"Это еще не конец": Трамп в очередной раз заявил, что продолжит оспаривать результаты президентских выборов

Президент США Дональд Трамп собирается продолжать оспаривать результаты президентских выборов несмотря на то, что сегодня состоится голосование коллегий выборщиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает на Fox News.

"Нет, это еще не конец. И мы продолжим двигаться вперед. У нас есть множество местных судебных дел", - заявил он.

Юридическое оспаривание результатов президентских выборов адвокаты Трампа намерены продвигать дальше, даже несмотря на то, что коллегии выборщиков будут голосовать уже сегодня.

Трамп также продолжает утверждать, что много голосов "отдавали от имени умерших", что были "вбросы" и что выборы сфальсифицированы, хотя ни одного из этих заявлений пока его команда в судах доказать не смогла.

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Как сообщалось, Верховный суд США решил отклонить иск штата Техас и других штатов, возглавляемых республиканцами, об отмене результатов выборов в Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Джорджии.

Выборы президента США состоялись 3 ноября этого года. Наибольшее количество голосов выборщиков набрал демократ Джо Байден. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп продолжает отрицать свое поражение и распространяет ложные обвинения, что демократы "украли" его победу.