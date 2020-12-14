Закон о соцзащите пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС не выполняется в полном объеме, - Офис омбудсмена

Сейчас в нашей стране закон о соцзащите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, государство не выполняет в полном объеме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

"Стоит отметить, что сегодня Закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", который направлен на защиту участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и всех граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, и решение связанных с ней проблем медицинского и социального характера, возникших врезультате радиоактивного загрязнения территории, выполняется государством не в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе омбудсмена, об этом свидетельствует количество жалоб и обращений, поступающих к Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой от участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, других граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, а также общественных организаций, которые занимаются защитой прав этих категорий граждан.

Читайте: Террористы удерживают на Донбассе 241 заложника, - Денисова