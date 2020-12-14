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Сегодня начинается прием заявок ФОПов на компенсации за ужесточение карантина, - Офис Президента

Сегодня начинается прием заявок ФОПов на компенсации за ужесточение карантина, - Офис Президента

Кабинет Министров на минувшей неделе принял ряд решений, чтобы предприниматели смогли подать заявки и получить предусмотренную законодательством государственную помощь еще до введения усиленных карантина, которые будут действовать с 8 до 24 января 2021 года. Подача заявок начнется с 14 декабря, заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Порядки и постановления, которые приняло правительство и которые должны быть опубликованы в ближайшие дни, направлены на то, чтобы помощь была выплачена перед введением усиленного карантина. С начала следующей недели (14 декабря. - Ред.) можно будет подавать заявки. Они будут подаваться в электронной форме", - отметила она в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Интерфакс-Украина.

Ковалив напомнила, что претендовать на компенсации могут физические лица - предприниматели, которые не менее трех месяцев платили единый социальный взнос, или наемные работники, за которых ЕСВ платит работодатель, деятельность которых через усиленный карантин будет остановлена.

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Замруководителя отметила, что помощь работодателям направлена на то, чтобы они смогли сохранить штат и после локдауна быстро восстановили полноценную работу.

По словам Ковалив, государство стремится частично компенсировать предпринимателям потери, которые они вынуждены будут понести введенными правительством ограничениями в работе. В частности, на этот период отменяется плата за аренду помещений коммунального и государственного имущества. Также предусмотрены компенсации среднемесячного уплаченного предприятиями единого социального взноса, а ФОПы первой группы на шесть месяцев освободили от уплаты единого налога и ЕСВ.

Заместитель руководителя Офиса президента отметила, что на сегодня весь пакет программ государственной поддержки бизнеса и граждан при локдауне составляет около 12 млрд грн.

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Топ комментарии
+4
так прописано, что не получит никто))) жидовские номера, и рыбку съесть, и на бутылку сесть. лохам73 по телевизору прогундосило, какое оно заботливое, и на этом Фсе!
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14.12.2020 09:46
+2
ппц нам...
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14.12.2020 08:53
+2
ФОПам ЗЕЛЕНСКИЙ ЕРМАК КОЛОМОЙСКИЙ АХМЕТОВ ФИРТАШ ПИНЧУК фракциям Слуга нариду рады составу КМУ всем губерам и все кто расставил ножки под зеленой плесенью приготовиться на получение ооотельной помощи....
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14.12.2020 09:07
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ппц нам...
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14.12.2020 08:53 Ответить
ФОПам ЗЕЛЕНСКИЙ ЕРМАК КОЛОМОЙСКИЙ АХМЕТОВ ФИРТАШ ПИНЧУК фракциям Слуга нариду рады составу КМУ всем губерам и все кто расставил ножки под зеленой плесенью приготовиться на получение ооотельной помощи....
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14.12.2020 09:07 Ответить
во как!локдауна нет,а помощь фопам уже есть. нет что бы эти миллиарды пустить на закупки кислородных концентраторов и расширение койко-мест с кислородом,что бы не доводить до локдауна и не садить на жопу бизнес,но дауны тратят бабки, заведомо на хр знает что.
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14.12.2020 09:31 Ответить
что б получить ту помощь фопу надо соответствовать определенному кведу - вести определенный вид деятельности , а там этих кведов ну аж 5 шт, потом у фопа должен быть уплочен есв за время карантина, хотя государство само дало отсрочку по уплате этого налога до конца карантина. И нам ФОПам нахрен не нужны тех 8000 - мы работать хотим а не карантинить.
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14.12.2020 09:44 Ответить
так прописано, что не получит никто))) жидовские номера, и рыбку съесть, и на бутылку сесть. лохам73 по телевизору прогундосило, какое оно заботливое, и на этом Фсе!
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14.12.2020 09:46 Ответить
ну а я о чем? кто получит хр его знает. бабки сп здят и отчитаются что фопы ни в чем больше не нуждаются. заткнут глотку протестующим ФОПам. и будут тупо ждать пока количество заболевших приблизится к 30000 что бы объявить лохдаун и позакрывать малый бизнес к такой то матери.
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14.12.2020 10:01 Ответить
"что б получить ту помощь фопу надо соответствовать определенному кведу - вести определенный вид деятельности , а там этих кведов ну аж 5 шт,"

