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Чорновол Татьяна (654) преступления против Майдана (291)

Чорновол: Завтра мне вручат обвинение, это расправа за политическую позицию и акт устрашения других участников Майдана

Чорновол: Завтра мне вручат обвинение, это расправа за политическую позицию и акт устрашения других участников Майдана

Экс-нардепу Татьяне Чорновол завтра вручат обвинение по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Чорновол сообщила на странице в сети Facebook.

"Завтра в 15.00 мне вручают обвинения за активное участие в Революции Достоинства. Против меня сфальсифицировали обвинения в убийстве. Я никого не убивала, это расправа за политическую позицию и акт устрашения других участников Майдана за их активную гражданскую позицию и страх власти перед новым Майданом", - отметила экс-нардеп.

"На Майдан в 2013 вышли миллионы людей, стояли лицом к лицу со смертью - тысячи, самооборонялись - сотни, офис ПР вместе со мной штурмовали - десятки, а обвинения вручают мне одной. Но это на самом деле не плохо, хуже если бы все было ... наоборот. Почему именно я?
Вероятно, из-за стечения различных факторов: я активный участник Майдана, занималась конфискацией 1,5 млрд. долл Януковича (дело против меня в этом году начал его адвокат Бабиков, возглавивший ГБР) также, очевидно, ключевую роль сыграл тот факт, что в свое время я обнародовала документы, что Зеленский откосил от повесток в армию", - подчеркнула экс-нардеп.

Чорновол просит поддержать ее.

"Я знаю, что я не одна, и прошу поддержать меня завтра в 15 часов возле областного ГБР (Леси Украинки, 26 напротив ЦИК). Вручение обвинения означает, что следствие завершено и дело идет в суд. В моем случае Печерский. Обвиняют меня в умышленном убийстве, предусматривающем высшую меру наказания. После вручения обвинения прокомментирую ту "чушь" на брифинге", - добавила Чорновол.

Читайте: Чорновол: "ГБР вызывает меня на допрос по еще одному делу за Майдан". ДОКУМЕНТ

Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Читайте: Меня будут судить за то, что помешала провокатору Шария снимать под юбкой, - Чорновол

