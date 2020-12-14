Тихановская об отношении лидеров ЕС к ситуации в Беларуси: Они выражают обеспокоенность, осторожничают и все время оглядываются на Россию
Лидеры Евросоюза высказывают обеспокоенность из-за ситуации в Беларуси, но не могут ничего сделать и оглядываются на Россию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь" об этом в интервью The New Yorker заявила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская.
Так, Тихановская рассказала, как изменилось ее восприятие Евросоюза после того, как она начала активно участвовать в политике. По ее словам, ей всегда казалось, что ЕС придет на помощь в случае нестабильности в Беларуси - теперь она понимает, что европейские лидеры не могут сделать почти ничего, кроме выражения обеспокоенности и солидарности.
"Мы уже много месяцев работаем над экономическими санкциями, и это очень медленный и сложный процесс. Европейские лидеры осторожничают, все время оглядываясь на Россию. Для нас это очень болезненно", - рассказала Тихановская.
Она объяснила, что на каждой встрече с лидерами европейских государств она старается рассказать о конкретных случаях насилия и унижений в Беларуси, показать фотографии избитых демонстрантов, чтобы продемонстрировать европейским политикам серьезность ситуации. По ее словам, те встречают это с внешним спокойствием, но она надеется, что эти истории шокируют их и способствуют их участию в ситуации.
Тихановская выразила мнение, что Евросоюзу нужно расширить персональные санкции против белорусских чиновников, а также ввести санкции против главных белорусских компаний: нефтеперерабатывающего гиганта "Нафтана" и производителей удобрений "Беларуськалий" и "ГродноАзот". Она уверена, что, если ЕС запретит вести дела с этими компаниями, режим Лукашенко продержится не больше нескольких месяцев.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который руководит страной 26 лет. Светлана Тихановская была его соперником на выборах, оппозиция уверена, что она набрала большинство голосов. После выборов в Беларуси начались протесты, которые продолжаются более четырех месяцев.
В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков. Она встречается с иностранными лидерами, записывает обращения, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки".
Пожалуйста, подождите...
Как и Украине.
Хотели нормальной жизни вам помогали.
Избрали путь в малоросию 73% мудрого нарида, - никто мешать не будет
И чего б не осторожничать когда беларусы сами только ходить и самостоятельно в автозаки паковаться могут, будучи ещё большей ватой, чем сама вата.
ВВП СССР при Рейгане был 16,4% от Мирового ВВП...
Сегодня ВВП РАБссии в Мировой доле 1,7 % ...
Америка наверна виноватая...
ЕС дає зрозуміти білорусам - ви хочете тіснішої інтеграції з засРашкою , то нехай вона і вирішує ваші проблеми . Що не так .?? .
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
Удачі вам сябри.
УКРАЇНА З ВАМИ.
Пааа-бааа-м . . .
Прозрела. Мы это уже 7-й год как понимаем. Воюем потихоньку (тянем резину) и ждём, когда на Западе появятся новые Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган, чтобы стратегически решить вопрос окончательно.
Шуфричам і мураєвим таке скажи....
Або папєЗє....
Все логічно, шрьодерізація в дії на дермократичному просторі!!!
Славненько, що очки відкрились Тихановській, і тепер вона знає що таке ЕС!!!
Тіхановська-європейський лідер !
И что это они так то?
Может, помнят о 10 тысяч ядерных боеголовок у РФ?
Причем, как мне сказали однажды лахтинские, пулять ЯО по Австралии они не будут, а "мы вам ядрен-батон просто в канализацию запустим".
И ведь могут, Тихановская, право слово могут.
Так что и Вы оглядывайтесь, оно так спокойнее.