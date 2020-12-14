"Слуга народа" 7 месяцев затягивает с представлением финансового отчета, прикрываясь карантином, - КИУ

Политическая партия "Слуга народа" в течение 7-ми месяцев затягивает с представлением финансового отчета.

Данная политсила до сих пор не обнародовала отчет об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2020 (январь-март). Об этом сообщает Цензор.НЕТ ос ссылкой на "Комитет избирателей Украины".

Как подчеркивается, изначально отчет должен был быть представлен не позднее начала мая, однако из-за изменений в закон "О политических партиях в Украине" представление отчетов было перенесено до окончания карантина.

"Несмотря на это, все остальные парламентские партии ( "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос") отчет за I квартал 2020 года обнародовали. Их отчеты доступны на веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Зато, партия "Слуги Народа" затянула с подачей отчета уже на семь месяцев", - сказано в сообщении КИУ.

В отчете об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера партии отчитываются о доходах и расходах за отчетный период, в том числе, о средствах, полученных из государственного бюджета Украины.

"Парламентские партии не должны затягивать с подачей отчета, прикрываясь карантином. На самом деле карантин не имеет никакого объективного отношения к невозможности партий заполнить финансовую отчетность. Тем более речь идет о государственных средствах, за которые партии должны обязательно отчитаться. Фактически парламентские партии создали для себя особые условия, которые позволили им не подавать отчеты во время карантина ", - отмечает глава КИУ Алексей Кошель.

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"В партии "Слуга народа " обещали указать в финансовом отчете расходы на проведение всеукраинского опроса 25 октября, однако спрогнозировать, когда это будет сделано пока невозможно. На сегодня партия не подала даже отчет за I квартал 2020 года. При этом закон привязал представление отчетов к окончанию карантина. То есть, чем дольше продлится карантин, тем дольше партии не будут подавать финансовые отчеты. Поэтому КИУ призывает "слуг народа" и другие партии не ждать окончания карантина и подать отчеты уже сейчас ", - добавил А. Кошель