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Топ комментарии
+60
Знаєте, можна по-різному ставитися до Чорновол (вона специфічна, м'яко кажучи), але навіть якщо вона і причетна до підпалу офісу ригіаналів, то за це треба НАГОРОДЖУВАТИ!
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14.12.2020 11:59
+38
ЗЕлохи, кого ви привели до влади? Щоб вам пусто було.
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14.12.2020 11:58
+38
Скоро будуть сажати за "нападєніє на Беркут"
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14.12.2020 12:02
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Лучшие уходят от нас...
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14.12.2020 12:41 Ответить
Таня, а что же петин луценка так и не расследовал убийства на Майдане с посадками прокуроров и судей? Где ты была?
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14.12.2020 12:44 Ответить
Да сколько там его! Так, крохи...
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14.12.2020 13:16 Ответить
Мавпочка, ти цитуєш видатного державника і борця за Україну Допу? іди на швайна сайти, тут водкі нєт.
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14.12.2020 13:50 Ответить
Чому ж- нє расслєдовал , якраз і розслідував ,, але ж Зе відпустив підозрюваних беркутівців у кацапію , в рамках обміну полонених . Тепер всьо ,, іщі -свіщі , вітер в полі . . Розслідування справ , часів Майдану , і так йшло тугувато , а сьогодні взагалі зупинилось .
А з Танюшки роблять громовідвід ,, щоб показати зе-лохам хоч якусь роботу .
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14.12.2020 13:22 Ответить
Ігокович один з найгидотніших зелених брехунів на Цензорі. І маніпуляторів. До чого тут Чорновол, навіть якщо Луценко не розслідував? Рідкісна сволота.
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14.12.2020 18:44 Ответить
Ну, то точно под плинтусом ладони до мозрлей стирал за пыню
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14.12.2020 13:56 Ответить
а при чьом тут Зеленській? хіба що саджає патріотів за грати і відмазує хабарників. Так ватнікам це подобається
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14.12.2020 13:57 Ответить
Хто всрався - невістка? Вам везде мерещится Зеленский: дороги хреновые - Зеленский виноват, медицина плохая - Зеленский виноват, сажают патриотов - зеленский виноват и т.д. Я тебя просвещу: в Украине за решетку сажает СУД!!! Именно Суд, такой же, который отменил декларации для чиновников, и кстати который был сформирован при Петрушке!!! А насчет патриотов и взяточников тоже есть мнение: в Уголовном Кодексе Украины нет ни одной статьи, в которой написано "Если ты патриот - можешь совершать любые преступления" или так "патриот освобождается от уголовной ответственности". Ну нет такого в кодексе!!! А взяточников на протяжении всех 30 лет независимости Украины НИКТО НИКОГДА НЕ САДИЛ!!! И опять же это вопрос к судейскому корпусу
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16.12.2020 12:05 Ответить
Скільки тобі років, що пишеш таку ...ню? Є така штука як бумеранг. Треба бути тупим клоуном, щоб не здогадатися, що бумеранг повертається назад. От зараз бумеранг і б"є актьоришку. Судова реформа при Порошенку тільки почалася, реформували тільки Верховний суд. Інші суди - наступні кроки, але зеленкі реформу завалили. Про яких патріотів -взяточніков ти гундосиш? мова йде про Тетяну Чорновіл, справу Шеремета, і ще сотні справ, які ліпить генеральна прокурворша і Портянка на рівному місці. Справи чисто політичні, направлені проти видних людей революції Гідності. Всі звинувачення Свинарчуків і проч. - це просто дитячий сад порівняно із тим, що натворили зелені телепні за півтори роки. Одна справа вагнерівців і хабарника Татарова варта всіх зашкварів попередньої влади за 6 років.
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16.12.2020 19:40 Ответить
научись отделять мух от котлет: твои общие фразы, что зеленский виноват очередной раз подтверждают отсутствие конкретики. И научись читать: я не писал о патриотах-взяточниках, отдельно взяточники, отдельно патриоты, которые совершают уголовные преступления. А если тебе кажется, что Свинособака (свинарчук) хороший парень, то на с тобой вообще не о чем разговаривать
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17.12.2020 09:35 Ответить
Ти або зовсім юний, або голосував за Зеленського. Я хіба написав, що Свинарчук - гарний хлопець? До речі, ще слідство не закінчилося і суду не було. Можу тобі сказати, що така ситуація, коли доводилося купляти запчастини рос. виробництва за завищеними цінами і контрабандою, була і є не тільки в Оборонці. Вибір невеликий: або літак буде стояти, або плати гарні гроші в умовах заборони продавати запчастини Україні.
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17.12.2020 09:50 Ответить
А, так то не банан, а лайк 🐓 толыка😀
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14.12.2020 14:00 Ответить
мавпочка, самооговорення не є доказом в нормальному суді. Тані можна закинути тільки те, що мало вати спалила. За вбитих ворогів медалі дають в нормальній державі. На жаль, Україна до таких не відноситься
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14.12.2020 13:54 Ответить
Стесняюсь спросить, конечно, ну, а поджог то был офиса?
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14.12.2020 13:32 Ответить
А ведь майдан все ближе !!!!!
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14.12.2020 13:34 Ответить
Татьяна без башенная , но заслуживает уважения и награждения за украинскую позицию!!!
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14.12.2020 13:36 Ответить
Тетяна Чорновол:
Мій чоловік загинув за Україну, захищаючи Україну від російського агресора. А недопрезидент Зеленський, принизив його пам'ять та інших, таких, як він, зробивши заяву, в якій фактично заявив, що не достойно "гинути заради ідеологічних чи політичних "цілей". Цілей було взято у лапки Зеленським.
Пояснюю, недопрезиденту, що Микола загинув за ідеологічну ціль - Україну, національну гідність, не покорення агресії та за політичну ціль, щоб в Україні не було влади окупанта, політики окупанта. І що саме вчинок його та таких, як він дали життя всім і кожному в Україні.
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14.12.2020 13:45 Ответить
Не переймайтеся, Тетяно! Все в нас буде ДОБРЕ! Свято, тобто Байден наближаєцця... Дедлайн в зелених квартальщіків - 20.01.21!
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14.12.2020 15:18 Ответить
Легко сказати, не переймайтесь. Ви підете її захищати? На Байдена сподіваєтесь? Йому не до України зараз.
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14.12.2020 18:48 Ответить
Так! Піду! Але якщо не встигну до того часу в Україну приїхати, то через Цензор її підтримаю! А на Байдена я-такі сподіваюся. Від якого зеленого малороса, як від ладану відвертає!
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14.12.2020 18:55 Ответить
Мені Чорновол страшенно шкода. Мало того, шо загинув чоловік, так ця зеленська підлота знайшли кого переслідувати, бо не лиже їм зад.
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14.12.2020 22:49 Ответить
Когда была у власти их нужно было рвать рыгов.расслабились имеем что имеем
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14.12.2020 15:22 Ответить
По любому тебя надо посадить или в тюрягу или в психушку, твое место там.
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14.12.2020 16:05 Ответить
Чорновол: Завтра мені вручать обвинувачення, це розправа за політичну позицію й акт залякування інших учасників Майдану - Цензор.НЕТ 6384
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14.12.2020 23:49 Ответить
а патамушто генпрокурора Венедиктову надо выносить на вилах с кабинета
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14.12.2020 16:07 Ответить
а я так взагалі не бачу ніякої різниці між слугами і порохнявими. така ж корупція і мародерство. возня свиней біля корита. оце визначення їх боротьби. хтось краде більше за папєрєдніков( в основному) хтось менше(через недоумкуватість), а ось брешуть однаково. та й з майданівцями та патріотами розправлялись і розправляються теж без особливої різниці. риторика трохи відрізняється, а суть -- ні.
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14.12.2020 16:57 Ответить
Не бачиш, бо зелена пліснява очі і розум заліпила.
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14.12.2020 18:45 Ответить
Хто підпалив будинок Профспілок і скільки людей там згоріло заживо ніхто не хоче розслідувати?
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14.12.2020 18:30 Ответить
Будинок Профспілок підпалили потвори, яких наразі захищає тартаров, якого пріпьор до влади фсбешнік йєрмак!
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14.12.2020 18:58 Ответить
Чорновол: Завтра мені вручать обвинувачення, це розправа за політичну позицію й акт залякування інших учасників Майдану - Цензор.НЕТ 107
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14.12.2020 23:48 Ответить
Так выпьем, за самое большое достижение, которое помогло привести всю эту свору шакалов во власть Украины. Наверно такой тост в кремле?
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15.12.2020 00:05 Ответить
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