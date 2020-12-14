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киберпреступление (762) СМИ (3761) США (24813) хакер (1171)

Связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему Минфина США и похитили данные, - Reuters

Связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему Минфина США и похитили данные, - Reuters

Хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

Об этом Reuters сообщили информированные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По их данным, за атакой стоит кибергруппировка, которую поддерживает неназванное иностранное правительство. Отмечается, что американское правительство уже получило сообщение об инциденте.

"Предпринимаются все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией", - заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака хакеров на американскую компанию FireEye сигнализирует о росте уровня киберугрозы для украинских информационных систем, - Центр кибербезопасности

В связи со взломом государственного ведомства было проведено заседание Совета национальной безопасности в Белом доме.

Три источника сообщили агентству, что в разведывательном сообществе США есть опасения, что хакеры, атаковавшие Министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации Министерства торговли, использовали аналогичный инструмент для проникновения в другие правительственные учреждения.

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Топ комментарии
+14
Ну этого и следовало ожидать,поскольку плешивое кремлевское ЧМО не согласно с результатами выборов в США...
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14.12.2020 00:36
+9
в воровстве они первые, а в программировании не очень, не могу вспомнить , что же они , какие продукты напрограммировали,ну может легальные трояны делают хорошо, типа "мейл ру" аск, яндекс-защитник, еще лаборатория кошмарского, их "антивирус" -тырит данные с компа,шифрует и отправляет товарищу майору, еще дос-атаки незаметно от владельца по дистанционному управлении сделать может.У меня много программ на компе, не нет росиянских, все что они делают направлено на смерть людей,не только АК47 и новичек,а в том числе и программы
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14.12.2020 01:03
+7
РАБссиянцы успешно дыру на МКС заклеили Скотчем,это №1 в программировании...
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14.12.2020 00:42
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Правила форума Совет форумчан
Ну этого и следовало ожидать,поскольку плешивое кремлевское ЧМО не согласно с результатами выборов в США...
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14.12.2020 00:36 Ответить
Дай ка я угадаю с первого раза .. Хакнули - Кацапы !?
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14.12.2020 00:37 Ответить
Скорее всего. Они №1 в программировании.
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14.12.2020 00:38 Ответить
в программировании? причём тут программирование?
эти долбни взламывают сервера, причём здесь программирование?
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14.12.2020 00:45 Ответить
При том, что без знаний в программировании Вы ничего никогда не взломаете.
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14.12.2020 00:48 Ответить
Ну это просто факт. Общепризаный. Откройте любой рейтинг, любые результаты мирового первенства. Странно, что мне приходится это разъяснять.
"Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич в очередной раз не уступил никому титул победителя на международном соревновании по программированию Google Code Jam, прошедшем в этом году в Сан-Франциско 9 августа. Это шестая победа в череде winning strike программиста"
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14.12.2020 00:55 Ответить
если бы им мочу не подменили на анализах, то они бы не выиграли
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14.12.2020 01:07 Ответить
і що, саме цей мокшандій - хакєр, який ламає урядові сєрвєра?
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14.12.2020 01:15 Ответить
Беру свои слова назад. Русня к взлому вряд ли имеет отношение. Минфин США мог взломать кто угодно, возможно из программисты Гондураса или Танзании.
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14.12.2020 01:33 Ответить
с такой гос-поддержкой и таким финансированием, и я простой пользователь тырнета был бы в 5-ке лучших взломщиков..
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14.12.2020 00:52 Ответить
Созидательный труд требует несколько иных знаний и навыков, нежели воровство.
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14.12.2020 01:12 Ответить
