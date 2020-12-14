Связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему Минфина США и похитили данные, - Reuters
Хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.
Об этом Reuters сообщили информированные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По их данным, за атакой стоит кибергруппировка, которую поддерживает неназванное иностранное правительство. Отмечается, что американское правительство уже получило сообщение об инциденте.
"Предпринимаются все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией", - заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит.
В связи со взломом государственного ведомства было проведено заседание Совета национальной безопасности в Белом доме.
Три источника сообщили агентству, что в разведывательном сообществе США есть опасения, что хакеры, атаковавшие Министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации Министерства торговли, использовали аналогичный инструмент для проникновения в другие правительственные учреждения.
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эти долбни взламывают сервера, причём здесь программирование?
"Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич в очередной раз не уступил никому титул победителя на международном соревновании по программированию Google Code Jam, прошедшем в этом году в Сан-Франциско 9 августа. Это шестая победа в череде winning strike программиста"
В Украине, согласно данным https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-dec-2018/?from=nl&utm_source=20190129&utm_medium=email&utm_campaign=CM dou.ua , в топ-10 языков входят JavaScript, Java, C#, PHP, Python, Swift, C++, Ruby, Kotlin, Scala. Еще один показатель - количество вакансий. В 2018 году работодатели Украины были наиболее заинтересованы в специалистах по PHP (4 584 вакансий), .NET (3 725), Java (3 591), Python (1 761), Node.js (1 632), C++ (1 512), Ruby (872). Наименьший спрос был на специалистов по языку 1C - 180 вакансий на рынке за весь год
Только могут чужое воровать
В одной из квартир города Мурино Всеволожского района Ленинградской области в воскресенье, 13 декабря был обнаружен труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа Следственного управления СК России по региону. Назначены необходимые криминалистические и другие экспертизы сообщается на сайте ведомства.
Как рассказал источник "Интерфакса", труп мужчины с рассеченной головой был найден в квартире на Воронцовском бульваре в Мурино рано утром. В помещении был сильный беспорядок. Соседи говорят, что ночью в квартире шумели и пытались разбить стекло на балконе.
По данным местных СМИ, погибший воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР в разведывательной роте. Его имя и контактные данные имеются в списке созданного в Украине сайта "Миротворец".
Путлер многоходовочник сам спалился с цап-царапом...
@newkc14
На Путине оттаптался даже супер лояльный Кремлю "Левада центр". Новый опрос социологов выявил, что если бы Путин баллотировался на пост президента в ближайшее воскресенье, его поддержало бы лишь 39% чел. То что и эта цифра завышина знают все, симптоматично что социологи смелеют
Почему же с Россией никто не желает дружить?
@apiontkovsky
Русский золотой миллион закупил для себя 2 миллиона доз вакцины Pfizer. Друзьям все, остальным Спутник-Новичок.
Источник: https://censor.net/ru/n3236697
Это фиаско bro.
следует на самом верху.