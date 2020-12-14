Трагедия Ил-76: Апелляционный суд оставил в силе приговор генералу Назарову, удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального вреда в размере 19,5 млн грн, - Офис генпрокурора

Днепровский апелляционный суд приговорил генерал-майора Виктора Назарова, которого обвинили в катастрофе Ил-76 в 2014 году на Донбассе, к семи годами лишения свободы. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда, заявленные в Министерство обороны Украины, на общую сумму 19,5 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

При поддержке государственного обвинения группой прокуроров Офиса Генерального прокурора и Киевской областной прокуратуры Днепровским апелляционным судом оставлен без изменений приговор Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области в отношении генерал-майора ВСУ по факту халатного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины), что привело к авиакатастрофе самолета Ил-76МД в июне 2014 года. В результате трагедии погибло 49 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, полностью уничтожен самолет и другое военное имущество на общую сумму более 28 млн грн.

"В судебном заседании установлено, что генерал-майор, будучи начальником штаба-первым заместителем руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей, находясь в боевой обстановке, в июне 2014 года небрежно отнесся к выполнению служебных обязанностей. Это привело к тому, что не была должным образом обеспечена изоляция аэродрома г. Луганск для принятия самолетов транспортной авиации и их защите от поражения наземными огневыми средствами противника. Кроме того, не была приостановлена ​​деятельность незаконных вооруженных формирований РФ у этого аэродрома и возможность совершения ими террористического акта", - сказано в сообщении..

Так, генерал-майор приговорен к 7 годам лишения свободы. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда, заявленные в Министерство обороны Украины, на общую сумму 19,5 млн грн.

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.