дык.. а я о чем !?
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14.12.2020 01:26 Ответить
в воровстве они первые, а в программировании не очень, не могу вспомнить , что же они , какие продукты напрограммировали,ну может легальные трояны делают хорошо, типа "мейл ру" аск, яндекс-защитник, еще лаборатория кошмарского, их "антивирус" -тырит данные с компа,шифрует и отправляет товарищу майору, еще дос-атаки незаметно от владельца по дистанционному управлении сделать может.У меня много программ на компе, не нет росиянских, все что они делают направлено на смерть людей,не только АК47 и новичек,а в том числе и программы
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14.12.2020 01:03 Ответить
Вот Вы основные и перечислили. Этого мало?
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14.12.2020 01:04 Ответить
"в ядерный цифровой пепел"-все, можно гордиться
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14.12.2020 01:08 Ответить
Нация мошенников.
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14.12.2020 01:12 Ответить
те що було переліковано - 0,000001 відсоток від програмного забезпечення, створенного цевілізованним людством, до якого мокші не мають жодного відношення!
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14.12.2020 01:19 Ответить
если бы были первые в программировании, то хотя бы пару языков программирования создали каких то, на кириллица, чтоб можно было писать типа "взять, поделить, сравнить, стереть, скопировать" но нет такого, все изобретатели языков программирования не росиянцы, все символы, знаки англ., все железо изготавливается не на россии, но студенты (не диды) победили где то там,где на мельдоний анализы не брали, и можем павтарить
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14.12.2020 01:31 Ответить
так є ж такий! якщо не помиляюся називається 1С. Там программа так і виглядає: начало, взять у багатых, разделить между алкашами, жить счастливо, повторить цикл, конец
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14.12.2020 01:38 Ответить
В 2018 году, https://insights.stackoverflow.com/survey/2018/#developer-profile Stack Overflow опросили 100 000 программистов по всему миру. В топ-10 популярных языков программирования в мире вошли JavaScript (69,8%), HTML (68,5%), CSS (65,1%), SQL (57%), Java (45,3%), Bash/Shell (39,8%), Python (38,8%), C# (34,4%), PHP (30,7%), C++ (25,4%). Самые высокие зарплаты получают специалисты, работающие на F#, Ocaml, Clojure и Groovy - в среднем, их зарплата превышает $70 000 в год.
В Украине, согласно данным https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-dec-2018/?from=nl&utm_source=20190129&utm_medium=email&utm_campaign=CM dou.ua , в топ-10 языков входят JavaScript, Java, C#, PHP, Python, Swift, C++, Ruby, Kotlin, Scala. Еще один показатель - количество вакансий. В 2018 году работодатели Украины были наиболее заинтересованы в специалистах по PHP (4 584 вакансий), .NET (3 725), Java (3 591), Python (1 761), Node.js (1 632), C++ (1 512), Ruby (872). Наименьший спрос был на специалистов по языку 1C - 180 вакансий на рынке за весь год
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14.12.2020 01:59 Ответить
Нация мошенников.
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14.12.2020 00:40 Ответить
РАБссиянцы успешно дыру на МКС заклеили Скотчем,это №1 в программировании...
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14.12.2020 00:42 Ответить
Мавзолейные космические крысы! Ненавижжжжу!
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14.12.2020 00:46 Ответить
ясно что это кацапы. И к гадалке не ходи.
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14.12.2020 00:47 Ответить
Связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему Минфина США и похитили данные, - Reuters - Цензор.НЕТ 2536 вяликая РАБссия...Связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему Минфина США и похитили данные, - Reuters - Цензор.НЕТ 1538
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14.12.2020 00:48 Ответить
Возможно от безысходности они и вынуждены взламывать чужие минфины
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14.12.2020 00:52 Ответить
треба ще розібратися як ті сервера були зламані... може виявитись, що вони просто перевели кошти на рахунок якійсь тамошній москальській потворі, яку колись приютили американці і надали відповідальну роботу, сподіваючись на обовязки і відповідальність і яка просто заслала нахєр усе те позитивне що для неї зробили американці! це ж так схоже на москалєй
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14.12.2020 01:23 Ответить
Московити были есть и будут варварами .

