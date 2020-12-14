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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь (7765) санкции (11038) Евросоюз (16683) Тихановская (390)

Тихановская об отношении лидеров ЕС к ситуации в Беларуси: Они выражают обеспокоенность, осторожничают и все время оглядываются на Россию

Тихановская об отношении лидеров ЕС к ситуации в Беларуси: Они выражают обеспокоенность, осторожничают и все время оглядываются на Россию

Лидеры Евросоюза высказывают обеспокоенность из-за ситуации в Беларуси, но не могут ничего сделать и оглядываются на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь" об этом в интервью The New Yorker заявила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская.

Так, Тихановская рассказала, как изменилось ее восприятие Евросоюза после того, как она начала активно участвовать в политике. По ее словам, ей всегда казалось, что ЕС придет на помощь в случае нестабильности в Беларуси - теперь она понимает, что европейские лидеры не могут сделать почти ничего, кроме выражения обеспокоенности и солидарности.

"Мы уже много месяцев работаем над экономическими санкциями, и это очень медленный и сложный процесс. Европейские лидеры осторожничают, все время оглядываясь на Россию. Для нас это очень болезненно", - рассказала Тихановская.

Она объяснила, что на каждой встрече с лидерами европейских государств она старается рассказать о конкретных случаях насилия и унижений в Беларуси, показать фотографии избитых демонстрантов, чтобы продемонстрировать европейским политикам серьезность ситуации. По ее словам, те встречают это с внешним спокойствием, но она надеется, что эти истории шокируют их и способствуют их участию в ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская о запрете на выезд из Беларуси: "Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ"

Тихановская выразила мнение, что Евросоюзу нужно расширить персональные санкции против белорусских чиновников, а также ввести санкции против главных белорусских компаний: нефтеперерабатывающего гиганта "Нафтана" и производителей удобрений "Беларуськалий" и "ГродноАзот". Она уверена, что, если ЕС запретит вести дела с этими компаниями, режим Лукашенко продержится не больше нескольких месяцев.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который руководит страной 26 лет. Светлана Тихановская была его соперником на выборах, оппозиция уверена, что она набрала большинство голосов. После выборов в Беларуси начались протесты, которые продолжаются более четырех месяцев.

