а до этого из-за переименования военных баз, которые носят имена конфедератов.
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14.12.2020 01:05 Ответить
Экс-советник Трампа Джон Болтон говорит, что Трамп считал Украину частью России.

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России. Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.
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14.12.2020 01:36 Ответить
Не зря республиканец Шварценеггер назвал трумпа вареной путенской макарониной)
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14.12.2020 01:38 Ответить
а тебе где китаёзы подосрали что ты так радуешься?
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14.12.2020 03:37 Ответить
Магдалена-под шконку к своему зеркалу
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14.12.2020 10:09 Ответить
Ослан, как же так на Моржовии уверены, что Китай - стратегический партнер их. Против Тупина ,гаденыш - либераст прешь...
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14.12.2020 07:38 Ответить
Перед уходом, гадит, по приказу *****.
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14.12.2020 06:31 Ответить
Как бы по инерции бедолага не наложил на себя руки.
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14.12.2020 06:34 Ответить
Іржава гніда ніяк не заспокоїться. Відробляє подарунок від Путіна (Шаломова).
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14.12.2020 07:42 Ответить
Остановитесь!
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14.12.2020 07:47 Ответить
Кількість конгресменів і сенаторів, які проголосували "за", достатня, щоб подолати вето.
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14.12.2020 08:27 Ответить
По моєму він набрид вже всьому світу ,ну програв йди спокійно ,але ні.
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14.12.2020 09:04 Ответить
Германия не Украина
она делает то что надо ей
а не Украине
и мы будем сидеть на трубе
и крычать да здравствует ЕС
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14.12.2020 09:18 Ответить
Как бы не получилось так, что вы будете сидеть на Органе похожем на трубу.
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14.12.2020 15:55 Ответить
Вот и проявилась его любовь к Украине.
Вот и весь его патриотизм - ветировать военный бюджет Америки !
*************** подтирачка, Меланья скоро бросит это лысое чмо.
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14.12.2020 09:46 Ответить
Ну, дурак, ох и дурак. Войдет в историю США как самый обделавшийся президент.
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14.12.2020 09:49 Ответить
Ще є питання чому українці проти Трампа?
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14.12.2020 10:07 Ответить
окончательно вздулась кацапская консерва с бутулизмом
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14.12.2020 11:34 Ответить
Трампердилло сейчас сделает сильный ход - опять позвонит Монике и потребует возбудить Дело На Байдена, иначе не разморозит военную помощь.
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14.12.2020 11:50 Ответить
Цікаво, що по ньому відкриють після інаугурації Байдена... Мабуть схудне і дуже швидко...
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14.12.2020 12:37 Ответить
вот клоун - да сними ты штаны и наложи "вето" посреди лужайки Белого дома.
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14.12.2020 15:16 Ответить
Вот он и показал своё нутро, такое же гнилое, как и у его дружбана . Наверное Дони крепко когда-то покутил на раше, и компромата на него не один чемодан.
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14.12.2020 15:51 Ответить
Спасает путина и северный поток 2 до последнего.
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14.12.2020 19:17 Ответить
Гадкий утёнок Дональд...
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14.12.2020 19:17 Ответить
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