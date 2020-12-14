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Враг за сутки девять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Враг за сутки девять раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 13 декабря, задокументировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Пивденне. Утром оккупанты применили минометы 82-мм калибра, а в вечернее время - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом же направлении, но уже возле Катериновки, противник провоцировал украинских воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, возле Донецка была отмечена вражеская огневая активность из автоматических станковых гранатометов. А вблизи Водяного, что на приморском направлении, противник трижды нарушал режим прекращения огня и провоцировал украинских защитников из гранатометов различных систем. На этом участке фронта, в районе населенного пункта Гнутово враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению.

Враг за сутки девять раз нарушил режим тишины на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01
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А "небоевых"? Штаб шмаркли опять что-то мутит.
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14.12.2020 08:18 Ответить
Що бойових нема- то зрозуміло. Наші вогонь у відповідь не відкривали, то ж і бою не було, просто обстріл.
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14.12.2020 08:18 Ответить
клоуны
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14.12.2020 08:20 Ответить
Что,и рикошетов не было?
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14.12.2020 08:22 Ответить
хоть бы медальку кому-нибудь дали с "той стороны", раз без потерь
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14.12.2020 08:39 Ответить
Не факт, що без втрат. Це перше. Мєдалькі і "пєчєнькі" нашим тепер дають за те, що всі сепари живі, здорові і можуть безкарно нас обстрілювати. Це друге. І третє - написано ж"без БОЙВИХ!! втрат. Це не означає, що зовсім без втрат. Можливо є втрати від укусів скпжених хом'ячків.
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14.12.2020 09:15 Ответить
Похоже кацапы готовят обострение на зиму, уже несколько дней демонстративное усиление активности с той стороны... или это обострения в новостях?, только люди с передовой точно знают.
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14.12.2020 09:26 Ответить
Якась гібридна тиша. Її порушили 10 разів, а вона продовжується.
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14.12.2020 09:39 Ответить
Ворог за добу дев'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3294
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14.12.2020 09:40 Ответить
 
 