В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков. Она встречается с иностранными лидерами, записывает обращения, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки".
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Топ комментарии
+20
Катлетчица ! А ти хочеш що б вони приіхали з ЄС та зробили за вас то що вже давно тре було зробити адекватним рєволюціонєрам ? ??
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14.12.2020 11:02
+17
А сама?
И чего б не осторожничать когда беларусы сами только ходить и самостоятельно в автозаки паковаться могут, будучи ещё большей ватой, чем сама вата.
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14.12.2020 11:02
+16
ЕС вам ниче не должен(с)
Как и Украине.
Хотели нормальной жизни вам помогали.
Избрали путь в малоросию 73% мудрого нарида, - никто мешать не будет
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14.12.2020 11:10
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А что, кроме озабоченности, она ожидала?
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14.12.2020 11:01 Ответить
ЕС вам ниче не должен(с)
Как и Украине.
Хотели нормальной жизни вам помогали.
Избрали путь в малоросию 73% мудрого нарида, - никто мешать не будет
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14.12.2020 11:10 Ответить
Ну хорошо шо хотьТихановская на росию не оглядывается.
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14.12.2020 11:01 Ответить
переляк всех времен и народов - цветочных дел мастер.
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14.12.2020 11:01 Ответить
Тихановская об отношении лидеров ЕС к ситуации в Беларуси: Они выражают обеспокоенность, осторожничают и все время оглядываются на Россию - Цензор.НЕТ 989
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14.12.2020 11:04 Ответить
Катлетчица ! А ти хочеш що б вони приіхали з ЄС та зробили за вас то що вже давно тре було зробити адекватним рєволюціонєрам ? ??
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14.12.2020 11:02 Ответить
А сама?
И чего б не осторожничать когда беларусы сами только ходить и самостоятельно в автозаки паковаться могут, будучи ещё большей ватой, чем сама вата.
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14.12.2020 11:02 Ответить
Они последовательны, ничего нового, у них все хорошо. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих....
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14.12.2020 11:02 Ответить
ЕС в своей двуличности и двойным стандартам не на много лучше кацапов.Тем,кто сейчас начнет визжать противоположное,рекомендую вспомнить слова Меркельши 14-го года,вспомнить "Северный поток",возвращение кацапов в СЕ и наш лес,который они принимают под видом дров и отходов.Единственный наш реальный союзник-США.А у Белоруси...Никому они не нужны.Только кацапам.И то-из принципа
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14.12.2020 11:49 Ответить
Могу с вами согласиться, и что? Кому нужны лишние проблемы? Тем более когда у нас самих нет однозначной государственной позиции, через одного в верхушке предатели, и всякая ФСбшная сволочь...
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14.12.2020 12:18 Ответить
А я с вами полностью согласен:наша главная проблема не говнистость Европы и даже не гнидный сосед с востока,а именно наши предатели и воры.Можно как угодно относиться к Саакашвили,но еще в начале 14-го года он сказал такую вещь:"Вам не стоит бояться россию-вы ее остановите,коррупция-вот,что может погубить Украину".Смеялись тогда с него...
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14.12.2020 13:24 Ответить
Ну и упоротость большой части населения.Кто говорит,что с этим ничего нельзя поделать-врет.Пример тому-Прибалтика,где коренного населения было меньше 40%.Смогли?Смогли.А мы все на яйца свои беды сворачиваем
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14.12.2020 13:27 Ответить
Вони оглядаються на росіюбу туди біжить білорусія,хоч з лукою,хоч з тобою.
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14.12.2020 11:02 Ответить
на святага ***** аглядивацца смєют бєсбожнікі...
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14.12.2020 11:03 Ответить
Как будто описала реакцию Европы на рашисткую агрессию в Украине
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14.12.2020 11:06 Ответить
да, ей - пофиг Украина с Крымом, де-факто.
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14.12.2020 11:13 Ответить
Кто был ваяликим в прошлом,СССр или РАБссия..
ВВП СССР при Рейгане был 16,4% от Мирового ВВП...
Сегодня ВВП РАБссии в Мировой доле 1,7 % ...
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14.12.2020 11:06 Ответить
Только по номинальному ВВП от Госплана.
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14.12.2020 11:18 Ответить
Здрасьтє, блд, "на росссію оглядаються..."! А це не та Тіхановська що так хоче в Х...ла мир в очах пошукати?
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14.12.2020 11:07 Ответить
вот не ясно,что не нашлось бронивичка для барышни,чтоб революцию возглавить,или в чем проблема?
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14.12.2020 11:08 Ответить
а как они должны реагировать,если сами демонстранты за дружбу с россией?
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14.12.2020 11:09 Ответить
То Светик понты клеит... ЗЫ... ВАНГУЮ... следующие "протесты" от Светик-ясно солнышко пройдут в союзе с ябатьками, под эгидой, мол, ПРОТИВ ОЗАБОЧЕННОСТИ И ОБЕСПОКОЕННОСТИ... а шо делать...ХЕХ...
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14.12.2020 11:16 Ответить
Шо такое Тихановская: "В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков"... - Рыгорач как-то заявил, шо он помог Тихановской покинуть страну... Как-то действительность не вжется с заявлением Тихановской, мол, всех протестувальникiв в Беларуси содють за граты.
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14.12.2020 11:10 Ответить
Неплохо-бы ,для начала ,поинтересоваться как Лука "помог" ...
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14.12.2020 11:27 Ответить
Тю, и шо вам мешает обратиться к бацьке на его официальный сайт... Лично я поверил ему на слово(с экрана телевизора бахвалился)
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14.12.2020 12:16 Ответить
Читайте полное интервью. Она подробно рассказывает, как заранее вывезла детей, потом с подругой и другом сели и поехали.
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14.12.2020 16:16 Ответить
Тихановская и Зеленский одного поля ягодки...,в политике полный ноль,зато амбиции льются через край... Зеля не став президентом завалил эпоху бедности...,Тихановская хочет понять..., почему РАБссия не враг для Мира,включая Белорусь,Молдову,Грузию,Украину и далее пор списку..Армения,Киргизия,Казахстан....Узбекистан,Таджикистан...
Америка наверна виноватая...
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14.12.2020 11:20 Ответить
100500 %
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14.12.2020 12:28 Ответить
Звісно. А сама "ціхановская" проти росії пре як танк
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14.12.2020 11:21 Ответить
Сама ж така. То чого ти від них чекаєш?
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14.12.2020 11:21 Ответить
Сидя в ЕС, критикует ЕС.
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14.12.2020 11:26 Ответить
Тиханорвской надо встретиться с Майей Санду...избранный президент Молдовы ей за 5 минут объяснит...что такое РАБссия и что такое Тамбовское ОПГ Путлер Капута...
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14.12.2020 11:27 Ответить
Білорусам не потрібен ЕС , а Евросоюзу білоруси , все логічно .
ЕС дає зрозуміти білорусам - ви хочете тіснішої інтеграції з засРашкою , то нехай вона і вирішує ваші проблеми . Що не так .?? .
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14.12.2020 11:30 Ответить
А, як же тут пацькафілів і хахлов, ковбасить...

ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
Удачі вам сябри.
УКРАЇНА З ВАМИ.
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14.12.2020 11:31 Ответить
Та ладно !!!
Пааа-бааа-м . . .
Прозрела. Мы это уже 7-й год как понимаем. Воюем потихоньку (тянем резину) и ждём, когда на Западе появятся новые Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган, чтобы стратегически решить вопрос окончательно.
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14.12.2020 11:31 Ответить
Понімаєм?
Шуфричам і мураєвим таке скажи....
Або папєЗє....
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14.12.2020 11:44 Ответить
Путлер спит и видит Белорусь в руках его братана Бабарико...не парьтесь особо...
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14.12.2020 11:37 Ответить
Ще будуть обєспокоєнності різних ступенів. У вас ще все попереду. Ви там дєржітєсь єслі що.
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14.12.2020 11:39 Ответить
По моим сведениям из Минска,Лукашеску ликвидирует пост президента,вместо кресла будет править Хунта Путлера под название Коллегия...,типа новая Конституция Белоруси соорудит этих болванов в секту
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14.12.2020 11:40 Ответить
Справедливости ради,девушка как будто про себя говорит...
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14.12.2020 11:44 Ответить
Что, Светочка, не легко? А Украина в такой шкуре уже 6 лет.
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14.12.2020 11:49 Ответить
Takoj nazim na liderov ES pered resenyjam po novim sankcijam na etoj nedeli.Vsio verno ona delajet
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14.12.2020 11:53 Ответить
ЕС це каналізація, яка заплила жирякою тому, що не промивають гарячою водою!!!
Все логічно, шрьодерізація в дії на дермократичному просторі!!!
Славненько, що очки відкрились Тихановській, і тепер вона знає що таке ЕС!!!
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14.12.2020 11:54 Ответить
А иначе Европа на события "союзного" государства (с рашей) и не будет. Нечего было стелиться ипо путиноида и создавать это квазиобразование на радость кремлю... Думать надо, а потом ерундой страдать. Сами виноваты: побольше заглядывайте во все дыры "старшего брата". Продавайтесь дальше и не ждите сочувствия!
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14.12.2020 12:05 Ответить
Цікаво.Європейські лідери роблять те ж,що й Тіхановська.Висновок:
Тіхановська-європейський лідер !
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14.12.2020 12:11 Ответить
"Тихановская об отношении лидеров ЕС к ситуации в Беларуси: Они выражают обеспокоенность, осторожничают и все время оглядываются на Россию"

И что это они так то?
Может, помнят о 10 тысяч ядерных боеголовок у РФ?
Причем, как мне сказали однажды лахтинские, пулять ЯО по Австралии они не будут, а "мы вам ядрен-батон просто в канализацию запустим".
И ведь могут, Тихановская, право слово могут.
Так что и Вы оглядывайтесь, оно так спокойнее.
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14.12.2020 13:12 Ответить
А она думала что за ее ватную Беларусь впишется весь мир? Наивная...
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14.12.2020 14:39 Ответить
А она думала что за ее ватную Беларусь впишется весь мир? Наивная...
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14.12.2020 14:40 Ответить
Она ватная до мозга костей. Вот и у нас таких оказалось 73%. Их хотелка очень проста: "Эй, кто нибудь, сделай так, чтобы мне было хорошо"!
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14.12.2020 15:34 Ответить
 
 