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"Попытки ограничить свободу слова недопустимы": журналисты призвали снять законопроект о медиа с рассмотрения Рады

Фракция "Слуги народа" будет нести ответственность за принятие авторитарного законодательства в сфере медиа, считают телеведущий Савик Шустер, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, шеф-редактор "Обозревателя" Орест Сохар, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец, телеведущая Наташа Влащенко, а также другие журналисты, блогеры и медиаэксперты, подписавшие обращение с требованием снять законопроект "О медиа" с рассмотрения Верховной Рады.

Известные украинские журналисты и медиаэксперты направили президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и народным депутатам обращение с требованием снять с рассмотрения парламента законопроект "О медиа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По мнению подписантов, указанный документ существенно ограничивает права журналистов и свободу слова, а также противоречит национальному законодательству и международным обязательствам Украины.

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Далее приводим текст обращения полностью:

"Законопроект "О медиа" (№2693д), который ограничивает свободу слова в стране, нужно снять с рассмотрения Верховной Рады.

В мае этого года Верховная Рада Украины отправила законопроект "О медиа" на доработку в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, но доработанный вариант поддержали лишь семь из 17 народных депутатов – членов комитета, все они представители фракции "Слуги народа". Депутаты из других фракций законопроект не поддержали.

Авторы законопроекта проигнорировали обращение журналистов ведущих сайтов и блогеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и всеукраинских телекомпаний, журналистских и медийных организаций и профсоюзов.

В доработанном варианте не учтены замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, экспертов Совета Европы, в частности:

  • не учтено решение Совета Министров ОБСЕ 3/2018: "Полноценно вести свои законы, политику и практику в отношении свободы СМИ по соблюдению своих международных обязательств и пересмотр и, при необходимости, отмену или изменение их (законов, политики и практики), чтобы они не ограничивали возможности журналистов выполнять свою работу самостоятельно и без лишних усилий и препятствий". Законопроект №2693-д напротив ограничивает права журналистов-фрилансеров, поскольку признает профессиональные права на информацию и аккредитацию только тех журналистов, в удостоверении которых указано зарегистрированное медиа, даже если удостоверение журналиста выдано профессиональным или творческим союзом журналистов. Также законопроект предусматривает блокировку или отмену регистрации всего медиа, а не только незаконного контента, что является непропорциональной санкцией;
  • не учтены замечания экспертов Совета Европы с требованием "либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (в частности, таких как блокировка онлайн-медиа)". Эксперты отмечали, что страны – члены ЕС не регулируют контент онлайн-медиа, ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминаются онлайн-СМИ. Консультант Совета Европы рекомендовал Украине отложить введение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестирует решения в этой сфере. Пока еще нет решений Евросоюза и практики применения директив ЕС, которые якобы пытаются выполнить авторы законопроекта;
  • комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом в своем решении указал, что Директива ЕС об аудиовизуальных медиауслугах "не регулирует вопросы деятельности печатных и онлайн-медиа", а также что "государства-участники должны обеспечить четкое определение в законодательстве компетенции и полномочий национальных регулирующих органов, а также способы их подотчетности. В то же время в ст. 90 законопроекта приводится перечень полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который не является исчерпывающим";
  • замечания Главного научно-экспертного управления Верховной Рады касаются несоответствия законопроекту ст. 85 и 92 Конституции Украины. Согласно заключению ГНЭУ, в первую очередь должны быть изменены структура и содержание законопроекта.

Еще раз подчеркиваем, что изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, – это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно – со стороны государства) выполнять свою работу.

Недопустимы попытки ограничить свободу слова также и через законопроект "О Службе безопасности Украины", который предусматривает право СБУ без решения суда ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации с каналов связи. Это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам Украины.

Обращаемся ко всем депутатским фракциям и группам, к каждому народному депутату Украины: остановите попытки ограничить свободу слова и права журналистов. Полную политическую ответственность за ограничение фундаментального права человека на свободу выражения и информации несет фракция партии "Слуга народа", депутаты которой, к сожалению, и являются авторами авторитарных законопроектов в сфере медиа.

Обращаемся к президенту Украины: не поддерживайте инициативу чиновников ограничить свободу слова и права журналистов. Только свободные люди могут строить свободную страну!"

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Обращение направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главам парламентских фракций и групп, а также народным депутатам Украины.

