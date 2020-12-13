15-летняя девушка упала с недостроенного корпуса гуманитарного университета в Ривном и погибла
В Ривном с недостроя государственного гуманитарного университета на улице Пластовой упал подросток и погиб. Случай произошел в вечер воскресенья, 13 декабря.
Об этом Супільному сообщила местная жительница на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ.
На место приезжали медики, констатировали смерть, работали полицейские. В пресс-службе полиции инцидент подтвердили и отметили, что погибшей было 15 лет. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Издание отмечает, что и раньше сообщало об опасности этого недостроя гуманитарного университета. Там было несколько случаев падения детей. Один из таких - летом 2018-го, тогда 15-летний подросток получил травмы.
После того случая в Ривненском государственном гуманитарном университете журналистам объяснили: в штатном расписании нет должности охранника для этой незавершенной постройки, который бы не допускал туда детей.
По состоянию на 2018 год строительство корпуса, которое остановилось несколько десятилетий назад, оценивали в 184 млн гривен, что для университета, как там отмечали, было неподъемной суммой.
Два года назад после инцидента начальник Государственной архитектурно-строительной инспекции в области Игорь Мичуда комментировал историю с долгостроем так: "Мы проверили: нет ни одного разрешительного документа с 2011 года. Возможно, были какие-то за царя Гороха. Возможно, в свое время это был самострой. Конечно РГГУ (будет отвечать. - Ред.), не дай бог несчастный случай или что - это их собственность".
Представитель патрульной полиции области Оксана Юрченко сообщала, что экипажи туда вызывают довольно часто. Также она подтвердила, что там часто собираются подростки.
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