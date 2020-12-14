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Новости Санкции России против Украины
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Россия ввела санкции против "слуг народа", которые проголосовали за Постановление об осуждении агрессии РФ против Украины, - нардеп Качура

Россия ввела санкции против

Россия ввела санкции против "слуг народа", которые проголосовали за Постановление об осуждении агрессии РФ против Украины (№3068).

Об этом написал в своем телеграм-канале Правда Качуры народный депутат Украины Александр Качура (СН), комментируя информацию о введении Россией санкций против "слуг народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Стало известно, по какому принципу РФ провела последнее обновление санкционного списка. 30 апреля 2020 г. ВРУ голосовала проект Постановления об осуждении агрессии РФ против Украины # 3068. После проведенного анализа становится понятно, что те, кто голосовали "ЗА" Постановление, были включены в так называемый санкционный список. Те, кто не голосовал или в этот момент их карточки не были в системе, не были на рабочем месте, не включены в список. То есть российские чиновники действовали по советскому принципу, формально: включили всех тех, кто голосовал за постановление. Конспирологические истории о том, что они глубоко анализировали деятельность каждого народного депутата, не подтвердилась", - заявил Качура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ввела санкции против "слуг народа"

Россия ввела санкции против слуг народа, которые проголосовали за Постановление об осуждении агрессии РФ против Украины, - нардеп Качура 01
Россия ввела санкции против слуг народа, которые проголосовали за Постановление об осуждении агрессии РФ против Украины, - нардеп Качура 02

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Топ комментарии
+6
Чем больше санкций, тем глубже ров и зубастее крокодилы в нем. Меня радуют подобные лапотные демарши. Они приближают точку невозврата, успешно пройденную прибалтами и бывшим соцлагерем...
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14.12.2020 10:45
+5
таваріщ ***** произошла чудовіщная ошіпка(с)

Россия ввела санкции против "слуг народа", которые проголосовали за Постановление об осуждении агрессии РФ против Украины, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 8943
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14.12.2020 10:31
+5
Аха-ха-ха, предатели задергались...
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14.12.2020 10:50
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Многие видели как Медведчук голосовал за,наверное спровоцировал
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14.12.2020 10:30 Ответить
шуфричi, медведчукі, каралєвські, гереги, добкіни....та багато інших...
-це все слуги руSSкого міра!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.12.2020 11:27 Ответить
таваріщ ***** произошла чудовіщная ошіпка(с)

Россия ввела санкции против "слуг народа", которые проголосовали за Постановление об осуждении агрессии РФ против Украины, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 8943
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14.12.2020 10:31 Ответить
Аха-ха-ха, предатели задергались...
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14.12.2020 10:50 Ответить
Зеленые мудаки.
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14.12.2020 10:32 Ответить
От раши отгородиться нужно нафиг. Мы же не обсуждаем мнение марсиан.
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14.12.2020 10:38 Ответить
Чем больше санкций, тем глубже ров и зубастее крокодилы в нем. Меня радуют подобные лапотные демарши. Они приближают точку невозврата, успешно пройденную прибалтами и бывшим соцлагерем...
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14.12.2020 10:45 Ответить
І помилково долучили своїх агентів качуру,бужанського,розумкова,і т.д.
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14.12.2020 10:45 Ответить
ну все тепер не зустрінеться з Чебурашкою !
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14.12.2020 10:48 Ответить
"Слуги" придумают, как обойти санкции. В крайнем случае, шмаркля угрожающе посмотрит в глаза ***** и все порешает. Войну уже закончил, перестав стрелять, а это вообще плевое дело для "найвеличнішого".
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14.12.2020 10:56 Ответить
милые чубятся - тешатся.
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14.12.2020 10:58 Ответить
я никак не пойму а что слуги сильно расстроились что нельзя в мацкву теперь ездить? или наоборот горды тем что они теперь "настоящие патриоты"??? качура а вы напишите коллективное письмо "опущенных" бубочке он вас пожалеет и всем даст героя Украины.
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14.12.2020 11:01 Ответить
Запрет на въезд в вонючие Мухосранск и Епеня это больше вознаграждение а не наказание.
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14.12.2020 11:07 Ответить
Самое интересное , - Почему так Всполошились , аж мид подал Протест. Что не сможете поехать и Обнюхать Мавзолей и сделать селфи на фоне убывающих в Сторону Украины танков с бравыми танкистами убывающими на Убой.Или торговля поиссякла резиновыми сапогами.А может у вас деньги там закрученные в Банке.Разволновались Блин.
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14.12.2020 11:21 Ответить
погорячились зеленожопые конечно. надо было не идти на поводу и не голосовать "за".
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14.12.2020 11:45 Ответить
на поводу чьей интуиции? ... ЗЫ ... имею ввиду вас и зеленодупых, конечно...
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14.12.2020 12:13 Ответить
в последнее время мне кажется что именно вы ведущий передачи "что где когда".
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14.12.2020 12:15 Ответить
Гитлер ввел санкции против Сталина
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14.12.2020 12:19 Ответить
Браво....это круто !!!!!
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14.12.2020 13:46 Ответить
 
 