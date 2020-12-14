"Мы за вами придем": неизвестные на Закарпатье снова угрожали венграм якобы от "Правого сектора". ФОТО
На стене здания сельсовета в селе Пийтерфолво в Виноградовском районе Закарпатсякой области в ночь на 14 декабря неизвестные оставили послание якобы от "Правого сектора" со словами "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на местном ресурсе Голос Карпат.
"Провокационные надписи появились на здании сельского совета Пийтерфолвивской ОТГ. Неизвестные в очередной раз с орфографическими ошибками нацарапали на стене "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор". Видимо, кому-то все-таки не терпится вбить клин между украинцами и венграми", - говорится в сообщении.
На надпись отреагировали в Пийтерфолвовской ОТГ словами "К сожалению, национализм - это не отдаленное понятие, о котором слышали только из телепередач. Он окольцован и на нашей территории, как видим на снимке. В ночь с 13 на 14 декабря кто-то или несколько неизвестных нацарапали на стене то, что думают о нас, венграх, а также о национальной принадлежности Закарпатья. Пусть Господь смилуется над нами, чтобы мы и дальше жили здесь в мире, в братской любви с представителями других национальностей. Пусть Всевышний защитит нас от подобных грубых злодеяний".
Как сообщалось ранее, некоторе время назад в сети опубликовали похожее видео с обращением якобы от представителя "Правого сектора" с запугиванием представителей венгерского нацменьшинства. Видео также заканчивалось словами "Мы за вами придем". Видеозапись была признана провокацией, представители "Правого сектора" заявили, что не имеют никакого отношения к этой записи. По данному факту еще идет расследование.
В свою очередь глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине будут жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу гражданам.
"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами вражеской страны. Украина - наш общий дом. Только вместе будем сильнее", - говорится в заявлении Авакова.
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"Відеозапис було визнано провокацією, представники "Правого сектора" заявили, що не мають жодного стосунку до цього запису. https://censor.net/ua/news/3234358/********************************************************************************************************.Джерело: https://censor.net/ua/n3236776"
они написали просто - СЛАВА УКРАЇНІ !!! и долго б не расписывали
а это какая-то шваль мацковская
сегодня Украина полностью управляется Госдепом Трампа... и Пентагоном....,забыл назвать Джавелины от Конгресса США и Байрактары от Эрдогана...
Эх Шариков,не быть тебе Швондерашвили...
Идет Байден,будет больно,не только Путлеру....
Знов якась ляцька п'янь за рашистські кошти через німецьких фашистів відпрацювала.