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медицина (2471) реформы (3946) Степанов Максим (2062)

Мы не стоим на месте, а развиваем eHealth. Система будет максимально удобной как для пациентов, так и для медиков, - Степанов

Мы не стоим на месте, а развиваем eHealth. Система будет максимально удобной как для пациентов, так и для медиков, - Степанов

В настоящее время Министерство здравоохранения активно работает над развитием электронной системы здравоохранения и сокращением "бумажной работы" для медперсонала.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня в ходе пресс-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конечно, планируется (сократить "бумажную работу". – Ред.), более того, мы не стоим на месте и развиваем eHealth. В следующем году на эту систему мы заложили около 160 млн грн. Цель – чтобы все данные были в электронном виде, чтобы их ведение максимально упростило работу медиков и система была максимально удобной для пациентов. Мы будем вводить новые продукты, у нас есть четкие расчеты по сроках – что-то в 2021 году, что-то в 2022 году", - сказал он.

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Топ комментарии
+5
Вы бы медициной лучше озаботились, дармоеды.
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14.12.2020 10:43
+5
Все новости от зебилов с "будет".
А с "сделано" только колличество умерших без кислорода...
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14.12.2020 10:47
+3
А кто-то легко найдет себе новые легкие.
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14.12.2020 10:56
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Вы бы медициной лучше озаботились, дармоеды.
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14.12.2020 10:43 Ответить
Так они и озаботились.Теперь "бумажной работы" станет меньше-бирки на большой палец ноги уже не будут привязывать,а будут ставить печать "готов" возле пупа.Диджитализация,****.
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14.12.2020 11:08 Ответить
Телефон надо просто прикладывать к больному месту!!!
Метод Степанова
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14.12.2020 11:56 Ответить
Да уже и так удобней некуда. Лучше только в раю.
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14.12.2020 10:43 Ответить
Все новости от зебилов с "будет".
А с "сделано" только колличество умерших без кислорода...
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14.12.2020 10:47 Ответить
ага. уже с чем-то таким столкнулась. сделали рентген, сбросили врачу на телефон. она сказала, что опишет и отдаст описаній снимок, но не сам снимок. еще и спрашивает, а зачем нам снимок??? она же все описала ... нет слов!!! потом всю оцифрованую инфу вообще не найдем.
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14.12.2020 10:48 Ответить
А кто-то легко найдет себе новые легкие.
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14.12.2020 10:56 Ответить
будет /любимое слово кодлана Коломойского.
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14.12.2020 10:50 Ответить
Запись к врачу на определённое время по интернету, не выходя из дому - это супер!
Но запровадили это не зелёные. Это было сделано ДО них.
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14.12.2020 11:15 Ответить
Зайди посмотри, какие там юзеры в очереди сидят, у них даже телефоны не у всех есть: запись записью, а живая очередь - это святое.
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14.12.2020 11:27 Ответить
система e Health ничего не изменила в подходе - все как сидели в очереди в коридоре, так и сидят...только теперь как і по электронной очереди + обычная...
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14.12.2020 11:55 Ответить
А чому не назвали "Є-Здор"?
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14.12.2020 14:09 Ответить
Развивайтесь и дальше... Сракашвиль "рехвормы" невиданного масштаба делает уже больше полугода, бубачку волной инвесторов уже накрыло с головой. Зестадо хавает, бла-бла-бла...
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14.12.2020 11:57 Ответить
что-то в 2021 году, что-то то в 2022 году.....

В цьому вся суть зеленого урядування,бо ніхто нічого не обіцяв.І так ще три роки цієї влади пройде і ніяких досягнень ні реформ ні фуя.Країна та люди змарнували п'ять років на сумних клоунів.
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14.12.2020 12:50 Ответить


Ми не стоїмо на місці, а розвиваємо eHealth. Система буде максимально зручною як для пацієнтів, так і для медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 8812
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14.12.2020 12:58 Ответить
 
 