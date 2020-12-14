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Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, рейсы отправляются согласно расписанию

Аэропорт

Службы аэропорта укомплектованы всем необходимым для обеспечения бесперебойной работы главных воздушных ворот страны.

Международный аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, рейсы осуществляются согласно расписанию. Об этом заявили в пресс-службе аэропорта в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас рейсы осуществляются согласно расписанию. Аэродромная служба международного аэропорта "Борисполь" обеспечивает необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перронах, пока задействовано 18 единиц специальной техники", - заявили в пресс-службе.

В "Борисполе" также подчеркнули, что согласно метеорологическим прогнозам в течение недели ожидаются сложные погодные условия: переохлажденный дождь, гололед, переохлажденный туман и дождь.

При этом службы аэропорта укомплектованы всем необходимым и обеспечивают его бесперебойную работу.

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ЗПС таки посипали піском!? Вітаю!!! Це таки дійсно перемога😁
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14.12.2020 12:49 Ответить
 
 