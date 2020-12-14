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Аваков (3444) Венгрия (1835) Закарпатье (2538) национализм (276) Правый сектор (855)

"Мы за вами придем": неизвестные на Закарпатье снова угрожали венграм якобы от "Правого сектора". ФОТО

На стене здания сельсовета в селе Пийтерфолво в Виноградовском районе Закарпатсякой области в ночь на 14 декабря неизвестные оставили послание якобы от "Правого сектора" со словами "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на местном ресурсе Голос Карпат.

"Провокационные надписи появились на здании сельского совета Пийтерфолвивской ОТГ. Неизвестные в очередной раз с орфографическими ошибками нацарапали на стене "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор". Видимо, кому-то все-таки не терпится вбить клин между украинцами и венграми", - говорится в сообщении.

Мы за вами придем: неизвестные на Закарпатье снова угрожали венграм якобы от Правого сектора 01
Фото: Голос Карпат

На надпись отреагировали в Пийтерфолвовской ОТГ словами "К сожалению, национализм - это не отдаленное понятие, о котором слышали только из телепередач. Он окольцован и на нашей территории, как видим на снимке. В ночь с 13 на 14 декабря кто-то или несколько неизвестных нацарапали на стене то, что думают о нас, венграх, а также о национальной принадлежности Закарпатья. Пусть Господь смилуется над нами, чтобы мы и дальше жили здесь в мире, в братской любви с представителями других национальностей. Пусть Всевышний защитит нас от подобных грубых злодеяний".

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Как сообщалось ранее, некоторе время назад в сети опубликовали похожее видео с обращением якобы от представителя "Правого сектора" с запугиванием представителей венгерского нацменьшинства. Видео также заканчивалось словами "Мы за вами придем". Видеозапись была признана провокацией, представители "Правого сектора" заявили, что не имеют никакого отношения к этой записи. По данному факту еще идет расследование.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине будут жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу гражданам

