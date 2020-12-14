Применение вакцины BioNTech и Pfizer официально одобрили в США, вакцинация начнется 14 декабря

Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило применение в Соединенных Штатах вакцины компаний BioNTech и Pfizer.

Об этом сообщается на странице СDC в Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сотрудники системы здравоохранения и пациенты учреждений длительного ухода подлежат вакцинации первыми", - говорится в сообщении регулятора.

Одобренная рекомендация по иммунизации о санкционировании первого применения вакцины от COVID-19 для людей от 16 лет и старше.

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Первые партии в разные города и штаты (в 636 точек) будут доставлены в ближайшее время. Вакцинация стартует 14 декабря.

Напомним, 8 декабря Совещательный комитет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США обнародовал документ с подробными данными о испытаний, эффективности и побочных эффектов вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. "Документ подтверждает, что эффективность вакцины против COVID-19 составляет 95%, которая достигается минимум через семь дней после введения второй дозы", - говорится в сообщении.

При этом между первой и второй прививками дозами по 30 микрограммов предлагается делать интервал в 21 день. В то же время, в документе отмечается, что вакцина, которая получила название BNT162b2, обеспечивает "определенную защиту" от COVID-19 уже после первой дозы, эффективность которой составляет в среднем 52,4%. Однако, как отметили в FDA, в ходе исследований вакцина не тестировалась в однократной режиме для адекватного сравнения.

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Регулятор также описывает профиль безопасности вакцины как "благоприятный" и отмечает, что наиболее распространенными побочными реакциями на препарат были покраснение в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб и лихорадка. Сравнительно тяжелые побочные эффекты наблюдались у менее 4,6% участников, преимущественно людей старшего возраста, и часто после второй дозы.