За минувшую неделю в результате пожаров погибли 46 человек, на водных объектах - 13, - ГСЧС
С 7 по 13 декабря во время пожаров в Украине погибли 46 человек, в то же время на водных объектах погибли 13 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 890 чрезвычайных событий. Спасателями ГСЧС спасены 47 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 399 пожаров, спасены на пожарах 39 человек и не допущено уничтожение огнем 728 зданий и 58 ед. техники. На пожарах погибли 46 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 10 млн. 977 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 260 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 665 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 13 человек.
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