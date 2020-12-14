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15-летняя девушка погибла от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция

15-летняя девушка погибла от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция

Предварительно установлено, что девушка умерла в результате поражения электрическим током во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, 14 декабря, около 1:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение от медиков о теле девушки без признаков жизни, обнаруженном на территории товарного парка железнодорожной станции "Подзамче" во Львове. Погибшую обнаружил на путях машинист поезда и вызвал карету скорой помощи. Как предварительно установили медики, девушка погибла в результате поражения электрическим током.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции. Правоохранители установили личность погибшей - 15-летней львовянки, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители. По их словам, девушка ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.

Также предварительно установлено, что поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.

По факту следователи территориального подразделения полиции, за процессуального руководства Львовской местной прокуратуры №1, открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Проводится досудебное расследование.

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Топ комментарии
+15
15-летняя девушка погибла от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5004
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14.12.2020 12:11
+10
Да уж...некоторых действительно следует держать на пожизненном карантине
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14.12.2020 12:14
+9
В школе пора ввести предмет: селфиведение для дебилов (селфізнавство для недоумків).
Где объяснять, что ток железной электросети прошивает человека на крыше вагона.
Что высоковольтные ЛЭП еще мощнее. Что если стать на краю здания, и думать только о крутом селфи, то оно будет последним.
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14.12.2020 12:58
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15-летняя девушка погибла от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5004
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14.12.2020 12:11 Ответить
Нужно ее сфотографировать после удара током и выложить в сеть фото чтобы другие понимали что будет
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14.12.2020 14:03 Ответить
В сети каждый год выкладывают таких идиотов.....
И мертвый.... И с ожогами....
Почему то это никого не останавливает!
Природа избавляется от генетического мусора!
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14.12.2020 14:43 Ответить
Еще не всех видать ДУРАКОВ электрикой убило.
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14.12.2020 18:18 Ответить
Побачивши заголовок, думав написати "випускайте Дарвіна" - а він вже в першому коменті...
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14.12.2020 16:57 Ответить
Да уж...некоторых действительно следует держать на пожизненном карантине
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14.12.2020 12:14 Ответить
Это уже вторая за последние 24 часа ,до этого ,упала с недостроенного здания ,тоже 15-ть 🙄🤦☹️ родителям горе ☹️
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14.12.2020 12:17 Ответить
Я надеюсь, что это просто естественный отбор, а не какая-то новая игра для подростков с заданиями.
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14.12.2020 12:23 Ответить
а я, надіюсь, що це божевілля скінчиться... Підлітковий вік складний, ви судите по собі, а не вплив соціальних мереж та бажання самоутвердитись... Співчуття родині.
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14.12.2020 14:04 Ответить
Вы не поняли коммента. Если это единичный случай, то это одно - всегда люди гибли по неосторожности. И не Ваших силах это изменить - это не закончится. А вот если снова вышла какая-то новая суицидальная игра - это другое. За вчера два трупа 15-летних девчонок. Одна на стройке, вторая на крыше поезда. Если бы это были пацаны, то никаких бы вопросов не возникло. А девчата в основном такой фигней не страдают.
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14.12.2020 18:02 Ответить
ні, я вас зрозумів вірно... та доповнив з іншого ракурсу. Тема така, що слова про відбір (у вас) та Дарвіна (у інших)- це не правильно, жорстоко до їх батьків...
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14.12.2020 18:35 Ответить
Естественный отбор ни кто не отменял!IQ-ниже плинтуса....
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14.12.2020 12:17 Ответить
... и вызвал карету скорой помощи.