Документ на момент выхода новости подписали (в алфавитном порядке):

главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман,
главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов,
телеведущая Наташа Влащенко,
телеведущий, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон,
продюсер ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Павел Елизаров,
директор информагентства "Українські новини" Денис Иванеско,
глава правления "Национальной ассоциации украинских медиа" Татьяна Котюжинская,
шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина,
журналист Сергей Лямец,
блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко,
шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар,
глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко,
главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец,
глава Независимого медиапрофсоюза Украины Сергей Штурхецкий,
телеведущий Савик Шустер.

Авторы отмечают, что обращение – открытое, другие представители медиаотрасли могут присоединиться и подписать документ.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".

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Топ комментарии
+14
Свобода слова по обезьяннику Коломойского."У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. /В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский./ Руководство ГБР требовало арестовать канал "Прямой", чтобы прекратить его деятельность /ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде / Новый законопроект от "слуги народа" Ткаченко "О медиа" приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете"/ Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников
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14.12.2020 09:23
+13
Коли лікар допускає помилку з наслідками для хворого - його карають по закону, а ЗМІ "розносять" стоязико. Коли начальних допуская розтрату гроше - його під суд. Коли вчителька недостатньо учить дітей - її звільняють, карають, а ЗМІ "розмальовують" на всю країну.
Коли газета на замовлення свого власника відверто бреше, шельмує людину, зводить наклепи, порушує його гідність і репутацію і таких з дозволу сказати "журналістів" беруть "за шкірку" - то це наступ на свободу слова(!). Чи хтось тут ще зможе бовкнути, що преса (ЗМІ, ТБ...) у нас незалежні? Вони продажні, перепродаі і перекуплені по сто разів. Карати і притягати до відповідальності, як усіх!
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14.12.2020 09:31
+12
https://www.ponomaroleg.com/bezkinechna-borotba-butusova.html Безкінечна боротьба (борзих писак)

Наприлад, накидати на проукраїнську владу, приводити до влади Зеленського (або Додона), а потім боротися з Додоном і Зеленським

І так по колу. Колєсо крутітся, лавешка мутітся. Зараз бачити, як (хтось Борзий) типу прозрів і проявляє активність у боротьбі проти Зеленського, дуже весело.
Але, коли у квітні 2019 про все це, що сталося, ми попереджали - Борзий варнякав про ботів баригу Порошенка і носився з казочками про Свинарчуків. Де зараз та «справа Свинарчуків»?
Немає. Розвалилася, навіть до суду не дійшовши. Ніякого "корупційного Роттердаму", як виявилося, теж не існувало в природі. А от Татаров, Єрмак і Портнов - ось вони. «Роттердам» і «Свинарчуки» це мовою російських спецслужб - ідеологічна диверсія проти неугодної влади, в якій, бурці типу Борзих грали найактивнішу роль.
Всі ці бігуси, шабуніни і борзі - такі самі подільники шльоми, як і Єрмак з Коломойським. І навіть ще огидніші.
Джон Смітт
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14.12.2020 09:37
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свобода слова по обезьяннику Коломойского."У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. /В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский./ Руководство ГБР требовало арестовать канал "Прямой", чтобы прекратить его деятельность /ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде / Новый законопроект от "слуги народа" Ткаченко "О медиа" приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете"/ Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников
показать весь комментарий
14.12.2020 09:23 Ответить
Коли лікар допускає помилку з наслідками для хворого - його карають по закону, а ЗМІ "розносять" стоязико. Коли начальних допуская розтрату гроше - його під суд. Коли вчителька недостатньо учить дітей - її звільняють, карають, а ЗМІ "розмальовують" на всю країну.
Коли газета на замовлення свого власника відверто бреше, шельмує людину, зводить наклепи, порушує його гідність і репутацію і таких з дозволу сказати "журналістів" беруть "за шкірку" - то це наступ на свободу слова(!). Чи хтось тут ще зможе бовкнути, що преса (ЗМІ, ТБ...) у нас незалежні? Вони продажні, перепродаі і перекуплені по сто разів. Карати і притягати до відповідальності, як усіх!
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14.12.2020 09:31 Ответить
"...Коли газета на замовлення свого власника відверто бреше, шельмує людину, зводить наклепи, порушує його гідність і репутацію і таких з дозволу сказати "журналістів" беруть "за шкірку" - то це наступ на свободу слова(!)..."

