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выборы (22666) суд (24814) США (24813) Трамп (3977)

"Это еще не конец": Трамп в очередной раз заявил, что продолжит оспаривать результаты президентских выборов

Президент США Дональд Трамп собирается продолжать оспаривать результаты президентских выборов несмотря на то, что сегодня состоится голосование коллегий выборщиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает на Fox News.

"Нет, это еще не конец. И мы продолжим двигаться вперед. У нас есть множество местных судебных дел", - заявил он.

Юридическое оспаривание результатов президентских выборов адвокаты Трампа намерены продвигать дальше, даже несмотря на то, что коллегии выборщиков будут голосовать уже сегодня.

Трамп также продолжает утверждать, что много голосов "отдавали от имени умерших", что были "вбросы" и что выборы сфальсифицированы, хотя ни одного из этих заявлений пока его команда в судах доказать не смогла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2" и помощью Украине

Как сообщалось, Верховный суд США решил отклонить иск штата Техас и других штатов, возглавляемых республиканцами, об отмене результатов выборов в Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Джорджии.

Выборы президента США состоялись 3 ноября этого года. Наибольшее количество голосов выборщиков набрал демократ Джо Байден. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп продолжает отрицать свое поражение и распространяет ложные обвинения, что демократы "украли" его победу.
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Топ комментарии
+32
Мільярд боргу перед кредиторами і член ***** в сраці. Трампу не позаздриш.....
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14.12.2020 07:35
+30
Кремлёвская кукла Трамп выполняет задание шизоидного карлика путена по созданию в Америке хаоса, неразберихи во власти, недоверия к ней и противостояния политических лагерей.....Стандартная схема....
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14.12.2020 07:42
+29
Такого клоуна в США ещё не было ! ))
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14.12.2020 07:39
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14.12.2020 07:15 Ответить
Такого клоуна в США ещё не было ! ))
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14.12.2020 07:39 Ответить
Дайте Трампу зеШЛЯПУ з київської ялинки, щоб бачили в світі кращих презклованів.
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14.12.2020 10:44 Ответить
У Трампа на голове живёт рыжая белка, сегодня после заседания выборщиков белка съезжает, а вместо её заселяется ПЕСЕЦ
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14.12.2020 07:46 Ответить
Белку в тюряге по любому сбреют.
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14.12.2020 08:49 Ответить
Четкий пацанчик.
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14.12.2020 07:15 Ответить
Чёткий поц.
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14.12.2020 09:30 Ответить
Параноя. Санитары!..
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14.12.2020 07:18 Ответить
Трамп, это про тебя:
"Это еще не конец": Трамп в очередной раз заявил, что продолжит оспаривать результаты президентских выборов - Цензор.НЕТ 9707
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14.12.2020 07:22 Ответить
да скоро в психиатрии ведут новый термин и фобию-- "Трампия рыжая североамериканская"
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14.12.2020 09:09 Ответить
Это еще не конец мычал трамп лихорадочно копошась в ширинке своих штанов...
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14.12.2020 07:22 Ответить
Позорник цей Трамп.
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14.12.2020 07:23 Ответить
его тоже траванут???? кто ????
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14.12.2020 07:41 Ответить
Мільярд боргу перед кредиторами і член ***** в сраці. Трампу не позаздриш.....
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14.12.2020 07:35 Ответить
В тюрьме !
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14.12.2020 07:36 Ответить
Кремлёвская кукла Трамп выполняет задание шизоидного карлика путена по созданию в Америке хаоса, неразберихи во власти, недоверия к ней и противостояния политических лагерей.....Стандартная схема....
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14.12.2020 07:42 Ответить
несмешной клоун еще не все денюжки Хутина потратил
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14.12.2020 07:46 Ответить
Ёжик продолжает жрать кактус...
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14.12.2020 07:46 Ответить
Секретной Службе США следует проанализировать и установить где и когда Лукашенко мог плюнуть в компот Трампу.
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14.12.2020 07:48 Ответить
Не, такое передается только через укус.
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14.12.2020 08:44 Ответить
Блин,какое оно упоротое)
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14.12.2020 07:58 Ответить
Дедушко никак не уймется. Без галоперидола не обойтись.
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14.12.2020 08:08 Ответить
Как истеричная баба, честное слово! Будет закономерно, если Мелания его все-таки бросит.
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14.12.2020 08:10 Ответить
"Это еще не конец" Да нет, это "конец" на другую букву.
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14.12.2020 08:15 Ответить
По ходу Трамп - усьо, на вихід.
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14.12.2020 08:18 Ответить
Услышав сзади чьи-то торопливые шаги, Штирлиц свернул в переулок и засунул руку в карман.
- Это конец, - подумал Штирлиц, - но где же пистолет?
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14.12.2020 08:18 Ответить
Трамп напоминает чувака, который ходит от банкомата к банкомату и пытается снять крупную сумму с пустой карточки.
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14.12.2020 08:48 Ответить
8-й банкомат должен сожрать у него эту карту и не вернуть
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14.12.2020 20:06 Ответить
...а он упорный. Ну или - "упоротый". Как пить дать в 2024 станет опять в ***********. Если истеблишмент таки не решится прервать порочную практику "не наказания папередников".

