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медицина (2471) Степанов Максим (2062) заработная плата (2355)

Медики должны финансироваться в первоочередном порядке, а не думать, где им взять деньги, - Степанов

Медики должны финансироваться в первоочередном порядке, а не думать, где им взять деньги, - Степанов

На текущей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть проект госбюджета на 2021 год. В данный документ необходимо заложить средства на увеличение зарплат медицинским работникам.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня медицинские работники должны стать сверхприоритетом государства и финансироваться в первоочередном порядке и в необходимом объеме. Чтобы медики могли полностью сконцентрироваться на спасении жизней, они не должны думать, где им взять деньги. Сейчас же средняя зарплата врача составляет ориентировочно 9 тыс. грн, среднего медицинского персонала - 7 тыс. грн, младшего медперсонала - 5 тыс. грн.", - возмутился Степанов.

Глава Минздрава призвал народных депутатов относиться с уважением к медикам и существенно повысить оплату труда медицинских работников.

По расчетам Минздрава, в госбюджет необходимо заложить средства на увеличение зарплат врачей до 23 тыс. грн, среднего медперсонала - до 17 тыс. грн, младшего медперсонала - до 12 тыс. грн.

Читайте также: В ближайшие годы Украина может остаться без медиков, - Степанов

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Топ комментарии
+4
Медиков.

Так и сказал - "Медики должны"
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14.12.2020 11:09
+3
Это он кого призывает?
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14.12.2020 11:05
+3
хз, какое-то свое у них мироощущение. мать медик, заболела в конце октября, тест положительный, все лечение за свои. после, тьфу-тьфу, выздоровления написала заявление о возмещении стоимости лекарств, вот в пятницу пришел ответ: поскольку вы не терапевт, ваша должность (приемное отделение!) не предусматривает непосредственного контакта (!) с больными, сосите лапу, короче. мать листает журнал - вот, двадцать человек навскидку, которых я принимала, водила по врачам, с положительными (впоследствии) анализами на ковид! авотхер. спасибо министру степанову за наше счастливое настоящее.
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14.12.2020 11:15
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Это он кого призывает?
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14.12.2020 11:05 Ответить
Медиков.

Так и сказал - "Медики должны"
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14.12.2020 11:09 Ответить
самофінансуватися на лихові тобто хто не заплатив той здох...?
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14.12.2020 11:06 Ответить
Воєнні та медики. Це розуміють всі, окрім пліснявої влади, та їх хазяїв з посіпаками.
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14.12.2020 11:07 Ответить
хз, какое-то свое у них мироощущение. мать медик, заболела в конце октября, тест положительный, все лечение за свои. после, тьфу-тьфу, выздоровления написала заявление о возмещении стоимости лекарств, вот в пятницу пришел ответ: поскольку вы не терапевт, ваша должность (приемное отделение!) не предусматривает непосредственного контакта (!) с больными, сосите лапу, короче. мать листает журнал - вот, двадцать человек навскидку, которых я принимала, водила по врачам, с положительными (впоследствии) анализами на ковид! авотхер. спасибо министру степанову за наше счастливое настоящее.
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14.12.2020 11:15 Ответить
Простите, а вы главноечтобнепарашенка ?
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14.12.2020 11:21 Ответить
да хозяева у них одни и те же
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14.12.2020 11:27 Ответить
хозяим - Сорос ?
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14.12.2020 11:52 Ответить
вообще-то я не о себе написал. но если для получения компенсации надо сказать, за кого головал на выборах президента - она вроде за юлю всегда голосовала. давать номер счета?
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14.12.2020 11:48 Ответить
йуле номер и перешлите...у нее наверняка еще тамифлю остался
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14.12.2020 11:58 Ответить
а вы остроумный
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14.12.2020 12:09 Ответить
та я знаю...
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14.12.2020 13:58 Ответить
Вот и я кого ни спрошу, все за Порошенка, а по факту 73% идиотов в стране
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14.12.2020 11:58 Ответить
то что медики должны финансироваться это понятно, непонятно когда их начнут финансировать.
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14.12.2020 11:44 Ответить
о,наш министр прозрел. А до сегодня слыхом не слыхивал о з/п медиков и об отсутствии надбавок за работу в коронавирусных отделениях . И абсолютно не знал о стройках века из ковид.фонда. Ну просто человек с Голубой Звезды, лукавая дрянь
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14.12.2020 11:54 Ответить
 
 