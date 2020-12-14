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Денисова (996) защита (178) омбудсмен (592) ЧАЭС (504)

Закон о соцзащите пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС не выполняется в полном объеме, - Офис омбудсмена

Сейчас в нашей стране закон о соцзащите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, государство не выполняет в полном объеме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

"Стоит отметить, что сегодня Закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", который направлен на защиту участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и всех граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, и решение связанных с ней проблем медицинского и социального характера, возникших врезультате радиоактивного загрязнения территории, выполняется государством не в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе омбудсмена, об этом свидетельствует количество жалоб и обращений, поступающих к Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой от участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, других граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, а также общественных организаций, которые занимаются защитой прав этих категорий граждан.

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Каждый день чернобыльцев остается все меньше, потому и плюют на них все больше.Ранее, когда их было больше, они были здоровее и моложе, то обьединялись, наезжали в Киев, заявляли свои проблемы.Сейчас же они , в основном, старые, немощные.А чиновники действуют только от рычага или волшебного пенделя, преприниматели и не только знают это, всемогущие что-то изменят исключительно если много возмущенных и именно под окнами, и не иначе
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14.12.2020 11:28 Ответить
Чем дальше а прошлое уходит Чернобыль - тем больше пострадавших!
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14.12.2020 11:37 Ответить
Не знаю где вы увидели больше пострадавших, но знакомый чернобылец несколько месяцев не получает даже ежемесячных 200 грн. на питание.
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14.12.2020 12:05 Ответить
І мій чоловік не отримує декілька місяців.Вінниця.
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14.12.2020 14:29 Ответить
Да, действительно долг по выплатам чернобыльцам на питание за три месяца, октябрь, ноябрь и декабрь.
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14.12.2020 12:55 Ответить
И сентябрь выплатили не всем
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14.12.2020 13:03 Ответить
А в следующем году юбилей 35 лет. Зеленые мартышки будут пяткой в грудь лупить,как они заботятся о чернобыльцах, аж кюшать не могут. Кстати,не мешало бы чернобыльцев вакцинировать в числе первых,а то многие не доживут до выплат задолженностей.
Даже в 2014 задолженности не было не смотря на оккупацию Крыма и войну на Донбассе.
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14.12.2020 14:03 Ответить
Давно назріло питання переглянути всю систему пільг в країні. В бідній країні- мільйони пільговиків. Повинна надаватися соціальна допомога тим, хто її потребує, а не всім підряд за фактом народження чи знаходження десь в якомусь місці.
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14.12.2020 14:23 Ответить
На виплати Суркісам, Коломойському та іншим прохіндеям, типу чоловіка генпрокурора, гроші є, а виплат по закону - дірка в б"ютжеті!
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14.12.2020 15:24 Ответить
 
 