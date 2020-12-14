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Шимкив (155) Дарница (36)

В будущем симбиоз медицины, фармацевтики, химии, биологии и высоких технологий усилится, - Шимкив

В будущем симбиоз медицины, фармацевтики, химии, биологии и высоких технологий усилится, - Шимкив

Человечество с надеждой следит за прорывами в медицине и фармацевтике под воздействием новых технологий, поскольку это влияет на продолжительность и качество жизни.

 Об этом во время всеукраинского онлайн-форума "Future of Work: видение нового поколения" заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он отметил, что на сегодняшний день главные достижения в этой области находятся в сфере модификации ДНК, робототехники, искусственного интеллекта, цифровизации терапевтических средств, 3D-печати органов и конечностей. Совершенствование этих сфер, по мнению Шимкива, приведет к еще большей взаимоинтеграции науки и технологий.

"Это станет стимулом для поиска новых молекул и разработки препаратов с помощью AI (исследования in silico). Уже сегодня расшифровка ДНК помогает уменьшить потенциальные риски заболеваний. Анализ искусственным интеллектом big data позволяет посмотреть более комплексно на любой процесс, происходящий с человеком, а мониторинг состояния здоровья пациента с помощью смарт-девайсов показывает врачам процессы в динамике. Меняется и роль врача: в США уже используют ботов, которые владея всем набором протоколов лечения, могут поставить первичный диагноз", - отметил Шимкив.

Это, по словам главы совета директоров Darnitsa Group, будет стимулировать спрос на молодых специалистов по AI, ML, робототехнике, big data наряду с генетиками, биофармацевтами и учеными-исследователями.

Также он отметил, что в компаниях уже происходят изменения в организации работы и во взаимодействии на разных уровнях.

"В "Дарнице" мы уже активно внедряем новые подходы к коммуникациям и организации работы наших сотрудников. В условиях пандемии COVID-19 наш главный фокус - безопасность и забота о здоровье наших сотрудников. Цифровая трансформация компании позволила перевести часть персонала на дистанционный режим работы. У нас реально работающая модель пропорциональной представленности: средний возраст наших сотрудников в R&D - 30 лет, женщины составляют 60% персонала, 58% - из числа получивших карьерное повышение и 70% - принявших участие в учебных программах", - добавил глава совета директоров Darnitsa Group.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.
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Топ комментарии
+3
Жить будем хорошо, но не очень долго.
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14.12.2020 09:55
+1
Скоро придьот армия молодых зеленых персональных пенсионеров,
а для остальных и укрепления ПФ на пенсию будут отпускать только после 80-ти
Сказали же:продолжительность жизни растет
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14.12.2020 10:01
+1
шимкив что-то знал... знал, но молчал...
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14.12.2020 10:05
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Жить будем хорошо, но не очень долго.
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14.12.2020 09:55 Ответить
Потому, что классовая борьба тоже усилится...
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14.12.2020 11:45 Ответить
...і прідьоть зелений мутант
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14.12.2020 09:55 Ответить
Скоро придьот армия молодых зеленых персональных пенсионеров,
а для остальных и укрепления ПФ на пенсию будут отпускать только после 80-ти
Сказали же:продолжительность жизни растет
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14.12.2020 10:01 Ответить
Красиві слова, але не з нашими так званими "бізнесменами", у яких всі думки направлені на деструктив. Бо коли нормальні бізнесмени думають над тим, як вирощувати органи і тканини та друкувати їх на 3D-принтерах, "наші" думають над тим, як створити, наприклад, дешеву рідину, в якій могли б зберігатись дуже довго і дешево трансплантовані органи.
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14.12.2020 10:04 Ответить
шимкив что-то знал... знал, но молчал...
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14.12.2020 10:05 Ответить
Будет ещё больше разрыв между богатыми и бедными. Жизнь будет стоить больших денег, а донорство органов убьёт многих. Возможно день жизни будет как биткоин...
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14.12.2020 10:06 Ответить
забыл еще включить в состав медиа... короче - держитесь, лохи! управлять вами станет куда легче...
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14.12.2020 10:12 Ответить
А нас будут продолжать лечить цитрамоном и генериками разработок 20-25-летней давности...
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14.12.2020 10:15 Ответить
Чтобы знать, что нас ждет в будущем, нужно знать настоящую историю этого мира. А вот это большая тайна. И никто не будет просвещать нас по поводу того, что прозошло после "создания мира". А произошли настолько невороятные в нашем понимании вещи...
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14.12.2020 10:21 Ответить
Главное, чтобы присутствие в перечне ХИМИИ не повлияло на конечный результат!
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14.12.2020 10:37 Ответить
... зря стараетесь!
- появится новая супрун и всё развалит
****!
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14.12.2020 10:46 Ответить
Щось ці прориви мають таку тендецію, що ходити по вулицям можна буде лише в герметичних скафандрах. Подібні до Ральфа Баріка працюють на наживу фармколрпорацій і вже штучно сворюють гидоту у вигляді вірусів. То СНІД, то *****, тепер КОВІД, а далі мабуть модифікують бубонну чуму і підкинуть її світу, бо зло не покарано. Де в ООН розбірки хто штучно створив ковид?
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14.12.2020 10:57 Ответить
Нахрена нам сімбіоз паразитів Нам потрібен дієвий результат
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14.12.2020 14:10 Ответить
 
 