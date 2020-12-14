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Загрузка коек для пациентов с коронавирусом превышает 50% в Киеве и четырех областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загрузка коек для пациентов с коронавирусом превышает 50% в Киеве и четырех областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 14 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в 4 областях Украины и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Николаевской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 43,3%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Читайте: Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 618 тыс. человек, число заболевших превысило 72,6 млн. ИНФОГРАФИКА

Загрузка коек для пациентов с коронавирусом превышает 50% в Киеве и четырех областях Украины, - Минздрав 01

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В вас же "різко знизилась захворюванність"!!!
Куди ліжка поділи???
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14.12.2020 11:04 Ответить
2016 год.
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14.12.2020 11:06 Ответить
Министерство здравоохранения Украины распорядилось, чтобы подразделения по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций самостоятельно разработали механизм уменьшения количества мест в больницах.реформа супрун 2016 год
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14.12.2020 11:07 Ответить
Знаємо як вони тримають не велику заввнтаженість.... у такому стані, як янелохМінє42 "засмагав" у Феофанії, не приймають.
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14.12.2020 11:08 Ответить
Только непонятно почему мест нет. Сам недавно тяжело заболел COVID-19, было поражение легких 60%, не мог дышать. Скорая от частной клиники приехала и не могла найти нигде место для госпитализации, даже за деньги. Только в военный госпиталь (бывший военный) с трудом, но попал и это фактически спасло мне жизнь. Обычно госпитализируют в районную больницу в сортировочный пункт, где вы находитесь в коридоре в течение суток, по показаниям могут перевести в палату с кислородом, который никак не регулируется. Мой товарищ по несчастью из госпиталя после такого лечения попал в реанимацию и уже больше 40 дней никак толком не может восстановить сатурацию. Основное лечение при ковиде в средне-тяжелой и тяжелой форме это кислород, причем регулируемый, а с этим большая проблема. Что толку в палатах без кислорода?
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14.12.2020 11:32 Ответить
Стало быть, дела улучшаются.
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14.12.2020 11:39 Ответить
Уже известно о том, что началась погрузка вакцины в грузовики и самолеты с тем, чтобы утром в понедельник соответствующие лечебные учреждения уже располагали тем количеством вакцины, которое обеспечит старт этой кампании. Ожидается, что примерно ко второй половине февраля будет отгружено 100 миллионов доз этой вакцины.
В общем, именно на США и Великобритании можно будет наблюдать влияние вакцинации на общий ход эпидемии в этих двух странах. Что касается США, то высказываются различные мнения по поводу возможной динамики эпидемии. По самым оптимистичным данным, падение до минимального уровня заболеваемости, позволяющее вернуться к жизни, какой она была до пандемии, возможно до конца весны. Пессимистические прогнозы говорят о том, что это случится поздно летом.В любом случае, человечество переходит к активным действиям в борьбе с вирусом и это вселяет определенный оптимизм, поскольку просвета в этой ситуации видно не было. Последние страны, в частности - Швеция, признали ошибочность ставки на эффект «стадного иммунитета» или на то, что пандемия пройдет естественным путем(***теорії ,котрих притримувались Ццензорські довбо..би -дурантинофіли,котрі кудись зараз пропали,за винятком кількох найбільш упоротих....)
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14.12.2020 13:12 Ответить
 
 