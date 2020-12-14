К концу 2020 года Украина привлечет $170 млн кредита Всемирного банка, - Минфин
Минфин в сотрудничестве с Минсоцполитики приложил все усилия для подготовки Соглашения, благодаря которому Украина сможет привлечь кредит в размере 300 млн долл. США, 170 из которых - уже к концу текущего года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Сегодня, 14 декабря, между Украиной и Международным банком реконструкции и развития подписано соглашение о Втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии COVID-19, для проекта "Модернизация системы соцподдержки населения Украины", - говорится в сообщении.
По словам главы Минфина Сергея Марченко, главная цель - это социальная помощь и соцуслуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического влияния пандемии.
Пожалуйста, подождите...
ИТОГ
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат чести жизни воры
И - благородству - под.лецы.
Поля засейте! Накормите
стариков!
Детей от рака, суки, излечите!
Дороги сделайте, достаточно
крестов!
И свет в поселках, в городах
включите.
Гордиться надо миром, не
войной,
Культурой, а не армией
баранов,
Счастливой, а не нищею
страной,
Где врут безбожно сволочи с
экрана.
https://twitter.com/v_stus
https://twitter.com/v_stus @v_stus
О, підприємство, яке згідно заяв нового гендира Укроборонпрому, буде ліквідоване наступного року, витрачає майже 7 млн грн на автівки!
Зелений колаборант Гусєв, як то кажуть, "тирить мєлочь по карманам".
https://twitter.com/Bykvu Букви
https://twitter.com/Bykvu @Bykvu
Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", 8 грудня за результатами тендеру замовила у ТОВ "ВіДі Автострада" легкових автомобілів на 6,64 млн грн.
Ще у когось кінець "епохи бідності".
«Укрспецекспорт» придбав автівки Toyota Camry, одну за 1,2 млн грн.
https://bykvu.com/ua/bukvy/ukrspeceksport-pridbav-avtivki-toyota-camry-odnu-za-1-2-mln-grn/