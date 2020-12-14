За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявлено 605 новых случаев, среди заболевших 56 детей и 20 медиков, - Кличко. КАРТА

За сутки коронавирусную болезнь выявили у 605 жителей столицы, 13 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1597 киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Telegram.

По его словам. подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 743.

Так, заболели: 331 женщина в возрасте от 19 до 91 года, 218 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет. Заболели также 20 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 87 человек. Всего коронавирус преодолели 28 904 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 278, в Днепровском - 138 и в Подольском районе - 45 случаев.

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В столичных больницах сейчас находятся 2083 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе 16 детей. Еще 418 пациентов - с подозрением на заболевание, среди них 4 ребенка.

В тяжелом состоянии находятся 1324 пациента. В реанимации находятся 239 больных, 34 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислородную поддержку получают 1477 больных.

"Придерживайтесь элементарных правил безопасности! Берегите себя и тех, кто рядом!" - добавил Кличко.



