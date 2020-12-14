Скончался британский писатель-романист Джон Ле Карре

Британский писатель-романист Джон Ле Карре, более всего известный по книгам "Шпион, выйди вон" и "Шпион, который вернулся с холода", скончался в возрасте 89 лет.

О смерти писателя сообщил его литературный агент, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"С глубоким прискорбием я вынужден поделиться с вами новостью о том, что Дэвид Корнуэлл, известный всему миру как Джон Ле Карре, скончался после скоротечной [не связанной с COVID-19] болезни вечером в субботу", - сказал глава издательского дома The Curtis Brown Group Джонни Геллер.

"Ле Карре часто называли автором шпионских романов, однако его литературные полотна всегда демонстрировали гораздо более широкий срез тем - от морально-этических дилемм до полных лиризма размышлений о разделении власти между человеком и государством. Его перу принадлежат более двух десятков романов, изданных миллионами экземпляров на многих языках, в том числе на русском. Самый известный среди них - "Шпион, который вернулся с холода". Его последний роман - Agent Running in the Field ("Полевой агент") увидел свет в 2019 году", - отмечает издание.

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Радио Свобода добавляет, что Ле Карре (настоящее имя - Дэвид Джон Мур Корнуэлл) окончил Линкольн-колледж Оксфорда, уже в университете начал сотрудничать с британской контрразведкой Ми-5, преподавал языки в самой престижной британской школе - Итоне, а затем перешел на штатную работу в контрразведку.

В 1959 году он начал работать во внешней разведке - Ми-6, работал под дипломатическим прикрытием в Западной Германии. Начал писать романы о работе разведке во времена холодной войны, после того как к ним пришел успех, покинул государственную службу.

Работы Ле Карре отличает отсутствие в них супергероев, сложные психологические линии, безупречный английский язык. Он ввёл в широкий обиход многие слова из терминологии спецслужб, например, слово "крот" для внедренных агентов стало широко использоваться после его романа "Шпион, выйди вон" 1974 года.