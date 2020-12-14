РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12257 посетителей онлайн
Новости
1 095 12
энергетика (2468) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков призвал Кабмин и Бюджетный комитет определиться по вопросу финансирования зеленой энергетики

Разумков призвал Кабмин и Бюджетный комитет определиться по вопросу финансирования зеленой энергетики

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал Кабинет Министров Украины и парламентский Комитет по вопросам бюджета определиться о необходимости частичного финансирования производимой в стране зеленой электроэнергии из государственного бюджета на 2021, как того требует законодательство.


Об этом он заявил в эфире канала "Украина", отвечая на вопрос относительно нормы о бюджетной компенсации 20% производимой зеленой электроэнергии в стране в 2021 году.
"Очень важно отвечать за то, что ты делаешь, что ты говоришь, и за те обязательства, которые ты на себя берешь, в том числе и в сотрудничестве со своими партнерами, с бизнесом", - сказал Разумков.
По его словам, для инвестиций должно создаваться те условия, которые бы позволяли бизнесу ориентироваться в долгосрочной перспективе, как работать с тем или иным государством.


"Я уверен, что и Верховная Рада, и Кабинет Министров будут исходить из того, будут выставлять приоритеты, что действительно сегодня нуждается в поддержке государства", - подчеркнул председатель ВР.


Как сообщалось, в июне самые крупные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).
Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (224 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.
Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.
17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.
По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проект государственного бюджета на 2021 правительство не заложило 20% на частичную оплату зеленой электроэнергии, как того требует законодательство.


Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.


По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.
Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за  созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
забавно шо льготные тарифы для Игорь Валерича, загнавшие енергетику в долги, разумкова и бюджетный комитет не волнуют.
показать весь комментарий
14.12.2020 11:46
+3
То есть построить АЭС, судя по стоимости электричества, в шесть раз проще, чем на поле натыкать солнечных батарей?
показать весь комментарий
14.12.2020 12:00
+2
правильно, атомные станции останавливаются дабы платить ахметке дань в 4-5 раз дороже, а потом повесить убытки на коммуналку украинцам + инфляция и крах экономики с огромными дырами в бюджете и всё ради ахметки, а игорь валерыч тоже не обижен, ему скидочка. Такая вот у нас просто не борьба, а ВОЙНА и не на жизнь, а на смерть с олигархами!!!! Которую развязал рыцарь ордена зеленых хриплых крыс....
показать весь комментарий
14.12.2020 11:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прально, - а то уходят деньги на зеленку - Игорь Валеричу и прибарахлится негде.
показать весь комментарий
14.12.2020 11:49 Ответить
забавно шо льготные тарифы для Игорь Валерича, загнавшие енергетику в долги, разумкова и бюджетный комитет не волнуют.
показать весь комментарий
14.12.2020 11:46 Ответить
правильно, атомные станции останавливаются дабы платить ахметке дань в 4-5 раз дороже, а потом повесить убытки на коммуналку украинцам + инфляция и крах экономики с огромными дырами в бюджете и всё ради ахметки, а игорь валерыч тоже не обижен, ему скидочка. Такая вот у нас просто не борьба, а ВОЙНА и не на жизнь, а на смерть с олигархами!!!! Которую развязал рыцарь ордена зеленых хриплых крыс....
показать весь комментарий
14.12.2020 11:50 Ответить
А що там визначатись?!
Ціни на електроенергію мають бути одинакові - що на "зелену", що на атомну!
показать весь комментарий
14.12.2020 11:51 Ответить
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений

Хай буде аж ТРИ дні без алкоголю, починаючи з 29-го лютого. А до того часу треба підтримати вітчизняного виробника.

https://twitter.com/SmetanatBorschu

https://twitter.com/SmetanatBorschu Сметанат борщу

Долучайтесь до флешмоба "2 дні без алкоголя", який пройде 30 та 31 лютого по всьому укр-тві.

Разумков закликав Кабмін та Бюджетний комітет визначитися щодо фінансування зеленої енергетики - Цензор.НЕТ 6016
показать весь комментарий
14.12.2020 11:55 Ответить
Разумков хитрожопый, как яркий пример молодого карьериста...по примеру совкового комсорга...Феее
показать весь комментарий
14.12.2020 11:55 Ответить
То есть построить АЭС, судя по стоимости электричества, в шесть раз проще, чем на поле натыкать солнечных батарей?
показать весь комментарий
14.12.2020 12:00 Ответить
АЕС, витрачає кошти лише на ядерне паливо, а СНС і ВЕС на такі дороговартісні аксесуари як яхти, хатинки, лімузини...
показать весь комментарий
14.12.2020 12:22 Ответить
Хто б там що не заявляв про "зелену" енергетику, бидло, готуйся платити! Це твій священний обов"язок, - утримувати хатинки і яхти буржуїв на теренах "доброжелателей" із Канади, Литви, Норвегії...
показать весь комментарий
14.12.2020 12:19 Ответить
Не понятно, почему для населения повышают тарифы на 200%, а ахметову ещё должны из бюджета т.е. деньги Народа вытлатить компенсацию? Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.Источник: https://censor.net/ru/n3236762
показать весь комментарий
14.12.2020 12:58 Ответить
Подвесить вопрос финансирования в воздухе, и пусть они все убьютсапстену.
показать весь комментарий
14.12.2020 13:34 Ответить
 
 