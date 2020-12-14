Медики должны финансироваться в первоочередном порядке, а не думать, где им взять деньги, - Степанов

На текущей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть проект госбюджета на 2021 год. В данный документ необходимо заложить средства на увеличение зарплат медицинским работникам.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня медицинские работники должны стать сверхприоритетом государства и финансироваться в первоочередном порядке и в необходимом объеме. Чтобы медики могли полностью сконцентрироваться на спасении жизней, они не должны думать, где им взять деньги. Сейчас же средняя зарплата врача составляет ориентировочно 9 тыс. грн, среднего медицинского персонала - 7 тыс. грн, младшего медперсонала - 5 тыс. грн.", - возмутился Степанов.

Глава Минздрава призвал народных депутатов относиться с уважением к медикам и существенно повысить оплату труда медицинских работников.

По расчетам Минздрава, в госбюджет необходимо заложить средства на увеличение зарплат врачей до 23 тыс. грн, среднего медперсонала - до 17 тыс. грн, младшего медперсонала - до 12 тыс. грн.

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