"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами вражеской страны. Украина - наш общий дом. Только вместе будем сильнее", - говорится в заявлении Авакова.
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Топ комментарии
+24
Даю наводку - это 100% из тех "правосеков", кто слово "паляниця" не могут выговорить, и "бардюр" - "поребриком" называют!!!
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14.12.2020 12:23
+17
Та досить вже звертати увагу на російські провокації.
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14.12.2020 12:23
+14
А трохи раніше, в 40-50-х кацапи під виглядом бандерівців грабували та вбивали місцеве населення. Історія не вчить ідіотів.
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14.12.2020 12:34
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Правила форума Совет форумчан
Та досить вже звертати увагу на російські провокації.
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14.12.2020 12:23 Ответить
мадяры постоянно сами лезут в салупу и хотят провокации,сами и пишут.
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14.12.2020 13:58 Ответить
Да нет.Нужно поймать и пристрелить при попытке к бегству .
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14.12.2020 14:51 Ответить
Даю наводку - это 100% из тех "правосеков", кто слово "паляниця" не могут выговорить, и "бардюр" - "поребриком" называют!!!
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14.12.2020 12:23 Ответить
Бордю́р (фр. bordure, от bord - край):
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14.12.2020 12:29 Ответить
ну у вас на рассеи французский не знают, поэтому и "поребрик " (от мокшанской фени)....
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14.12.2020 12:33 Ответить
Я зробив уточнення до коменту виключно тим самим "язіком"... кацапомовні ви "наші"...
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14.12.2020 12:39 Ответить
Прям дежавю якесь. В чотирнадцятому такі ж "правосєки" збирались навчить домбас як мову українську треба любить...
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14.12.2020 12:26 Ответить
А трохи раніше, в 40-50-х кацапи під виглядом бандерівців грабували та вбивали місцеве населення. Історія не вчить ідіотів.
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14.12.2020 12:34 Ответить
вот как те липовые "правосеки" свастику удержались пририсовать. Низачот.
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14.12.2020 12:28 Ответить
Дуже всего,сто малолетки,понятно,для поетові и хайпа,а вот попали в водну,теперь трандец,когда поймают...
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14.12.2020 12:31 Ответить
готовится почва для будущего отделения
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14.12.2020 12:32 Ответить
"Придем", говорят. А девочка волосатая из телевизора вылазить будет?
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14.12.2020 12:32 Ответить
Тут вопрос больше к ПС, почему он никак на это не реагирует. Пока Ярош (или кто там сейчас за него) не выступит с заявлением, что ПС не имеет к этим провокациям никакого отношения, он де-факто берёт ответственность за эти провокации на себя и на организацию
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14.12.2020 12:33 Ответить
нужно для єтого иметь штат, несколько сотен человек, которьіе 24/7 будут заниматься исключительно опровержением кацапских фейков о правом секторе.
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14.12.2020 12:39 Ответить
зажило ипло у Шуфрича.
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14.12.2020 12:33 Ответить
занадто давно
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14.12.2020 12:41 Ответить
Если центральной власти пофиг мадьярские выходки, то местным украинцам нет. Что там с обысками СБУ в Закарпатье? И как дела там с украиномовным обучением?
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14.12.2020 12:34 Ответить
Может "Правый сектор" выступит с заявой,чтобы прекратить этот поток кацапомадьярского бреда?
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14.12.2020 12:34 Ответить
А статтю почитати "слабо"?
"Відеозапис було визнано провокацією, представники "Правого сектора" заявили, що не мають жодного стосунку до цього запису. https://censor.net/ua/news/3234358/********************************************************************************************************.Джерело: https://censor.net/ua/n3236776"
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14.12.2020 13:27 Ответить
Если это сделал Правый сектор (в чем я искренне сомневаюсь), то глупости нет предела. А если русские или венгерские националисты совершили эту провокацию, то пазлы складываются в картинку.
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14.12.2020 12:36 Ответить
А попробуйте у мадьяр что нибудь украинское вывесить и даже сделать, сколько вони будет.
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14.12.2020 12:48 Ответить
Це правий сектор ОПЗЖопи...
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14.12.2020 12:36 Ответить
Прошу прощения за текст:НЕНАВИЖУ ваших новомодние смартфони,с "интелектуалкой"...Не возможно ничего написать-все перекрутити паскуда...
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14.12.2020 12:37 Ответить
звиздёж (что Правый сектор)
они написали просто - СЛАВА УКРАЇНІ !!! и долго б не расписывали
а это какая-то шваль мацковская
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14.12.2020 12:40 Ответить
ну...кому надоело... а кто и не писал вообще...
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14.12.2020 13:34 Ответить
провокація мабуть організована самим же СБУ по наказу кремля. А тому когось піймають, звинуватять і скалічать комусь життя, як нинішнім підозрюваним у справі Шеремети чи Гуменюка, якого вже 5 років тримають в сізо, не маючи жодних доказів, що це він кинув гранату під радою
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14.12.2020 12:40 Ответить
А главный каммуняка Украины Петруха Сымоненко выступая на РАБссиянском теледерьме РАБссия-1 заявил...:
сегодня Украина полностью управляется Госдепом Трампа... и Пентагоном....,забыл назвать Джавелины от Конгресса США и Байрактары от Эрдогана...
Эх Шариков,не быть тебе Швондерашвили... "Мы за вами придем": неизвестные на Закарпатье снова угрожали венграм якобы от "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 6813
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14.12.2020 12:42 Ответить
Это художник прозрачно намекал, что Сралин СССР на *yю вертел?
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14.12.2020 12:47 Ответить
Такой херной КГБ баловалось еще когда ***** своим очком в Германии секреты пытался выторговать.
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14.12.2020 12:44 Ответить
Путлерская шушера типа ЛШахта-2 использует любую соломинку,дабы нагадить Украине по поводу и без...,крысам Мавзолейным увеличили бюджет на 400 миллиардов ржублей,теперь ********* Сикелевы Соловьевы и прочие Симоньяны с утроенной энергией будут сыпать Туфту по всему Миру....какая Украина бяка,...обосцала подъезды РАБссиянских лачуг,берлог и прочих дяревней от Камчатки до Кенигсберга по указанию Обамы и Трампа...
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14.12.2020 12:52 Ответить
А посол Венгрии по этому поводу ещё не "озаботился" или МИД Венгрии?
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14.12.2020 13:00 Ответить
Знову "поганий" український націоналізм комусь заважає? Зате який гарний російський шовінізм і мадярський імперіалізм, довбана лицемірна мразота лізе з усіх щілин.
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14.12.2020 13:00 Ответить
Есть такой дядька на РАБссии Геннадий Гудков,недавно сказал...
Идет Байден,будет больно,не только Путлеру....
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14.12.2020 13:08 Ответить
Та самі ж угорці і знімають ті відоси.
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14.12.2020 13:21 Ответить
За цей "сиктор" з "укрьїна" викладач української за 3-й клас "прийде".
Знов якась ляцька п'янь за рашистські кошти через німецьких фашистів відпрацювала.
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14.12.2020 13:25 Ответить
А кацапских ушей из-за угла так и не заметели !!!!
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14.12.2020 13:30 Ответить
В 1952,- 53 г. Коммуняцкие выродки создавали лжеОУНовские отряды, убивали , вырезали население . Вывод - это ************* с ********* или тупые нанчтые манкурты. А главная беда - СБУ нет . Есть заинтересованные в развале всех структур в угоду ********* слуги и клоуны.
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14.12.2020 13:50 Ответить
Спрашивается, а собственно чем занимается СБУ? Оно вообще ЕСТЬ? За что Баканов деньги получает?
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14.12.2020 14:38 Ответить
Все это лечится двумя - тремя рейдами сбу с мордой в пол и ликвидацией всех активистов.Самыхьбуйных на трое суток на подвал.И все!Слава Украине!
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14.12.2020 15:29 Ответить
Придурків вистачає не лише на Закарпатті,а і по всій Україні!
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14.12.2020 17:41 Ответить
 
 