С начала года пограничники выявили свыше 27 тыс. боеприпасов, сотни единиц оружия и гранат, - Госпогранслужба. ИНФОГРАФИКА

Недопущение незаконного перемещения оружия и боеприпасов является одной из главных задач пограничников как в пунктах пропуска КПВВ, так и на "зеленой границе".

В текущем году военнослужащие Госпогранслужбы выявили более 27,6 тысяч боеприпасов (в 2019 году - 8,8 тыс.). Из них более 18 тысяч (в 2019 -3,2 тыс.) боеприпасов обнаружено в зоне проведения ООС. Также было обнаружено около 200 гранат и запалов к гранатам, почти половина из которых также в зоне проведения ООС. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

По информации пограничников, в течение 2020 года сотрудники Госпогранслужбы выявили и изъяли на границе 640 единиц оружия.

"Стоит отметить, что подавляющее большинство, а это почти 500 единиц выявленного оружия - холодное и пневматическое. Из них - 300 единиц холодного и пневматического оружия обнаружено на границе с Польшей и Румынией. 75 единиц оружия, преимущественно пневматического, обнаружено на границе с РФ и Беларусью.

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