Коли буде чесний і справедливий суд, тоді за таке подаєш позов і виграєш суд з величезною матеріальною компенсацією.
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14.12.2020 10:00 Ответить
Яремя Стогін, ''за шкірку'' будуть брати тільки опозиційних журналістів. А придворних - ніколи. Чи це так і треба, з вашого зеленого погляду?
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14.12.2020 19:05 Ответить
1. Щось я ніколи за собою "зелені" на помічав.
2. Що було б, якщо б в Канаді якийсь з сасобів інформації на когось вилив бочку фейкового лайна?
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14.12.2020 20:54 Ответить
Серьезно? Карают по закону врача? Прааавда? Это сначала надо доказать, что он свершил ошибку. В лучшем случае - перейдет в другую больницу и продолжит работать. За рееедчайшим исключением.
И первый, кто сумеет наказать врача по закону - будет приравнен к Сталину и его делу врачей.
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14.12.2020 10:04 Ответить
зато карають військових за ризик. Зокрема, генерала Назарова
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14.12.2020 10:17 Ответить
"Когда они пришли…" Когда https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC нацисты пришли за коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.

Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.

Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.
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14.12.2020 11:13 Ответить
...скорей бы уже за работниками суда пришли
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14.12.2020 20:18 Ответить
Аня ,не пишіть того, в чому не петраєте. Назарова покарали не за ризик, а за покуїзм при плануванні тої військової операції і брехню. У нього були данні від СБУ і розвідки, що касаби притягли засоби ппо, підтверджені декількома джерелами данні, а він ЦЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТУПО ПРОІГНОРУВАВ, А НЕ РИЗИКНУВ, як ви кажете. Бо ризикують собою, а це тупе падло кинуло у м'ясорубку наших хлопців. У ПОВНІЙ ВІДПОВІДНОСТІ покуїстичним ставленням савєцьких хенералів до солдат, як до гарматного м'яса. Нагадаю вам, що в Афганістані при на порядок більшій інтенсивності польотів загинуло "всього" два ІЛ-76, при чому збитий був ОДИН.
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14.12.2020 13:37 Ответить
щоб ти здохла, курва лекса
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15.12.2020 12:43 Ответить
За що така немилість? Я розумію, що згідно завдання Вам по рібно відбілювати генерала, але він на це незаслуговує.
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15.12.2020 17:06 Ответить
Насчет второго абзаца - согласен.
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14.12.2020 10:05 Ответить
Коли лікар допускає помилку з наслідками для хворого - його карають по закону.Приклад будь ласка? Коли начальних допуская розтрату гроше - його під суд.Приклад будь ласка? Я за свободу слова але я проти маніпуляцій і відвертої брехні.
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14.12.2020 21:06 Ответить
А криминальная ответственность и конфискация имущества там предусмотрена?
Если нет - закон надо еще доработать.
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14.12.2020 09:36 Ответить
Їдь жити в Білорусь тоді...
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14.12.2020 09:36 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/bezkinechna-borotba-butusova.html Безкінечна боротьба (борзих писак)

Наприлад, накидати на проукраїнську владу, приводити до влади Зеленського (або Додона), а потім боротися з Додоном і Зеленським

