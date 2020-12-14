"Тихановская об отношении лидеров ЕС к ситуации в Беларуси: Они выражают обеспокоенность, осторожничают и все время оглядываются на Россию"

Лидеры Евросоюза высказывают обеспокоенность из-за ситуации в Беларуси, но не могут ничего сделать и оглядываются на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь" об этом в интервью The New Yorker заявила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская.

Так, Тихановская рассказала, как изменилось ее восприятие Евросоюза после того, как она начала активно участвовать в политике. По ее словам, ей всегда казалось, что ЕС придет на помощь в случае нестабильности в Беларуси - теперь она понимает, что европейские лидеры не могут сделать почти ничего, кроме выражения обеспокоенности и солидарности.

"Мы уже много месяцев работаем над экономическими санкциями, и это очень медленный и сложный процесс. Европейские лидеры осторожничают, все время оглядываясь на Россию. Для нас это очень болезненно", - рассказала Тихановская.

Она объяснила, что на каждой встрече с лидерами европейских государств она старается рассказать о конкретных случаях насилия и унижений в Беларуси, показать фотографии избитых демонстрантов, чтобы продемонстрировать европейским политикам серьезность ситуации. По ее словам, те встречают это с внешним спокойствием, но она надеется, что эти истории шокируют их и способствуют их участию в ситуации.

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Тихановская выразила мнение, что Евросоюзу нужно расширить персональные санкции против белорусских чиновников, а также ввести санкции против главных белорусских компаний: нефтеперерабатывающего гиганта "Нафтана" и производителей удобрений "Беларуськалий" и "ГродноАзот". Она уверена, что, если ЕС запретит вести дела с этими компаниями, режим Лукашенко продержится не больше нескольких месяцев.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который руководит страной 26 лет. Светлана Тихановская была его соперником на выборах, оппозиция уверена, что она набрала большинство голосов. После выборов в Беларуси начались протесты, которые продолжаются более четырех месяцев.

В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков. Она встречается с иностранными лидерами, записывает обращения, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки".