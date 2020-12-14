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В Украине резко снизилось число новых заболевших COVID-19 за сутки: в тройке лидеров Киев - 605 инфицированных, Одесчина - 584 и Киевщина - 521

В Украине резко снизилось число новых заболевших COVID-19 за сутки: в тройке лидеров Киев - 605 инфицированных, Одесчина - 584 и Киевщина - 521

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (605), Одесской (584) и Киевской (521) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 14 декабря в Киеве коронавирусом заболели 605 человек.

Общее количество инфицированных составляет 91 743 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 597 человек, за прошедшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 28 904 пациентов.

По состоянию на 14 декабря количество активных больных Киеве составляет 61 242 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 10 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 899 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 618 тыс. человек, число заболевших превысило 72,6 млн. ИНФОГРАФИКА

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Киевская области.

Так, в Одесской области коронавирусом заболели 584 человек. Общее количество инфицированных составляет 58 283 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 794 человека. С начала эпидемии выздоровели 19 956 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 37 533 человек.

В Киевской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 521 человек. Общее количество инфицированных - 49 044. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 820 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 20 099 пациентов. Количество активных больных в Киевской области - 28 125.
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Топ комментарии
+15
Резко перестали считать, а не резко снизилось......
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14.12.2020 09:16
+10
А проинформируйте нас, отбросив ложную свою"скромность", во сколько раз уменьшили число тестов? в 2 раза? В три? Или в 4 раза?
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14.12.2020 09:18
+9
Брехливые твари, сделали 25 тыс тестов вместо обычных 70 тыс и говорят о резком снижении заболевших, так вы вообще тесты не проводите и гордо заявляйте о победе над вирусом.
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14.12.2020 09:28
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Резко перестали считать, а не резко снизилось......
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14.12.2020 09:16 Ответить
Это как игра на рояле переход от низких клавиш к высоким и наоборот в зависимости от политической обстановке
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14.12.2020 09:20 Ответить
в зависимости от длины кожаного инструмента
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14.12.2020 09:47 Ответить
А кожа-то, на "инструменте" - обрезанная!
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14.12.2020 12:36 Ответить
...плюс гололед
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14.12.2020 10:53 Ответить
тестировать перестали?
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14.12.2020 09:17 Ответить
тут не знаю, но что бросается в глаза, в масках ходит большинство, даже те, кто рвали на себе трусы, доказывая что вируса нет. "а что такое дружочек???))))" "ой, мля у меня сосед умер!!!"
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14.12.2020 09:44 Ответить
И должно было снизиться, именно в это время по прогнозам нормальных ученых (Волянский). Но а вот по поводу резкости - чтот не то. На выходных мало тестировали, наверное.
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14.12.2020 09:17 Ответить
Тестування, це так, підрахуй, до лікування жодного відношення не має, тому громадяни, аби себе не заморочувати перестали тестування не тільки вимагати, а й навіть почали від нього відмовлятись. А сімейним то все по барабану, звідси й "нова" статистика!
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14.12.2020 12:41 Ответить
Большинство людей уже переболело просто,даже не обьявляя,потому и снизилось
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14.12.2020 09:18 Ответить
Пока ещё далеко не большинство. 10-12% по прикидкам оптимистов, 3-5% - по прикидкам пессимистов. И только 2.5% - официально. С другой стороны, когда переболеет 50-60%, эпидемия сама затухнет. И можно будет, как и положено, награждать непричастных.
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14.12.2020 09:26 Ответить
А проинформируйте нас, отбросив ложную свою"скромность", во сколько раз уменьшили число тестов? в 2 раза? В три? Или в 4 раза?
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14.12.2020 09:18 Ответить
Украина сейчас находится на 102 месте по количеству тестируемых на ковид
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14.12.2020 09:20 Ответить
Оптимистично.. Ей ей оптимистично.
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14.12.2020 09:23 Ответить
От максимума в 80 тыс. - в три с лишним раза. (3.2, если точно) 25 тыс за прошлые сутки.
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14.12.2020 09:21 Ответить
Пятёрочку можно отбросить. Что бы цифирь получилась круглая и для бубочки приятная. Как ни как а он у нас мастер спорта по борьбе с ковидом.
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14.12.2020 09:24 Ответить
Так что локдаун отменяется??? Какой в нем смысл если и без него уже все пучком???
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14.12.2020 09:19 Ответить
Брехливые твари, сделали 25 тыс тестов вместо обычных 70 тыс и говорят о резком снижении заболевших, так вы вообще тесты не проводите и гордо заявляйте о победе над вирусом.
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14.12.2020 09:28 Ответить
Обычный избиратель Зеленского не помнит ни одной цифры из тех, которые ему победно вещали вчера. Так что ему можно впаривать любую туфту, обосновывая её чем угодно. "какая разница", да.
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14.12.2020 09:31 Ответить
к 8 января начнут тестировать и все будет как задумано зедаунами.
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14.12.2020 09:50 Ответить
Как отменили карантин выходного дня, так сразу и уменьшилось количество заболеваний.
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14.12.2020 09:29 Ответить
Не переживайте. Смотрящие за пандемией уже, оперативно, прибыли в Украину. Сейчас накрутят.
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14.12.2020 09:32 Ответить
Один из смотрящих - спец по СПИДу, эпидемию которого ВОЗ обещал в 2019-м.
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14.12.2020 09:36 Ответить
- Степанов, посмотри, работает ли сигнал поворота.
- Работает, не работает, работает, не работает...
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14.12.2020 09:42 Ответить
Согласно данных нашего министерства, которые присылают в вайбере, количество подтвержденных диагнозов довольно стабильно - от 20% до 30%. О каком резком снижении идет речь? Да, 6,5К при 25,5К тестов=25%. Вчера 9,1К при 41,5К тестов=22%, позавчера 12,8К при 61,5К тестов=20%. Так где же РЕЗКОЕ снижение?
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14.12.2020 09:46 Ответить
так надо! гастроли квартала в опасности!
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14.12.2020 09:52 Ответить
Победа мастеров спорта по борьбе с КОВИД-19. А что бы абсолютно победить КОВИД, нужно просто перестать проводить тестирование.
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14.12.2020 09:50 Ответить
Что за бред? Пересични по воскресеньям дома сидят просто, а в понедилок на анализ.
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14.12.2020 10:54 Ответить
В кожній маршрутці кілька Ковідних з фейсами як буряк й очима кольору сливи
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14.12.2020 14:15 Ответить
 
 