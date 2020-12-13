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15-летняя девушка упала с недостроенного корпуса гуманитарного университета в Ривном и погибла

15-летняя девушка упала с недостроенного корпуса гуманитарного университета в Ривном и погибла

В Ривном с недостроя государственного гуманитарного университета на улице Пластовой упал подросток и погиб. Случай произошел в вечер воскресенья, 13 декабря.

Об этом Супільному сообщила местная жительница на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ.

На место приезжали медики, констатировали смерть, работали полицейские. В пресс-службе полиции инцидент подтвердили и отметили, что погибшей было 15 лет. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Издание отмечает, что и раньше сообщало об опасности этого недостроя гуманитарного университета. Там было несколько случаев падения детей. Один из таких - летом 2018-го, тогда 15-летний подросток получил травмы.

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После того случая в Ривненском государственном гуманитарном университете журналистам объяснили: в штатном расписании нет должности охранника для этой незавершенной постройки, который бы не допускал туда детей.

По состоянию на 2018 год строительство корпуса, которое остановилось несколько десятилетий назад, оценивали в 184 млн гривен, что для университета, как там отмечали, было неподъемной суммой.

Два года назад после инцидента начальник Государственной архитектурно-строительной инспекции в области Игорь Мичуда комментировал историю с долгостроем так: "Мы проверили: нет ни одного разрешительного документа с 2011 года. Возможно, были какие-то за царя Гороха. Возможно, в свое время это был самострой. Конечно РГГУ (будет отвечать. - Ред.), не дай бог несчастный случай или что - это их собственность".

Представитель патрульной полиции области Оксана Юрченко сообщала, что экипажи туда вызывают довольно часто. Также она подтвердила, что там часто собираются подростки.

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Топ комментарии
+4
английское слово тинэйджер - 13-19.
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14.12.2020 00:50
+2
Согласно терминологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА), подростки - лица в возрасте 10-19 лет (ранний подростковый возраст - 10-14 лет; поздний подростковый возраст - 15-19 лет).
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14.12.2020 00:21
+2
Не в "недострої" справа, а у вихованні... Одна справа, якщо людина впала у відкритий люк каналізації, посеред тротуару, бо він був неогороджений, і зовсім інша - коли люди лізуть туди, куди їм не треба лізти... "Дело было вечером, делать было нечего...".
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14.12.2020 01:37
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Подросток - это где-то лет 10, ну а в 15 лет наверное уже нельзя назвать подростком, или я ошибаюсь?
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14.12.2020 00:02 Ответить
Согласно терминологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА), подростки - лица в возрасте 10-19 лет (ранний подростковый возраст - 10-14 лет; поздний подростковый возраст - 15-19 лет).
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14.12.2020 00:21 Ответить
английское слово тинэйджер - 13-19.
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14.12.2020 00:50 Ответить
Селфі як завжди мабуть робила, а сторож там потрібен бути обов язково, або зносити недострой...
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14.12.2020 00:50 Ответить
Выпала бы из окна новость покруче была б...,а так недострой виноват в гибели дурочки...
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14.12.2020 01:04 Ответить
Не в "недострої" справа, а у вихованні... Одна справа, якщо людина впала у відкритий люк каналізації, посеред тротуару, бо він був неогороджений, і зовсім інша - коли люди лізуть туди, куди їм не треба лізти... "Дело было вечером, делать было нечего...".
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14.12.2020 01:37 Ответить
малолетние руферы
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14.12.2020 02:05 Ответить
Суїцид чи невдале селфі?
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14.12.2020 06:23 Ответить
Родителей - посадить!
Не занимались воспитанием, не объяснили, что на чужую территорию ...
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14.12.2020 09:33 Ответить
 
 