15-летняя девушка погибла от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция
Предварительно установлено, что девушка умерла в результате поражения электрическим током во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня, 14 декабря, около 1:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение от медиков о теле девушки без признаков жизни, обнаруженном на территории товарного парка железнодорожной станции "Подзамче" во Львове. Погибшую обнаружил на путях машинист поезда и вызвал карету скорой помощи. Как предварительно установили медики, девушка погибла в результате поражения электрическим током.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции. Правоохранители установили личность погибшей - 15-летней львовянки, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители. По их словам, девушка ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.
Также предварительно установлено, что поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.
По факту следователи территориального подразделения полиции, за процессуального руководства Львовской местной прокуратуры №1, открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Проводится досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
И мертвый.... И с ожогами....
Почему то это никого не останавливает!
Природа избавляется от генетического мусора!
Может лучше было машину скорой помощи вызвать? Карета долго наверное ехала..
было "поколение пепси", стало "поколение селфи".
Где объяснять, что ток железной электросети прошивает человека на крыше вагона.
Что высоковольтные ЛЭП еще мощнее. Что если стать на краю здания, и думать только о крутом селфи, то оно будет последним.
У нормальних країнах є й камери, є огорожа, є охорона подекуди у місцях підвищеного ризику.
Фоткайтеся з котиками. І безпечно, і лайків втричі більше назбираєте.
Но для суперменов, это фигня!
И провод контактный не видел там он
27 тысяч сквозь тело *******
долго на мойке вагон отмывали