РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12257 посетителей онлайн
Новости
1 805 2
арест (10435) Черноморск Ильичевск (77) коррупция (8455) порт (722) Антикоррупционный суд (1177)

Антикоррупционный суд арестовал руководителя порта "Черноморск" Шевченко, подозреваемого во взяточничестве

Антикоррупционный суд арестовал руководителя порта

В субботу, 12 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда вынесла решение о задержании директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Игоря Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылакой на пресс-службу ВАКС

Как подчеркивается, в отношении уличенного в коррупции руководителя порта применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тыс грн. Срок пресечения - 60 дней с момента его задержания.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 10 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уличили в вымогательстве 250 тыс. долл. руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск". Уже 11 декабря руководителю ГП "Морской торговый порт "Черноморск" сообщено о подозрении в получении взятки в 250 тыс. долл.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение 4 лет все порты Украины планируется передать в концессию или частную собственность, - Криклий

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине как при соревновании на рыбалке. Впоймали, сфоткали, отпустили.
показать весь комментарий
14.12.2020 12:51 Ответить
Зеперемога это получить 250к$ взятку и выйти под залог в 75к$.
показать весь комментарий
14.12.2020 13:02 Ответить
 
 