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Всемирный Банк (446) Минфин (1549) Марченко Сергей (297)

К концу 2020 года Украина привлечет $170 млн кредита Всемирного банка, - Минфин

К концу 2020 года Украина привлечет $170 млн кредита Всемирного банка, - Минфин

Минфин в сотрудничестве с Минсоцполитики приложил все усилия для подготовки Соглашения, благодаря которому Украина сможет привлечь кредит в размере 300 млн долл. США, 170 из которых - уже к концу текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сегодня, 14 декабря, между Украиной и Международным банком реконструкции и развития подписано соглашение о Втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии COVID-19, для проекта "Модернизация системы соцподдержки населения Украины", - говорится в сообщении.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, главная цель - это социальная помощь и соцуслуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического влияния пандемии.

Читайте: Легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет 7,4 млрд грн, - Марченко

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Топ комментарии
+2
А чим розраховуватись будемо? Пєчєнью зебілов? 😁
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14.12.2020 12:51
+1
А голый боротька говорил, что мы не попрошайки и не гастарбайтеры и посылал в жо#у МВФ))))
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14.12.2020 12:52
+1
Тобі з цим в одноглазніки або до законтачених.
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14.12.2020 12:55
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А чим розраховуватись будемо? Пєчєнью зебілов? 😁
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14.12.2020 12:51 Ответить
А Всесвітній Банк про це знає?
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14.12.2020 12:52 Ответить
знає не переживай ...навіть де землю отримає ...все знає
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14.12.2020 12:55 Ответить
А голый боротька говорил, что мы не попрошайки и не гастарбайтеры и посылал в жо#у МВФ))))
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14.12.2020 12:52 Ответить
Так воно, МВФ, сюди і прийшло.😁
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14.12.2020 12:53 Ответить
СТРАННОЕ ВРЕМЯ
ИТОГ
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат чести жизни воры
И - благородству - под.лецы.
Поля засейте! Накормите
стариков!
Детей от рака, суки, излечите!
Дороги сделайте, достаточно
крестов!
И свет в поселках, в городах
включите.
Гордиться надо миром, не
войной,
Культурой, а не армией
баранов,
Счастливой, а не нищею
страной,
Где врут безбожно сволочи с
экрана.
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14.12.2020 12:53 Ответить
Тобі з цим в одноглазніки або до законтачених.
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14.12.2020 12:55 Ответить
"привлечёт" це як , з якого яух ... значить ви вже "щось" пообіцяли тихцем ...сволочі
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14.12.2020 12:54 Ответить
Всем актерам - молодогвардейцам, из к/ф "Молодая гвардия", дали премии Ленинского комсомола, кроме сыгравшего роль предателя. Ты такой же, в роли веришь))))
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14.12.2020 12:56 Ответить
Пардоньте, пардоньте, а условия кредита можно "в студию!", а то зе сейчас заложит последние "государственные штаны", а моим детям и внукам их выкупать. Вдумайтесь, зебилы, ваш "величайшый вошдь" не хвастается заработанными деньгами, а хвастается увеличением долга. Это - полная жо.а.
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14.12.2020 12:58 Ответить
під який відсоток беруть?
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14.12.2020 13:02 Ответить
Та під любий,не їм віддавати.
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14.12.2020 13:05 Ответить
та це зрозуміло,просто коли Зе був тільки "кандидатом" то казав,що влада бере непотрібні кредити під великі відсотки от я хочу інфографік скласти ..
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14.12.2020 13:08 Ответить
Немає грошей?

https://twitter.com/v_stus
https://twitter.com/v_stus @v_stus

О, підприємство, яке згідно заяв нового гендира Укроборонпрому, буде ліквідоване наступного року, витрачає майже 7 млн грн на автівки!
Зелений колаборант Гусєв, як то кажуть, "тирить мєлочь по карманам".
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14.12.2020 13:04 Ответить
https://twitter.com/Bykvu
https://twitter.com/Bykvu Букви
https://twitter.com/Bykvu @Bykvu

Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", 8 грудня за результатами тендеру замовила у ТОВ "ВіДі Автострада" легкових автомобілів на 6,64 млн грн.
Ще у когось кінець "епохи бідності".

«Укрспецекспорт» придбав автівки Toyota Camry, одну за 1,2 млн грн.


 https://bykvu.com/ua/bukvy/ukrspeceksport-pridbav-avtivki-toyota-camry-odnu-za-1-2-mln-grn/
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14.12.2020 13:05 Ответить
 
 