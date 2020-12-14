В Украине за сутки от COVID-19 умерли 93 человека, выявлен 6 451 новый случай, выздоровели - 5 154
В Украине по состоянию на утро понедельника, 14 декабря, зафиксирован 6 451 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 5 154 человека, умерли 93 пациента.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 14 декабря 2020 года. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 895 человек;
летальных случаев - 93;
выздоровели - 5 154 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 25 582 (в том числе методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5 089).
За все время пандемии в Украине
заболели - 900 666 человек;
выздоровели - 506 718 человек;
летальных случаев - 15 247;
проведено ПЦР-тестов - 5 052 686.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях", - рассказал Степанов.
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Украине как чемпиону по борьбе с короновирусом, единственной стране в мире скоро и прививок делать не нужно будет .
тестів-22000 заражено-8977 померло-188
З чого можна зробити висновок,що навіть показники смертності в нас занижуються.
Після свят буде песець.
Конечно, кол-во гуляющих снизилось но вряд ли настолько критически.
Скорые людей на улицах ловят и за 330 рублей каждому ложат по 4е человека под ИВЛ с танцами и плясками под 95Квартал.
А так у нас больных нет, толко на голову немножко.
Ура, Степашке, дайте ему орден и палату в Павловской.