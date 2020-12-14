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ВР (27371) местное самоуправление (251) самоуправление (96) Донбасс (26950) Формула Штайнмайера (324) Костин (180)

Продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО нужно для продолжения переговоров, - "слуга народа" Костин

Продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО нужно для продолжения переговоров, -

В ТКГ считают, что Верховной Раде Украины нужно продлить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО еще на год. Это нужно для продолжения переговорного процесса по Донбассу.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, включить в этот закон "формулу Штайнмайера", о чем договорились в Нормандии, невозможно без внесения других технических изменений. Костин говорит, что вопрос о разработке изменений в закон о специальном порядке в ОРДЛО в течение года обсуждался в ТКГ, но Россия постоянно выдвигала какие-то другие условия.

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"К сожалению, из-за неконструктивной позиции Российской Федерации нам не удалось завершить обсуждение всего комплекса изменений к закону, которые бы вводились в текст вместе с так называемой "формулой Штайнмайера". Несмотря на все обращения украинской делегации о том, чтобы закончить работу над текстом этих изменений, мы не были услышаны", - объяснил он.

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Топ комментарии
+7
Как раз для продолжения переговоров нужно прекратить действие закона об особом статусе ОРДЛО. У вас хоть, что-то будет в кармане для требования условий со стороны мордора.
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14.12.2020 09:08
+3
ЗЕпутінські щурі "нє митьєм так катаньєм"...
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14.12.2020 09:07
+2
нужно для продолжения переговоров??? идите вы НХ, переговорщики уевы! все что можно было просрать уже просрали в ноль. с вас придурков устали смеяться.
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14.12.2020 09:41
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ЗЕпутінські щурі "нє митьєм так катаньєм"...
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14.12.2020 09:07 Ответить
Переговоры ради переговоров.
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14.12.2020 09:07 Ответить
Как раз для продолжения переговоров нужно прекратить действие закона об особом статусе ОРДЛО. У вас хоть, что-то будет в кармане для требования условий со стороны мордора.
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14.12.2020 09:08 Ответить
А как же обещание Зё, по поводу 1 года раздумий для ху..ла? А как же "будем действовать по другому"?
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14.12.2020 09:13 Ответить
"Продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО нужно для продолжения переговоров, - "слуга народа" Костин" - ОРДЛО пофиг законы Украины, они живут по своим законам. - https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823 Андрій Богдан: у "Слузі народу" є божевільні, психічно хворі . Фамилии не назвал и можно подозревать каждого слугу.
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14.12.2020 09:16 Ответить
надо закон обновить и внести в него норму - полностью за содержание населения и всей инфраструктуры отвечает оккупационная администрация кацапии и то, что с момента продления начинает действовать режим закрытой для посещения украинцами и выезда в Украину особой территории... поставить кацапстан на счетчик по пенсиям и выплатам - не просто на счетчик, а на счетчик с геометрической прогрессией... и потом просто стать в режим ожидания, не отвечая ни на один запрос или требования козломордых... и так до самой деоккупации... а дальше будем думать... но чтобды такое произошло, даунбасией и крымом должны заниматься не куляйбы, факины, кравчукчи, "разветчики" типа арестовича и прочая шлобарань, а нормальные украинцы... пока будет позиция проститутки - чихать факины, арестовичи хотели на Украину...
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14.12.2020 09:18 Ответить
Продовження переговорів з ким, про що і навіщо? При Порошенко продовження цього закону хоч виправдовували його необхідністю для збереження санкцій проти Росії. Ні для чого іншого цей закон не потрібен, і якщо на санкції він не впливає, то хай йде до біса. Україна має вести стосовно Росії таку політику в усіх сегментах (згортання всіх відносин, конфіскація російських активів на українській території, мільярдні позови проти РФ та іноземних компаній, які мають з агресором якісь справи в Криму або на окупованій частині Донбасу в міжнародних судах, повна заборона російським громадянам відвідувати Україну, а українським (включно з депутатами ВР) -- Росію, повне закриття російського кордону (в т.ч. і для громадян третіх країн) тощо) , щоб та сама попросила про такі переговори на будь-яких українських умовах.
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14.12.2020 09:32 Ответить
нужно для продолжения переговоров??? идите вы НХ, переговорщики уевы! все что можно было просрать уже просрали в ноль. с вас придурков устали смеяться.
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14.12.2020 09:41 Ответить
не надоело уродам воду в ступе колотить...
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14.12.2020 09:55 Ответить
 
 