Только могут чужое воровать
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14.12.2020 00:50 Ответить
Хорошая новость

В одной из квартир города Мурино Всеволожского района Ленинградской области в воскресенье, 13 декабря был обнаружен труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа Следственного управления СК России по региону. Назначены необходимые криминалистические и другие экспертизы сообщается на сайте ведомства.
Как рассказал источник "Интерфакса", труп мужчины с рассеченной головой был найден в квартире на Воронцовском бульваре в Мурино рано утром. В помещении был сильный беспорядок. Соседи говорят, что ночью в квартире шумели и пытались разбить стекло на балконе.
По данным местных СМИ, погибший воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР в разведывательной роте. Его имя и контактные данные имеются в списке созданного в Украине сайта "Миротворец".
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14.12.2020 00:52 Ответить
умер Максим, - да и хер с ним!
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14.12.2020 00:55 Ответить
Связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему Минфина США и похитили данные, - Reuters - Цензор.НЕТ 2970Связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему Минфина США и похитили данные, - Reuters - Цензор.НЕТ 4132 паБЕДА над Гитлером видна в каждой РАБссиянской дяревне от Камчатки до Кенигсберга
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14.12.2020 00:52 Ответить
плешивый все не уймется, - выпрашивает новые..
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14.12.2020 00:54 Ответить
Слабаки, нашу "Дiю" даже за награду в миллион никто до сих пор не может взломать!
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14.12.2020 00:56 Ответить
А мы цап-царап и построим..себе Терем на курьих ногах... со старухой Шапокляк...,пусь американцы знають,мы тоже могЁм их цап-царап...
Путлер многоходовочник сам спалился с цап-царапом... Связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему Минфина США и похитили данные, - Reuters - Цензор.НЕТ 2923
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14.12.2020 00:58 Ответить
Трамп вибори програв, шо ж ху#лу ще залишається, як не дати своїм кіберзлочинцям команду «Хвас».
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14.12.2020 00:58 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
На Путине оттаптался даже супер лояльный Кремлю "Левада центр". Новый опрос социологов выявил, что если бы Путин баллотировался на пост президента в ближайшее воскресенье, его поддержало бы лишь 39% чел. То что и эта цифра завышина знают все, симптоматично что социологи смелеют
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14.12.2020 01:12 Ответить
дарагих расиян готовят к приемнику.Больше ничего там не поменяется
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14.12.2020 02:01 Ответить
В Казахстане хотят ограничить показ российских телеканалов после типичной имперской пропаганды: "Казахстана никогда не существовало, мы им всё подарили" и далее по списку. Бонусом хотят прекратить изучение русского языка в школах.

Почему же с Россией никто не желает дружить?
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14.12.2020 01:13 Ответить
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Русский золотой миллион закупил для себя 2 миллиона доз вакцины Pfizer. Друзьям все, остальным Спутник-Новичок.
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14.12.2020 01:14 Ответить
РФ надо наказывать жестко!
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14.12.2020 01:17 Ответить
Захват Казахстана и Белоруси запланированы,потому что они в Тухлом Союзе Путлера состоят....(ТС)...На Турцию плешивый не нападет,очко не железное после Байрактаров...
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14.12.2020 01:20 Ответить
взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации
Источник: https://censor.net/ru/n3236697

Это фиаско bro.
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14.12.2020 01:23 Ответить
може виявитись, що одиз з працівників москаль у минулому... або одружений на москальці
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14.12.2020 01:26 Ответить
На территории США находится 2 триллиона долларов из РАБссии,нажитые честным трудом Тамбовской ОПГ...,Эту информацию уже давал несколько раз Андрей Андреевич Пионтковский,,,думаю что Андреевич ошибся,триллионов 5 не меньше украла Гэбэшная мразь у РАБссиянцев...
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14.12.2020 01:30 Ответить
Полковник ФСБ РАБссии Кирилл Черкалин побил рекорд Дмитрия Захарченко,у него добровольно изъяли 6 миллиардов рублей...простой полковник...,намыл в 360 раз больше чем Захарченко...,за генералов ФСБ промолчу скромно...
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14.12.2020 01:43 Ответить
Робота для Байдена по організації удару у відповідь.
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14.12.2020 01:47 Ответить
Хантер Байден получил от РАБссиянской миллиардерши и жены мэра Москвы Лужкова,Елены Батуриной 3,5 миллиона долларов...,видимо гонорар за посредничество в какой то сделке....
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14.12.2020 01:55 Ответить
Шо делать? Ну для начала на бутылку присядь.
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14.12.2020 06:20 Ответить
Кацапчик,не ной. Усаживайся поудобнее.
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14.12.2020 09:35 Ответить
Уговорил. Меньше кацапского бзда.)
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14.12.2020 11:31 Ответить
Трампец сам всё слил кацапам,а теперь обставляется историей про хакеров,чтобы на суде не ткнули носом.
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14.12.2020 06:19 Ответить
Министерство - госструкутра, значит, искать крота (рыжего крашеного лысого крота)
следует на самом верху.
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14.12.2020 07:03 Ответить
"Неназванных хакеров" пока не поймали, но обувь их выглядит так:
Связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему Минфина США и похитили данные, - Reuters - Цензор.НЕТ 9991
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14.12.2020 07:28 Ответить
"чем просить и унижаться - лучше спздть и молчать"(с) - а кацапы больше ни на что и не способны
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14.12.2020 11:25 Ответить
 
 