І так по колу. Колєсо крутітся, лавешка мутітся. Зараз бачити, як (хтось Борзий) типу прозрів і проявляє активність у боротьбі проти Зеленського, дуже весело.
Але, коли у квітні 2019 про все це, що сталося, ми попереджали - Борзий варнякав про ботів баригу Порошенка і носився з казочками про Свинарчуків. Де зараз та «справа Свинарчуків»?
Немає. Розвалилася, навіть до суду не дійшовши. Ніякого "корупційного Роттердаму", як виявилося, теж не існувало в природі. А от Татаров, Єрмак і Портнов - ось вони. «Роттердам» і «Свинарчуки» це мовою російських спецслужб - ідеологічна диверсія проти неугодної влади, в якій, бурці типу Борзих грали найактивнішу роль.
Всі ці бігуси, шабуніни і борзі - такі самі подільники шльоми, як і Єрмак з Коломойським. І навіть ще огидніші.
Джон Смітт
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14.12.2020 09:37 Ответить
Сказочники кремля раскріли Мировой заговор против РАБссии... на віборах в США...
Стадо баранов,простой вопрос.... в какой реальности вы живете,Серпа и Молота чЛенина или его Мавзолея ?
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14.12.2020 09:46 Ответить
Ну свободы слова у нас как не было так и нет, все журналисты на кого то работают у кого есть деньги. А вот свобода лжи у нас всегда была, есть и будет?
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14.12.2020 09:47 Ответить
И свободой лжи одарён наш "многоуважаемый" Зе...
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14.12.2020 17:46 Ответить
Он не единственный. Скорее *достойный* продолжатель.
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14.12.2020 18:53 Ответить
А журналюшлюшки бени и мертвечука не подписали обращение
Пы сы все что надо знать о том кто с кем
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14.12.2020 09:48 Ответить
Вот видишь, какой ты темный.
Они как раз все и подписались.
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14.12.2020 09:50 Ответить
Светлый просвети нас , потому списку , что выше я их там не вижу
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14.12.2020 09:54 Ответить
Тебя спасет лоботомия.
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14.12.2020 09:58 Ответить
Тебя уже спасла - балабол
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14.12.2020 09:59 Ответить
не кіпішуй. Іванеско і Романенко в тому списку є. Не всім же їм (мертвечуковим) на аналах "працювати", в інших штибу "незалежних" - також треба.
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14.12.2020 10:05 Ответить
Ну это с какой стороны посмотреть - это как притча про пол стакана
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14.12.2020 10:07 Ответить
Настоящих Журналистов в Украине не очень то много,мягко скажем так...,ну Портников,Березовец,Ганапольский....,остальные типа расследователи дел темных разщных...Гнапы Бигусы...а также пропагандоны Ведмедчука,Ахметова Бени и зятя Кучмы ...Пинчука...
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14.12.2020 10:04 Ответить
Судя по вашим симпатиям в журналистике вы тоже отмечали хануку?
Портников, хоть и специфический персонаж, но отличается высоким качеством мышления А вот на Березовце, а особенно на Ганапольском так просто пробы негде ставить К сожалению для Порошенко, они пилят именно его бабло
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14.12.2020 20:21 Ответить
Помните, отстаивая свободу слова вы отстаиваите каналы Медведчука.
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14.12.2020 10:42 Ответить
А давно пора подзаткнуть пасти продажным журнашлюхам!
Принимайте закон об уголовной ответственности за намеренно-корыстное (ради денег, славы, рейтингов и т. п.) нагнетание информационных триггеров. У скота и так мозги с рождения не в порядке, а тут еще журнашлюхи им окончательно мозжечок скукоживают и набекрень сворачивают всяким инфобредом. За такое петушить в очко и на нары на 20 лет строгача!
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14.12.2020 10:46 Ответить
"информационных триггеров"? товарищ проходил специальные курсы на эту тему?
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14.12.2020 20:23 Ответить
Иди нах чмо тупое
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15.12.2020 19:41 Ответить
Є ЖУРНАЛІСТИ і "журналісти" - пропагондони, маніпулятори, посібники злодіїв і ворогів України. Тому спочатку слід розібратися де журналістика, ЗМІ, а де геббельс -КПРС пропаганда, яка розпалює ворожнечу, громадянську війну в суспільстві, ослаблює суверенітет України... Не все можна продавати в аптеках - всякі наркотики і отрута та їх різновиди відкладеної дії мають бути заборонені...
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14.12.2020 10:49 Ответить
ПОТРІБНО НАСТУПАТИ НЕ НА СВОБОДУ СЛОВА А НА СВОБОДУ БРЕХНІ , ФЕЙКІВ
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14.12.2020 11:10 Ответить
Отличить пропаганду от критики - как отличить порнуху от эротики!
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14.12.2020 11:20 Ответить
Порнуха от эротики сильно отличается.
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14.12.2020 14:35 Ответить
Всі антиукраїнські смі Наш,112,Газета,повинні бути закриті.
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14.12.2020 13:04 Ответить
Отакої! А де "я тобі не дорогенька!!!"? Де ці "перфоменси? Чого так боязливо до блаЗЄнського звертаєтеся?
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14.12.2020 13:05 Ответить
Я в шоке!
Обливали грязью Порошенко пять лет! Привели к власти уродов моральных, предателей, коломойского с зеленским, делали флешмоб #явамнедорогенька, сделали из страны квартал 95! А теперь возмущаются!
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14.12.2020 14:38 Ответить
Українська традиція - наробити дурниць, а потім сумувати через це.
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14.12.2020 23:12 Ответить
Смотрю немного сочувствующих в коментах. Пожинайте плоды своего труда. Зрада и истерика нон-стоп, 24/7, утопили проукраинскую власть, которая вам позволяла чесать языком налево и направо, и привели эту, которая вам язык укоротит. Так что принимайте сострадания (нет).
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14.12.2020 16:43 Ответить
"Аби не Порошенко", "Порошенко без крові владу не віддасть"...
Вітання всім ЗМІ: "ви це зробили".
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14.12.2020 17:06 Ответить
 
 