А где со списком этих кведов можно ознакомиться ?
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14.12.2020 10:54 Ответить
в законопроекте президента , номер не помню
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14.12.2020 10:57 Ответить
Пользуясь случаем хочу пригласить всех поддержать фопов завтра на акции возле верховной рады . Нам фопам хотят навязать кассовые апараты , что увеличит затраты бизнеса и приведет к уничтожению мелкого бизнеса, поскольку мы фопы не выдержим ценовой конкуренции с большими сетями .
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14.12.2020 09:56 Ответить
акция начнется 15.12.2020 под верховной радой
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14.12.2020 09:58 Ответить
в 9 утра.
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14.12.2020 09:59 Ответить
Пожаліли б людей. Негода рідкісна.
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14.12.2020 10:07 Ответить
Владимир люди туда идут, едут со всех городов, сел Украины отстаивать конституционное право на предпринимательскую деятельность для каждого украинца , это думаю важнее чем дома попу греть на диване ......
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14.12.2020 10:41 Ответить
Я людей можу зрозуміти. А організатори могли би й подивитися прогноз на цей день: крижаний дощ і сракопад мало сприяє вуличним заходам.
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14.12.2020 11:34 Ответить
сколько оборот,если честно?
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14.12.2020 10:03 Ответить
Дружище , после 1-го локдауна его практически нет в ювелирке ......
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14.12.2020 10:12 Ответить
в ювелирке это да. ну ты понял о чем я,с миллионными оборотами такие как "Розетка" с ее "ФОПами",тоже ноют по поводу кассовых аппаратов.
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14.12.2020 10:15 Ответить
Да в ювелирке ты еще ничего не продал , а за клеймение плотишь государству за золото 100гр с грамма, а серебро 2 гр с грамма и 4 гр с грамма за работу пробирки , это ввели при Порохе, мол мы не плотили 5% от оборота..
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14.12.2020 10:19 Ответить
шось мне сдается,что Пороха еще вспоминать добрым словом прийдеться. у новых жадность зашкаливает. логика такова,олигархи неприкосновенны и не платят ничего,остальные лохи должны платить больше.
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14.12.2020 10:58 Ответить
наверно, но так слаживается , что предыдущий президент всегда лучше теперешнего, если не заниматься самообманом ....
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14.12.2020 11:02 Ответить
чем больше сваливает за бугор,тем большее количество идиотов остается в процентном соотношении. следующим выберут Мертвечука и будем Зеленого дебилоида вспоминать как меньшее зло.
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14.12.2020 13:47 Ответить
а так да я понимаю большие сети разбиты на малых фопов , но они и будут разбиты просто поставят кассовые.
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14.12.2020 10:21 Ответить
приемом))) все этим и закончиться, ни одного аппарата ИВЛ, ни одной больницы со 100% выплатой надбавки врачам, ни каких договоров о закупке вакцины, дыра в казначействе, дыра в бюджете, в вазелине только беня, рыжий, ермак и Члены приближенные к малоПИД..роскому нарко-дегенерату ну и "дороги" с асфальтом дороже чем в израиле и через которые проще всего украсть бабки и это малая часть "достижений" Моники!!!
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14.12.2020 10:26 Ответить
Вчора розмовляв з парикмахером, вона ФОП 1 кат. Так ось вона зверталась про цю допомогу і їй відповіли, що вона не отримує цю допомогу... дуже цікаво, там отримують тільки ФОП коломойський, ФОП зеленський, та інші аналогічні гандони?
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14.12.2020 10:33 Ответить
Їй сказали, що вона й у локдаун бабла настриже.
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14.12.2020 11:41 Ответить
а "володіну" тисячу дадуть,ну як раніше була "юліна" і "вітіна"?
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14.12.2020 13:00 Ответить
Володя розплатиться у свою чергу. В мене ще лежить карта Ощадбанка, щоби прийняти Юліну тисячу.
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14.12.2020 14:06 Ответить
самое интересное что фопы сами говорят что им эта помощь как мёртвому припарка, просто тупа не нужна.. им нужно что б просто от*бались от них и дали спокойно работать
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14.12.2020 20:28 Ответить
 
 