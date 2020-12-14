15-летняя девушка погибла от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция

Предварительно установлено, что девушка умерла в результате поражения электрическим током во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, 14 декабря, около 1:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение от медиков о теле девушки без признаков жизни, обнаруженном на территории товарного парка железнодорожной станции "Подзамче" во Львове. Погибшую обнаружил на путях машинист поезда и вызвал карету скорой помощи. Как предварительно установили медики, девушка погибла в результате поражения электрическим током.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции. Правоохранители установили личность погибшей - 15-летней львовянки, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители. По их словам, девушка ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.

Также предварительно установлено, что поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.

По факту следователи территориального подразделения полиции, за процессуального руководства Львовской местной прокуратуры №1, открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Проводится досудебное расследование.

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