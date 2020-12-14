Применение вакцины BioNTech и Pfizer официально одобрили в США, вакцинация начнется 14 декабря
Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило применение в Соединенных Штатах вакцины компаний BioNTech и Pfizer.
Об этом сообщается на странице СDC в Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сотрудники системы здравоохранения и пациенты учреждений длительного ухода подлежат вакцинации первыми", - говорится в сообщении регулятора.
Одобренная рекомендация по иммунизации о санкционировании первого применения вакцины от COVID-19 для людей от 16 лет и старше.
Первые партии в разные города и штаты (в 636 точек) будут доставлены в ближайшее время. Вакцинация стартует 14 декабря.
Напомним, 8 декабря Совещательный комитет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США обнародовал документ с подробными данными о испытаний, эффективности и побочных эффектов вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. "Документ подтверждает, что эффективность вакцины против COVID-19 составляет 95%, которая достигается минимум через семь дней после введения второй дозы", - говорится в сообщении.
При этом между первой и второй прививками дозами по 30 микрограммов предлагается делать интервал в 21 день. В то же время, в документе отмечается, что вакцина, которая получила название BNT162b2, обеспечивает "определенную защиту" от COVID-19 уже после первой дозы, эффективность которой составляет в среднем 52,4%. Однако, как отметили в FDA, в ходе исследований вакцина не тестировалась в однократной режиме для адекватного сравнения.
Регулятор также описывает профиль безопасности вакцины как "благоприятный" и отмечает, что наиболее распространенными побочными реакциями на препарат были покраснение в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб и лихорадка. Сравнительно тяжелые побочные эффекты наблюдались у менее 4,6% участников, преимущественно людей старшего возраста, и часто после второй дозы.
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треба писати "***********" )))
прививка - это не волшебная кнопка, которая позволит "выключить" пандемию. Процесс выработки массового иммунитета займет месяцы, а то и годы. Вакцина двухкомпонентная - ее надо колоть дважды. Пока привьют большую часть населения, пока сформируется иммунитет - тоже пройдет время. Все это время люди будут продолжать заражаться, болеть и умирать. Есть много тех, кому вакцина противопоказана, есть и те, кто откажется ее получать. Это тоже повлияет на распространение болезни. И это при том, что Израиль получает вакцину одним из первых. В странах третьего мира все будет куда дольше и сложнее. Там, например, нет инфраструктуры для хранения такого сложного препарата. Ее придется создавать с ноля.
9 декабря в Израиль прибыла первая партия вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer. Ее привез специально оборудованный самолет. Для хранения есть инфраструктура - компания Teva подготовила специальные холодильные камеры, которые смогут обеспечить нужную температуру в -70 °C. Доставлено 200 тыс. доз, этого хватит, чтобы привить 100 тыс. человек.
В Україні можливо прийняти лише 180 тисяч доз одномоментно.
З менш критичними до температури вакцинами Спутнік 5 і Астра Зенека поки що не все зрозуміло...
https://www.theguardian.com/business/2020/nov/10/pfizer-and-biontech-could-make-13bn-from-coronavirus-vaccine