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Применение вакцины BioNTech и Pfizer официально одобрили в США, вакцинация начнется 14 декабря

Применение вакцины BioNTech и Pfizer официально одобрили в США, вакцинация начнется 14 декабря

Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило применение в Соединенных Штатах вакцины компаний BioNTech и Pfizer.

Об этом сообщается на странице СDC в Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сотрудники системы здравоохранения и пациенты учреждений длительного ухода подлежат вакцинации первыми", - говорится в сообщении регулятора.

Одобренная рекомендация по иммунизации о санкционировании первого применения вакцины от COVID-19 для людей от 16 лет и старше.

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Первые партии в разные города и штаты (в 636 точек) будут доставлены в ближайшее время. Вакцинация стартует 14 декабря.

Напомним, 8 декабря Совещательный комитет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США обнародовал документ с подробными данными о испытаний, эффективности и побочных эффектов вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. "Документ подтверждает, что эффективность вакцины против COVID-19 составляет 95%, которая достигается минимум через семь дней после введения второй дозы", - говорится в сообщении.

При этом между первой и второй прививками дозами по 30 микрограммов предлагается делать интервал в 21 день. В то же время, в документе отмечается, что вакцина, которая получила название BNT162b2, обеспечивает "определенную защиту" от COVID-19 уже после первой дозы, эффективность которой составляет в среднем 52,4%. Однако, как отметили в FDA, в ходе исследований вакцина не тестировалась в однократной режиме для адекватного сравнения.

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Регулятор также описывает профиль безопасности вакцины как "благоприятный" и отмечает, что наиболее распространенными побочными реакциями на препарат были покраснение в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб и лихорадка. Сравнительно тяжелые побочные эффекты наблюдались у менее 4,6% участников, преимущественно людей старшего возраста, и часто после второй дозы.

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Топ комментарии
+7
Та не переймайтеся ви так! Шапка з тришарової фольги - надійний захист від будь-якого 5G!
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14.12.2020 05:56
+5
Караул! З 14-го американців почнуть чіповать та управлять їхніми думками.
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14.12.2020 03:01
+2
У кого нет дАкументов,вакцинировать не будуть Почтальон Печкин однажды сказал правильно,без дАкументов ты никто,и посылку я вам не дам...из Омерики...
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14.12.2020 02:24
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У кого нет дАкументов,вакцинировать не будуть Почтальон Печкин однажды сказал правильно,без дАкументов ты никто,и посылку я вам не дам...из Омерики...
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14.12.2020 02:24 Ответить
Караул! З 14-го американців почнуть чіповать та управлять їхніми думками.
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14.12.2020 03:01 Ответить
😁 московити тепер "вдавляться" і почнуть навипередки вакцинувати своїх вакциною для худоби
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14.12.2020 06:56 Ответить
"ми впєрєді планети всєй" (с) 😏
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14.12.2020 06:57 Ответить
Та не переймайтеся ви так! Шапка з тришарової фольги - надійний захист від будь-якого 5G!
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14.12.2020 05:56 Ответить
Пфайзер хорошая фирма, виагру придумали.
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14.12.2020 06:28 Ответить
Применение вакцины BioNTech и Pfizer официально одобрили в США, вакцинация начнется 14 декабря - Цензор.НЕТ 7182
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14.12.2020 06:58 Ответить
Бачу, що сученята з https://censor.net/ вже зайнялись цензурою... Відпрацьовуєте 30 срібреників?
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14.12.2020 07:59 Ответить
лахті...

треба писати "***********" )))
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14.12.2020 13:28 Ответить
Пусть эти вакцины оправдают ожидания миллионов людей на защиту от смертоносного вируса!
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14.12.2020 08:16 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/12/14/403942/comments/#comments 1 https://charter97.org/ru/news/2020/12/14/403942/ Вакцина от коронавируса - это иллюзия мгновенного спасения

прививка - это не волшебная кнопка, которая позволит "выключить" пандемию. Процесс выработки массового иммунитета займет месяцы, а то и годы. Вакцина двухкомпонентная - ее надо колоть дважды. Пока привьют большую часть населения, пока сформируется иммунитет - тоже пройдет время. Все это время люди будут продолжать заражаться, болеть и умирать. Есть много тех, кому вакцина противопоказана, есть и те, кто откажется ее получать. Это тоже повлияет на распространение болезни. И это при том, что Израиль получает вакцину одним из первых. В странах третьего мира все будет куда дольше и сложнее. Там, например, нет инфраструктуры для хранения такого сложного препарата. Ее придется создавать с ноля.

9 декабря в Израиль прибыла первая партия вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer. Ее привез специально оборудованный самолет. Для хранения есть инфраструктура - компания Teva подготовила специальные холодильные камеры, которые смогут обеспечить нужную температуру в -70 °C. Доставлено 200 тыс. доз, этого хватит, чтобы привить 100 тыс. человек.

В Україні можливо прийняти лише 180 тисяч доз одномоментно.


З менш критичними до температури вакцинами Спутнік 5 і Астра Зенека поки що не все зрозуміло...
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14.12.2020 13:33 Ответить
Стоимость одного курса вакцины от коронавируса американской компании Moderna будет установлена на уровне 50-60 долларов, сообщает https://www.ft.com/content/405c0d07-d15a-4f5b-8a77-3c2fbd5d4c1c Financial Times .
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14.12.2020 12:28 Ответить
а их нужно 2 курса, насколько я читал из новостей цензора. Итог 100-120$.
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14.12.2020 12:29 Ответить
Для США такая вот цена: Pfizer согласилась поставлять в США 100 млн доз по цене $39 за курс из двух доз, или $ 19,50 за дозу.
https://www.theguardian.com/business/2020/nov/10/pfizer-and-biontech-could-make-13bn-from-coronavirus-vaccine
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14.12.2020 12:33 Ответить
 
 