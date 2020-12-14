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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154

В Украине по состоянию на утро понедельника, 14 декабря, зафиксирован 6 451 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 5 154 человека, умерли 93 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 14 декабря 2020 года. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 03госпитализированы - 1 895 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 03летальных случаев - 93;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 03выздоровели - 5 154 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 03осуществлено тестирований за сутки - 25 582 (в том числе методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5 089).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 08заболели - 900 666 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 08выздоровели - 506 718 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 08летальных случаев - 15 247;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 08проведено ПЦР-тестов - 5 052 686.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 12

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Топ комментарии
+12
Так зачем нам вообще нужен локдаун, если у нас и так всё прекрасно? Статистика замечательная МОЗом даётся. Заболеваемость идёт на спад. Чемпионы по борьбе с коронавирусом.
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14.12.2020 08:24
+11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 - Цензор.НЕТ 5374
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14.12.2020 08:20
+8
Сделали меньше 26 тыс. тестов. Если завтра сделают 70 тыс. то и заболевших будет 15-18 тыс.
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14.12.2020 08:31
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не шо а шах и мат от Степашки
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14.12.2020 08:17 Ответить
Куча знайомих, у яких зник нюх, піднялась температура, сидять дві неділі вдома на самоізоляції, а тест не здають. І діло даже не в коштах, поди дочекаєшся своєї черги, підхопиш що завгодно.
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14.12.2020 08:43 Ответить
Колегга по работе также сегодня не вышла 2 недели ходила с темпер 37,5 неб кашель нюх потеряла неделю как,духи сблизка даже не чувствует но нос не заложен думала пройдет сдала сказали пневмония,во всяком случае нам сообщила так,но я думаю что ковид,боится признаться так как это как клеймо
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14.12.2020 11:24 Ответить
Сделали меньше 26 тыс. тестов. Если завтра сделают 70 тыс. то и заболевших будет 15-18 тыс.
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14.12.2020 08:31 Ответить
Нет, создается благоприятный фон для проведения новогодних корпоративов. Нельзя допустить "дыру" в бюджете 95-го квартала.
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14.12.2020 09:03 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154 - Цензор.НЕТ 5374
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14.12.2020 08:20 Ответить
Так зачем нам вообще нужен локдаун, если у нас и так всё прекрасно? Статистика замечательная МОЗом даётся. Заболеваемость идёт на спад. Чемпионы по борьбе с коронавирусом.
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14.12.2020 08:24 Ответить
Мастера спорта в действие
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14.12.2020 08:26 Ответить
За логікою стєпашки, після скасування карантину вихідного для, кількість випадків захворювань зменшилась. Значить треба відміняти карантин повністю! А вони до локдауну готуються! Дивна якась у них логіка - малюють цифри які хочуть і роблять висновки "зі стелі"...
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14.12.2020 08:27 Ответить
Перед приездом начальства всегда делают "генеральную уборку", или асфальт кладут. Вот и Минздрав достойно встретил своими показателями, представителей ВОЗ.
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14.12.2020 08:32 Ответить
Перестали тестировать кока-колу. На очереди фанта.
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14.12.2020 08:33 Ответить
Люди из-за гололеда не пошли делать тесты, и сразу улучшилась статистика, которую в большей или меньшей степени, по разным причинам, фальсифицируют все страны.
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14.12.2020 08:35 Ответить
Грамоту вітальки за роботу дорожніх служб.
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14.12.2020 08:44 Ответить
Да не делайте тесты вообще Клоуны и Ковид будет побеждён.ТУПОРЫЛЫ!!!!
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14.12.2020 08:37 Ответить
Ну и отлично.
Украине как чемпиону по борьбе с короновирусом, единственной стране в мире скоро и прививок делать не нужно будет .
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14.12.2020 08:43 Ответить
Закономерная статистика после выходных.
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14.12.2020 08:45 Ответить
Статистика ни о чем.
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14.12.2020 08:47 Ответить
Врут!!! Не делают тесты скрывают статистику. Степанов же говорил, мол меньше стали обращаться, что бы сделать тесты И тут врут!
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14.12.2020 08:55 Ответить
Возможно люди экономят деньги на покупку вакцины, от тестов пользы мало.
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14.12.2020 09:06 Ответить
Чудодійний гололід - не кожний зумів доповзти здати тести.
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14.12.2020 09:10 Ответить
Цікаво порівнювати дані (на 13 грудня) з сусідньою Польщею,зі схожою кількістю населення ,трохи розвинутішій медицині і відповідальності чиновників:
тестів-22000 заражено-8977 померло-188
З чого можна зробити висновок,що навіть показники смертності в нас занижуються.
Після свят буде песець.
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14.12.2020 09:23 Ответить
Погода стала херовая и люди никуда не хотят ходить в такую погоду. Вот и уменьшилось число зараженных. ИМХО
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14.12.2020 09:35 Ответить
Та ну. А работа? А учеба? А детей в садик?
Конечно, кол-во гуляющих снизилось но вряд ли настолько критически.
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14.12.2020 10:02 Ответить
Это все врачебный заговор.
Скорые людей на улицах ловят и за 330 рублей каждому ложат по 4е человека под ИВЛ с танцами и плясками под 95Квартал.
А так у нас больных нет, толко на голову немножко.
Ура, Степашке, дайте ему орден и палату в Павловской.
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14.12.2020 10:55 Ответить
Перестаньте вообще тестировать и заболевших не будет. Почему высокий % госпитализированных - 30%, когда госпитализации ранее подлежало только 10% от выявленных.
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14.12.2020 11:03 Ответить
уши уже не гнутся под тяжестью лапши, они оторвались.
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14.12.2020 13:12 Ответить
 
 