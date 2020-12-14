Уже поступило более 5 тысяч заявок на компенсации ФЛП за ужесточение карантина, - Шмыгаль

С сегодняшнего дня портал "Дія" начал принимать заявки на получение 8 тысяч гривен в качестве единовременного пособия от государства. За первые десять часов работы услугой воспользовались более 5000 человек.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Напомню, наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря. Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги". Заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных. Правительство делает все, чтобы средства каждому поступили как можно быстрее" - написал Шмыгаль.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, с сегодняшнего дня начинается прием заявок ФОПов на компенсации за ужесточение карантина.

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