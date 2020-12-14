Голосов для продления действия закона об особом статусе Донбасса в Раде достаточно, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что в Раде достаточно голосов для принятия законопроекта о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я уверен, что не все его будут поддерживать в зале Верховной Рады Украины, но насколько я понимаю ситуацию, голосов для принятия этого законопроекта достаточно", - отметил спикер Рады.
При этом Разумков предположил, что все парламентские фракции поддержат принятие этого документа и за основу, и в целом.
Спикер парламента также выразил уверенность, что законопроект не будет изменен и дополнен другими позициями, кроме продления на год действия закона об особом статусе Донбасса.
"Нет, туда ничего добавляться не будет, проект закона зарегистрирован, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется уже который год, и к сожалению, - это меняется год: сначала с 2019 на 2020, теперь с 2020 на 2021, и надеюсь, что 2022 не будет. Но больше дополнительных позиций в этот законопроект добавляться не будет", - уточнил Разумков.
Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.
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Авжеж!
при порохе минск был невыполним в принципе, но кацапов нагибали санкции, формула штанмайера была только в голове самого фрица и кацапов, закон "о порядке самоуправления" продлевался но точно также был неисполним в принципе.
но потом пришли "маладые новые литца" и понеслась....
14.12.2020, 10:47 • 952 • https://uainfo.org/blognews/1607933576-anekdot-dnr-prosit-u-ukrainy-investitsiy-kirill-sazonov.html#mc-container 0
«У меня до этой новости из серии анекдотов несколько дней руки не доходили. Постоянно что-то актуальное в стране происходило, как-то нужно было реагировать, потому чудесные дела в зоопарке ждали своего часа.
И дождались, потому что не поделиться ими невозможно. Вы же помните, что нести чушь нужно бережно и аккуратно, чтобы не расплескать? Потому что чушь хороша, когда она полная», - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/3544023029018430 пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
«Итак, бывший худенький и тупенький начальник МММ из Макеевки, а ныне изрядно раздобревший, но не поумневший "Глава ДНР" Денис Пушилин провел большой хурал со своими верными экономическими кунаками на тему "Что будем жрать в перспективе?" Похоже, в Кремле понимают, что коварный Киев все эти голодные и разграбленные "народные республики" в ближайшее время брать не собирается, потому вожакам ОРДЛО поручили хоть что-то зарабатывать. Потому что постоянно кормить их для худеющего бюджета РФ становится все напряжнее. Команду в ДыНыРы приняли и исполнили. Провели совещание с жизнеутверждающими выводами и стратегией. Держитесь крепче - будет смешно.
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В своем выступлении Пушилин привел чиновничество недореспублики к феерическому и жизнеутверждающему финалу - Дыра будет привлекать инвестиции для развития экономики! Какие инвестиции? Международные. Это не я придумал, это этот похожий на карпика юноша сказал своим ртом вслух. Даже привыкшие к шизофрении в управлении квазигосударством местные чиновники немного залипли от такого смелого проекта и поинтересовались - какие страны рассматриваются в качестве доноров. И список был прекрасен. Это, естественно, Россия, которой эта головная боль "очень нужна" еще и в статусе объекта инвестиций, ага. Дальше по списку идут Осетия, Приднестровье и Беларусь. То есть бедная страна под международными санкциями на грани экономическго кризиса, которая без российской поддержки просто остановится и пара нищих непризнанных государств. Прекрасный набор. Но это еще не все.
Простите, апофигеем сценария инвестиционного проекта Пушилина стал план привлечения инвестиций из Украины. Да, коварная Хунта вдруг стала потенциальным инвестором в отдельно взятой больной голове. Пушилин предлагает "забыть о распрях, негативе, закрыть на все глаза и начать с нуля". Привлекая средства политических партий и крупного бизнеса для восстановления Донбасса. Я представляю себе, с чего начнутся инвестиции крупного и даже среднего с малым бизнеса, у которого Пушилин и соратники отжали предприятия и собственность на оккупированных территориях. Роскошная виселица с новейшими технологиями в центре Донецка? Перспективный проект разведения раков в Кальмиусе - благо корма бесплатного на некоторое время хватит? Хорошие проекты. Я бы вложился...
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Но если серьезно, то уровень шизофрении уже давно зашкаливает. И с ними кто-то предлагает нам вести серьезные переговоры? Тогда нашу делегацию нужно комплектовать психиатрами и дрессировщиками...», - завершает Сазонов.