А Донник злой и дурной - тот посадит, а потом еще и "избирательное право" откорректирует.
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14.12.2020 08:52 Ответить
Браво Трамп. Справжній воїн!
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14.12.2020 09:01 Ответить
Через два дня будет тебе не конец...а издец...
16 декабря коллегия выборщиков огласит свой вердикт...
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14.12.2020 09:09 Ответить
А не 15-го?
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14.12.2020 09:55 Ответить
Донни завидует своему заморскому другу Валодье.Валодю благодарные рабы "обнулили",а Трампушку неблагодарные американцы умножают на "ноль".Как сказал бы один дохлый рассейский *********-"Ну американцы и тупыыые"
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14.12.2020 09:18 Ответить
Наш клован буде ще круче чиплятися. Бо без крісла або тюрма або бірка на палець
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14.12.2020 09:24 Ответить
Слабак!
Вот Ющенко ...
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14.12.2020 09:29 Ответить
"Це ще не кінець": Трамп вчергове заявив, що продовжить оскаржувати результати президентських виборів - Цензор.НЕТ 9782"Це ще не кінець": Трамп вчергове заявив, що продовжить оскаржувати результати президентських виборів - Цензор.НЕТ 7649"Це ще не кінець": Трамп вчергове заявив, що продовжить оскаржувати результати президентських виборів - Цензор.НЕТ 184
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14.12.2020 09:37 Ответить
Пффф, а Саня із Флоріди зміг довести те, що не змогли довести адвокати Трампакса у судах. Їм треба дивитись кацапських болхерів: пашу-дебіляшу, лео вайштенняшу із ЛА та Сашу із Флоріди. Ці три рузкіє богАтиря змогли переконати рускагаварящий тирнет у тому, що в Америці капєць як все погано, жити там неможливо. Але вони, потвори, чомусь не хочуть з неї тікати.
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14.12.2020 09:55 Ответить
А разом з ним мабуть і Руслан Андрійко зі всією Свободою і свсобачою імперією будуть судитися за те щоб Трамп став президентом))))
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14.12.2020 10:24 Ответить
Врагу не сдётся их гордый "варяг"
"Це ще не кінець": Трамп вчергове заявив, що продовжить оскаржувати результати президентських виборів - Цензор.НЕТ 8766
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14.12.2020 10:34 Ответить
Мне старичок напоминает Кису Воробьянинова, пробухавшего бабло накануне аукциона и скандально отказавшегося платить комиссионный сбор. Сдается мне, не за горами прилет *********...
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15.12.2020 01:01 Ответить
 
 