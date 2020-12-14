Загрузка коек для пациентов с коронавирусом превышает 50% в Киеве и четырех областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 14 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в 4 областях Украины и в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Николаевской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.
Загруженность коек по Украине составляет 43,3%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Пожалуйста, подождите...
Куди ліжка поділи???
В общем, именно на США и Великобритании можно будет наблюдать влияние вакцинации на общий ход эпидемии в этих двух странах. Что касается США, то высказываются различные мнения по поводу возможной динамики эпидемии. По самым оптимистичным данным, падение до минимального уровня заболеваемости, позволяющее вернуться к жизни, какой она была до пандемии, возможно до конца весны. Пессимистические прогнозы говорят о том, что это случится поздно летом.В любом случае, человечество переходит к активным действиям в борьбе с вирусом и это вселяет определенный оптимизм, поскольку просвета в этой ситуации видно не было. Последние страны, в частности - Швеция, признали ошибочность ставки на эффект «стадного иммунитета» или на то, что пандемия пройдет естественным путем(***теорії ,котрих притримувались Ццензорські довбо..би -дурантинофіли,котрі кудись зараз пропали,за винятком кількох найбільш упоротих....)