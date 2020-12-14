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"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью": "Не доверяю ни одной вакцине в мире". ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 – "выдумка", как и любая вакцина против какой-либо болезни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом Камельчук заявил в эфире телеканала "НАШ".

"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - сказал нардеп.

По словам Камельчука, "мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит ли".

Отметим, применительно к COVID-19 ни один медик/ученый не считает эффективность вакцины 30% "нормальной".

Также читайте: В случае введения в Украине локдауна международное авиасообщение прекращать не будут, - "слуга народа" Камельчук

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Топ комментарии
+66
"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью": "Не доверяю ни одной вакцине в мире" - Цензор.НЕТ 6338
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14.12.2020 09:48
+45
Чоми не прийняли закон про відклик депутатів. Дуже багато в раду потрапляє дебілів і ворогів яких треба відкликати.
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14.12.2020 09:46
+38
та не про відклик треба...а про обов'язкове медичне обстеження кандідатів на усі виборні посади.також не завадить і прфесійне тестування,та навіть тестування в об'ємі середньої школи
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14.12.2020 09:52
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И Земля плоская !!!
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14.12.2020 13:33 Ответить
это только возле нашева подьезда выпуклая
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14.12.2020 17:12 Ответить
Його на день в КОВІД палату без намордника - для підтвердження своєї думки фактами.
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14.12.2020 13:41 Ответить
... то возникает вопрос, что же она лечит Источник: https://censor.net/ru/n3236729
Ещё один дилетант-псевдомедик от СН нашелся. Лучше молчал бы и не показывал свою тупость! Вакцины не лечат, а предупреждают заболевание заранее создавая иммунитет на него.
А для лечения используются сыворотки с уже готовыми антителами на какое-то конкретное заболевание.
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14.12.2020 14:05 Ответить
«Ну й розумний, аж страшно». (с)
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14.12.2020 14:13 Ответить
...аж страшно, як він таким вижив.
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14.12.2020 14:19 Ответить
Это пипец, кого вы придурки понавыбирали, цука нет слов...
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14.12.2020 15:04 Ответить
ТРЭШ какой то!!!! Если бы это был простой чувак я бы назвал этого индивидума идиотом ... даже не олигофреном или имбицилом а прямо скажем так идиотом ... Но поскольку это депутат Украины то из уважения к его избирателям и к моей стране скажу что он человек с низким IQ!!!! А вообще просто ТРЭШ!!!!
Вообще конечно надо провести медицинскую комиссию и определить его умственные способности поскольку по лицу видно что у него проблема с интеллектом.. Может я сгущаю краски и это банальный критинизм в результате внутриутробного недостатка йода но считаю что надо что комиссия специальная давала допуск к возможности стать депутатом!!!!!
Тупо ТРЭШ!!!!!
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14.12.2020 15:18 Ответить
Может он переболел ковидом и это сказалось на мозге? Как же он работает в Раде?
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14.12.2020 15:47 Ответить
враде колоны
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14.12.2020 17:14 Ответить
Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
- Я ничего не понимаю, - растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. - это он? - Он, - беззвучно ответил милицейский, - форменно он.
- Он самый, - послышался голос Федора, - только, сволочь, опять оброс.
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14.12.2020 18:08 Ответить
Каждый пятый человек, который поборол коронавирус, страдает от психических расстройств https://coronavirus.tsn.ua/ru/kazhdyy-pyatyy-chelovek-kotoryy-poborol-koronavirus-stradaet-ot-psihicheskih-rasstroystv-issledovanie-1664332.html
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15.12.2020 17:28 Ответить
Юра умнейший , человек , человечище , гигант мысли , про зеленую демократию промолчу У меня один вопрос к 73% , как , скажите как за этот дрек можно было голосовать
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14.12.2020 16:02 Ответить
а шо 73 процентные за него гагаласавали ??? да они это в глаза не видели и список не читали потому шо им все хвамилии похрен были !! .. аниж галасавали против свинарчуков шо все сьели , против потроха шо все украл .. и за веселого шута -хохотунчика , с которым будет не жизнь , а сплошная ржачка !!
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14.12.2020 21:43 Ответить
Інтелект у зебуїнів - оце точно видумка
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14.12.2020 16:23 Ответить
Припиніть махати переді мною руками, бо дістанете в писок", - Ірина Фаріон до Юрія Камельчука
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14.12.2020 16:38 Ответить
а с виду вроде нормальный
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14.12.2020 16:58 Ответить
Animals
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14.12.2020 17:44 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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14.12.2020 17:56 Ответить
Боже, сподіваюсь ці ідіоти-автори коментів (фанати дебіловізору) не уникнуть вакцинації
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14.12.2020 18:05 Ответить
У меня был Коронавирус, никаких температур и прочего просто болели мышцы (типа крепатура) и легкая слабость. само больше болели спина и особенно шея и плечи.

У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.

Знаю других кто болел этим вирусом, то всех был главный симптом крепатура.
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14.12.2020 18:25 Ответить
Та у всех было это простуда-орз-орви, но секта коронопсихозных непокобелима в его смертоностности))
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14.12.2020 20:15 Ответить
Гадала, лише Theвова заражений москальськими грошима до нестями. Але й цей холуй холуя сьорбає та й пердить -)
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14.12.2020 19:20 Ответить
Боже які дебіли коментують, так вірус є. і він у вашій дурній голові, завдяки телевізору - це страх і тупість! А депутат - красень! Не побоявся правду сказати, правда навіщо вона тупому бидлу?
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14.12.2020 19:37 Ответить
Який Мудрий депутат!Він зробив відкриття світового рівня,а саме- виявляється,що вакциною можна лікувати хворих.Треба цього мудрагеля негайно висунути на Нобелівську премію в галузі медицини!
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14.12.2020 20:00 Ответить
НИКАКОВА КОВИДА НЕТ - это же калька с кацапов и бацьки, помните как они в феврале -апреле пели этого лазаря...
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15.12.2020 00:22 Ответить
У середовищі монобільшості трапляються нормальні люди.
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15.12.2020 00:54 Ответить
У зеленых там через одного такие гиганты мыслей или каждый первый?)
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15.12.2020 09:00 Ответить
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