Может лучше было машину скорой помощи вызвать? Карета долго наверное ехала..
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14.12.2020 12:19 Ответить
повезло, что гололёда не было. а то могла подскользнуться, упасть с вагона и если не убиться, то по минимуму все кости переломать.
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14.12.2020 12:22 Ответить
Это только умные на чужих ошибках учатся.
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14.12.2020 12:24 Ответить
да уж.. такими случаями интернет забит да и в новостях по тв часто передают... ну что должно быть в голове ? опилки... думаю что она из тех кого и свои ошибки ничему бы не научили если бы жива осталась
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14.12.2020 12:52 Ответить
невже важко провести в школах якусь розяснювальну роботу, ті діти не розуміють що від контактного дроту, в вологу погоду іде дуга... і не потрібно за шнур хапатись щоб вбило....
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14.12.2020 12:29 Ответить
А толку? Візьми одного малолітнього засранця, відбери в нього телефон і задай йому декілька простих питань з історії, географії та фізики- воно ж буде як зомбі, в паніці шукать шмарфон щоб загуглити. Насправді, це є великою проблемою, бо коли зникне інтернет-майбутні "спеціалісти" будуть паралізовані...
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14.12.2020 12:39 Ответить
Інтернет не може просто так зникнути. З таким само успіхом може зникнути електроенергія. А малолітній засранець може легко дати фору спеціалісту старої школи в можливостях пошуку та обробки інформації.
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15.12.2020 18:13 Ответить
...зато стала таки популярной. Попала в инфополе. "пусть говорят".
было "поколение пепси", стало "поколение селфи".
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14.12.2020 12:30 Ответить
До контактного провода не обязательно дотрагиваться, что бы получить 27 000 вольт.
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14.12.2020 12:30 Ответить
Да. Тут редкий (и часто довольно яркий) случай, когда наука идет навстречу неучам...
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14.12.2020 12:38 Ответить
Минздрав предупреждает: Курение убивает! И особенно быстро, если скурить учебник физики или химии.
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14.12.2020 12:33 Ответить
Смертники.Поліція приїжджає до шкіл розповідає про безпеку на автошляхах,пора і "залізничників" відправляти до шкіл та нехай фотографії жертв із собою беруть для наочності,може хоч комусь це врятує життя.
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14.12.2020 12:37 Ответить
так а я про що написав,ефект був би,але ж цього не дозволять, психіку діткам псувати таке сяке,а реальне життя воно жорстке,тому саме батькам треба більше приділяти уваги своїм нащадкам...
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14.12.2020 12:56 Ответить
спробуйте... Але, підозрюю, що вас і звинуватять... У садизмі, нервових зривах та меланхолії і т.д.- цих же підлітків.
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14.12.2020 14:10 Ответить
В школе пора ввести предмет: селфиведение для дебилов (селфізнавство для недоумків).
Где объяснять, что ток железной электросети прошивает человека на крыше вагона.
Что высоковольтные ЛЭП еще мощнее. Что если стать на краю здания, и думать только о крутом селфи, то оно будет последним.
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14.12.2020 12:58 Ответить
дык обж же есть. а остальное - уровень учителя и ученика.
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14.12.2020 13:36 Ответить
А поставити камери, забор, якусь охорону де є ризики , звісно не можуть.... грошей "немає" на безпеку, як завжди.
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14.12.2020 13:09 Ответить
Ставити камери, огорожі, охорону всюди, де недоумок знайде, як самовбитись - грошей точно не вистачить.
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14.12.2020 13:19 Ответить
PapaMia Школяр чи немає розуму від природи?
У нормальних країнах є й камери, є огорожа, є охорона подекуди у місцях підвищеного ризику.
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15.12.2020 11:28 Ответить
Ну Ви як маленький. Всюди все є: на залізничних вокзалах, автовокзалах, літовищах. Сам бачив (звсно, при цьому не намагався селфі робити - взагалі в соцмережах не живу) Фізично неможливо кожного відслідкувати та настукати по маківці. 8 охоронців на 200 КМ шляхів? У Вас більше?
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15.12.2020 13:11 Ответить
Школяр має розум щє до школи. Дошкільня вміє читати, писати та знає, що в розетці та в газовій плиті "бо-бо" Якщо всього цього немає - значить батькі тупі фейсбукери.
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15.12.2020 13:19 Ответить
Aleksiey Ykropovich Это бесполезно ,у нас это все есть и забор и камеры ,однако находятся люди которые в наушниках делают пробежку по рельсам 🤦
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14.12.2020 13:24 Ответить
фотогалерею уже можно собирать "последнее селфи". хотя наверное все фото у следователей.
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14.12.2020 13:32 Ответить
Молодь, ну чи вартує того красива аватарка у фейсбуці?
Фоткайтеся з котиками. І безпечно, і лайків втричі більше назбираєте.
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14.12.2020 13:36 Ответить
баянство редкое
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14.12.2020 14:24 Ответить
Напряжение в 10 раз выше чем на электрическом стуле, а сила тока в 50 раз больше!
Но для суперменов, это фигня!
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14.12.2020 17:43 Ответить
опять по дарвину .им в школе не обьясняют или они в школы не ходят .?.
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14.12.2020 17:50 Ответить
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) - учебный предмет, изучаемый в учреждениях начального, общего и среднего профессионального образования и предназначенный для воспитания культуры безопасности, подготовки обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни, в опасных, в том числе чрезвычайных ситуациях ...
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14.12.2020 18:10 Ответить
http://elektroas.ru/gibel-podrostka-ot-elektricheskogo-toka-pokazali-na-youtube-video Смерть малолетки от электротока на жд мосту фото и видео
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14.12.2020 18:28 Ответить
Маленький мальчик полез на вагон
И провод контактный не видел там он
27 тысяч сквозь тело *******
долго на мойке вагон отмывали
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14.12.2020 18:38 Ответить
Люди, переходите на украинский! Новость хреновая, но Україна, Львів. Какого хера все коменты на русском? Ви, імбіцили, самі створюєте проблему! Чи вам "какая разніца" Зелєнський або Путін? Тоді ясно!
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15.12.2020 08:48 Ответить
 
 